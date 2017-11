MTV EMAs 2017: Shawn Mendes se corona en Londres

Mendes fue el protagonista de la noche / Foto: MTV

Como cada año en otoño, se han entregado los premios de música más prestigiosos de toda Europa. La gala de los MTV Europe Music Awards tuvo lugar el pasado domingo en el espectacular y glamuroso The SSE Arena de Wembley, cerca de Londres.

Decenas de sorpresas y celebrities lograron una combinación exquisita que tenía como principal objetivo la celebración cultural de la música. Los EMAs nunca decepcionan, y siempre sorprenden con actuaciones estelares como las que pudieron disfrutar los fans que se dieron cita en el recinto londinense. Artistas de primer nivel mundial como Shawn Mendes, Demi Lovato, Liam Payne, Eminem, Camila Cabello, Kesha, The Killers, Stormzy, Travis Scott, French Montana, Swae Lee, Clean Bandit, Julia Michaels, Zara Larsson, Anne-Marie, David Guetta e incluso la presentadora de los premios Rita Ora pasaron y arrasaron en el escenario del pabellón de Wembley. Juegos de luces, ilusiones ópticas, un pájaro gigante y figuras creadas por movimientos de bailarines fueron únicamente algunos de los ingredientes del show vivido en Londres.

Nadie se lo quería perder

Entre los rostros conocidos que entregaron algunos galardones se encuentran las actrices Natalie Dormer y Nathalie Emmanuel de Juego de Tronos, Sabrina Carpenter (actriz y cantante), la modelo Madison Beer y los futbolistas Paul Pogba (Manchester United) y Dele Alli (Tottenham).

Con la cantidad de premios que se entregaron sería complicado poder elegir al gran triunfador de la noche, sin embargo, los cuatro galardones que se llevó Shawn Mendes (Mejor Canción por There´s Nothing Holdin´ Me Back, Mejor Artista, Mejos Artista de Canadá y Mayores Fans) le acreditan como el número uno de los EMAs 2017. Antes de cerrar la gala, Rita Ora anunció lo que era ya un secreto a voces, que Bilbao albergará los MTV Europe Music Awards en 2018. El 4 de noviembre del próximo año el Bilbao Exhibition Centre será la sede de la edición número 25 de los premios.

La banda irlandesa U2 que el sábado por la noche arrasó con un concierto muy especial en Trafalgar Square en compañía de David Guetta recibió el premio de Icono Global de la mano de Jared Leto como reconocimiento a toda una trayectoria musical llena de éxitos.

Lista completa de ganadores:

Mejor Artista Español (algunos países como España tienen una categoría para premiar a un artista local)

C. Tangana

Kase O

Lori Meyers

Miguel Bosé

Viva Suecia

Mejor Canción

Clean Bandit - Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled - Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran - Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee - Despacito (Remix) Ft. Justin Bieber

Shawn Mendes - There´s Nothing Holdin´ Me Back

Mejor Artista

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor Artista Revelación

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag`n´Bone Man

Mejor Artista Pop

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor Directo

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

Mejor Artista de Electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

Mejor Artista Rock

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

Mejor Artista de Hip-Hop

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

Mejor Artista Alternativo

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

Mejor Push

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

Kyle

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag`n´Bone Man

Sza

The Head And The Heart

Mejor World Stage

DNCE - En directo desde Isla de MTV Malta 2017

Foo Fighters - En directo desde Barcelona, España 2017

Kings of Leon - En directo desde Oude Luxor Theatre, Rotterdam, Países Bajos 2016

Steve Aoki - En directo desde Isla de MTV Malta 2016

The Chainsmokers - En directo desde Isla de MTV Malta 2017

Tomorrowland 2017

Mejor Vídeo (El equipo editorial musical de MTV elige al ganador de esta categoría)

Foo Fighters - Run

Katy Perry - Bon Appétit Ft. Migos

Kendrick Lamar - Humble.

Kyle - iSpy Ft. Lil Yachty

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

A través de las redes sociales se votó en las siguientes categorías:

Mejor Look

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn

Mayores Fans

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor Artista Internacional

Lil' Kleine - Holanda

C. Tangana – España

BABYMETAL – Japón

ALMA – Finlandia

DaVido – Nigeria

Stormzy - Reino Unido e Irlanda

Lali - Argentina