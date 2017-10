Demarco Flamenco & María Artés & Maki en la Gira 'Uno' 2017/18

Foto: Warner Music

El próximo 3 de noviembre se producirá la reedición de Uno y Demarco Flamenco anuncia las fechas y las ciudades en las que firmará el artista sevillano. En concreto visitará 8 ciudades en las próximas semanas: Madrid, Sevilla, Granada, Málaga, Barcelona, Valencia, Murcia, Cáceres y Badajoz.

Foto: Warner Music

De repartidor de butano a estrella de la música

La historia de este cantante andaluz asienta su singularidad, su excepcionalidad en el hecho de que a veces los sueños se cumplen y sobre todo en la realidad que dice que si existe talento y voluntad siempre hay un camino.

De hecho hasta no hace mucho este joven se ganaba la vida como repartidor de butano y ahora se codea con grandes artistas en las listas de éxito de la música tanto española como latinoamericana. A Marcos Borrego López, utrerano de 38 años le llegó el tren del éxito quizás cuando menos lo esperaba, como él mismo cuenta: “ya de mayor, con la vida hecha”.

Atrás quedaron años de lucha y pasión, sus primeros contactos con el arte cuando escuchaba a su padre cantar por Los Chichos o de Gaspar de Utrera. En aquellas reuniones se arrancaba a cantar y todo aquel que le escuchaba decía: “El niño de Marco canta muy bien” y con eso se quedó: Demarco.

Un fenómeno en las redes sociales

Demarco es un auténtico fenómeno en las redes sociales y aunque se ha vinculado su estilo al de artistas consagrados como Diego El Cigala o Miguel Poveda, prefiere que no se le compare con nadie fundamentalmente porque considera que posee su propia personalidad, además respeta profundamente a los dos artistas citados y en concreto al flamenco.

El artista vive sus ‘tardíos’ comienzos con una enorme ilusión y profesionalidad pero ya ha dejado claro que él no hace flamenco, que flamenco lo hace Poveda o Arcángel. Lo suyo es una fusión más cercana a Ketama, pero en términos de éxito puede batirse en duelo con otros grandes de la música. Los vídeos de sus canciones superan los 31 millones de visitas en Youtube. En Spotify, su estreno discográfico, Uno (Warner Music) ya registra diez millones de escuchas.

Su trabajo La Isla del Amor ya ha conseguido el Disco de oro y Platino destacando en temas como Sin ti no vivo, Ahora no me doy cuenta y Como te imaginé, todas ellas navegando sobre la mar del amor y el desamor. Y arriesgando de una manera muy particular en la rumba Niña del Aire, en No digas mentiras, con sus tintes rockeros y en la desnudez sonora de Mírame bien. Aunque el tema que ha pegado con mayor fuerza ha sido La Isla del amor, que con un estilo cercano al electro latino ha acabado llegando a cifras que el cantante jamás podía imaginar, especialmente teniendo en cuenta el carácter moderno de la misma.

La gira Uno

Se puede considerar por tanto que Demarco es sino el artista revelación del año 2017 en España, uno de ellos. Un cantante que compone la mayoría de sus temas y que ha contado con la producción artística de Maki y la inestimable colaboración de María Artés. Precisamente los tres se unirán para iniciar la GIRA UNO 2017/18, una gira de conciertos que estará en los principales escenarios del país.