Bruno Mars se postula como el gran favorito para los AMAs 2017

El artista opta a ser la gran estrella de los premios / Foto: Theo Wargo / Getty Images North America

El Microsoft Theater de Los Angeles acogerá la edición número 45 de los conocidos American Music Awards. Estos premios, son de los más reconocidos por la industria musical, y año tras año, la gala reserva a todos los espectadores actuaciones espectaculares para amenizar la noche.

Una vez comenzado el mes de noviembre, comienza la cuenta atrás para el mejor show americano. Bruno Mars con ocho nominaciones es el gran favorito para aparecer en las portadas de todos los medios de comunicación después de celebrarse la gala. De cerca le siguen con cinco nominaciones estrellas como The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd.

Selena Gomez actuará en los AMAs 2017 / Foto: Kevin Winter / Getty Images North America

Estrellas por todos lados

La edición celebrada el pasado año 2016 dejó varios momentos para el recuerdo. Como cada año, las actuaciones en directo fueron espectaculares. Bruno Mars, Niall Horan, Ariana Grande, Nicki Minaj, Shawn Mendes y Justin Bieber fueron algunas de las estrellas que deleitaron al público. Pero la pasión y el glamour también llega de la mano de los presentadores. Heidi Klum, Nina Dobrev, Ansel Elgort y un amplísico etcétera de celebrities completan una lista de personajes públicos que participaron a lo largo de la gala de 2016.

El listón es muy elevado, pero cualquier cosa nos podemos esperar de una ciudad como Los Angeles, dónde el espectáculo y las sorpresas están aseguradas. Por el momento, Selena Gomez, Christina Aguilera y Diana Ross han sido confirmadas para actuar en directo en los AMAs 2017, pero próximamente muchos más artistas se añadirán a la gran fiesta de la música en el continente americano.

Lista completa de nominados:

Artista del Año

Bruno Mars

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Nuevo Artista del Año

James Arthur

Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

Colaboración del Año

The Chainsmokers en colaboración con Halsey - Closer

DJ Khaled en colaboración con Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne - I´m the One

Luis Fonsi y Daddy Yankee en colaboración con Justin Bieber - Despacito

Maroon 5 en colaboración con Kendrick Lamar - Don´t Wanna Know

The Weeknd en colaboración con Daft Punk - Starboy

Tour del Año

Garth Brooks

Coldplay

U2

Vídeo del Año

Bruno Mars - That´s What I Like

Luis Fonsi y Daddy Yankee - Despacito

Ed Sheeran - Shape of You

Artista Masculino Favorito - Pop / Rock

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Artista Femenina Favorita - Pop / Rock

Alessia Cara

Lady Gaga

Rihanna

Dúo o Grupo Favorito - Pop / Rock

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Álbum Favorito - Pop / Rock

Bruno Mars - 24K Magic

Drake - More Life

The Weeknd - Starboy

Canción Favorita - Pop / Rock

The Chainsmokers en colaboración con Halsey - Closer

Luis Fonsi y Daddy Yankee en colaboración con Justin Bieber - Despacito

Ed Sheeran - Shape of You

Artista Masculino Favorito - Country

Sam Hunt

Thomas Rhett

Keith Urban

Artista Femenina Favorita - Country

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood

Dúo o Grupo Favorito - Country

Florida Georgia Line

Little Big Town

Old Dominion

Álbum Favorito - Country

Jason Aldean - They Don´t Know

Chris Stapleton - From A Room: Volume 1

Keith Urban - Ripcord

Canción Favorita - Country

Sam Hunt - Body Like A Back Road

Jon Pardi - Dirt On My Boots

Keith Urban - Blue Ain´t Your Color

Artista Favorito - Rap / Hip-Hop

Drake

Kendrick Lamar

Migos

Álbum Favorito - Rap / Hip-Hop

Drake - More Life

Kendrick Lamar - DAMN

Migos - Culture

Canción Favorita - Rap / Hip-Hop

DJ Khaled en colaboración con Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne - I´m the One

Kendrick Lamar - HUMBLE.

Rae Sremmurd en colaboración con Gucci Mane - Black Beatles

Artista Masculino Favorito - Soul / R&B

Bruno Mars

Childish Gambino

The Weeknd

Artista Femenina Favorita - Soul / R&B

Beyoncé

Kehlani

Rihanna

Álbum Favorito - Soul / R&B

Bruno Mars - 24K Magic

Childish Gambino - Awaken, My Love!

The Weeknd - Starboy

Canción Favorita - Soul / R&B

Bruno Mars - That´s What I Like

Khalid - Location

The Weeknd - Starboy

Artista Favorito - Rock Alternativo

Imagine Dragons

Linkin Park

twenty one pilots

Artista Favorito - Adulto Contemporáneo

Bruno Mars

Shawn Mendes

Ed Sheeran

Artista Favorito - Latino

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Shakira

Artista Favorito - Contemporáneo Inspirador

Lauren Daigle

MercyMe

Chris Tomlin

Artista Favorito - Música Dance Electrónica (EDM: Electronic Dance Music)

The Chainsmokers

DJ Snake

Calvin Harris

Mejor Banda Sonora

Guardianes de la Galaxia, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

Moana

Trolls