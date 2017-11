Taylor Swift estrena 'Call It What You Want'

La cuenta atrás para que salga el nuevo disco está a punto de terminar / Foto: Gustavo Caballero / Getty Images North America

La cantante americana acaba de lanzar nuevo single a pocos días del esperado 10 de noviembre en el que su sexto álbum de estudio llamado Reputation saldrá mundialmente a la venta. A día de hoy poca gente desconoce quién es Taylor Swift, superestrella e influencer de 27 años. A pesar de su juventud, la americana es una de las cantantes con mayor experiencia y mejor currículum de todo el planeta. Tras haber triunfado en galas de premios como los Grammy y los MTV Video Music Awards (VMA), ha llegado el momento de superarse y reinventarse.

Sus fans y el mundo entero esperan con ansia la llegada del nuevo disco de una Taylor Swift acostumbrada a romper registros y a no dejar indiferente a nadie. La cantante de Pennsylvania ha ido poco a poco desollando la margarita de su álbum estrenando canciones y videoclips que no hacen más que agrandar su leyenda.

El movimiento y la pasión que genera Taylor es inmenso / Foto: Mike Coppola / Getty Images North America

El azar no tiene sitio

La artista no hace nada que no tenga un fin o un sentido concreto, y el objetivo de su nuevo disco parece ser que es mostrar una imagen nueva y renovada de Taylor Swift como persona. La motivación y la confianza en sí misma se pueden apreciar en el nuevo single llamado Call It What You Want. La canción salió la pasada semana, y en apenas unos días el vídeo con letra colgado en su canal de YouTube personal ha tenido más de 12 millones de visualizaciones. El público está hambriento de música nueva y Taylor está dispuesta a salir adelante como mejor sabe hacerlo, a base de 'pelotazos' y autoestima.

Para 2018 se espera una gira que recorra diferentes puntos del globo, pero para abrir boca, Taylor Swift cerrará el año 2017 participando en algunos shows especiales junto con artistas del calibre de Fifth Harmony y Niall Horan entre otros.