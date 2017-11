Marta Soto, 'Quiero verte' y el talento andaluz

Foto: http://warnermusic.es/marta-soto/

Dicen que la historia está condenada a repetirse, pero existen ocasiones en las que el citado hecho, más que una maldición constituye una auténtica bendición. Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Jaén… qué tendrá esta tierra.

Será que en realidad son notas naturales –aunque sean ocho en lugar de siete- ordenadas de la más grave a la más aguda. Será que en Andalucía el silencio es ondulado, sostenido, modulado. Será que la vida transcurre en una escala cromática, será que su voz deja en el acompasado viento los aromas de sus flores, sus mares, sus ríos, sus campos, sus soles, sus lunas, sus calles… ¿Por qué será? Pero lo cierto es que en Andalucía la música y los ritmos se enroscan en el alma de sus gentes como laberintos, como tallos de parra encendidos, incendiados de pasión.

Talento andaluz

Pues muy a menudo de una familia nadie, de un barrio andaluz perdido que se reencuentra en cada amanecer de sus calles con el cante surgen cazadores de suaves suspiros. Voces de carbón, de seda, cantan y componen canciones como de mar exprimida y naranja salada. Suspiros de guitarras que en el trinar de sus gentes laten a compás y al tempo que marca la vida.

Vidas como la de Marta Soto, uno de esos talentos andaluces que nacieron y crecieron con ese oído musical, ese pentagrama del mar y la tierra. En su caso surgido de Punta Umbría -Huelva- y de una familia a la que siempre le atrajo la música, la canción. Especialmente por la rama paterna, pues Marta recuerda a su abuela cantando siempre, a sus tíos sacando agrupaciones de carnaval y a su padre siendo autor y compositor de sevillanas y temas flamencos.

Pedacitos de ti, la versión de Marta

Aunque a Marta le apasionaba tanto la música como la fotografía, lo tuvo claro desde muy joven y a base de un método autodidacta hizo uso de todos los medios a su alcance para cumplir su gran sueño.

Como no podía ser de otra manera encontró un filón en internet, llegando incluso a aprender a tocar la guitarra gracias a un vídeo tutorial. En su crecimiento, su nacer artístico, en aquel camino encontró la enseñanza y colaboración de su representante, Daniel Ruiz, un productor gaditano que la descubrió a través de Youtube.

Precisamente la citada plataforma resultó crucial en su despegue en el mundo de la música; Marta recuerda con especial cariño aquel micrófono que le pidió a los Reyes Magos una Navidad para grabar una versión de Pedacitos de ti de Antonio Orozco y subirla a la red social con la ayuda de su hermano. Sus familiares y amigos comenzaron a compartirlo y el inocente gesto de una niña acabó generando un feedback impresionante, acumulando casi un millón de visitas.

Alejandro Sanz, un antes y un después

Tras ello la cantante onubense comenzó a realizar sus grabaciones en un estudio de San Fernando que posteriormente las colgaba en la red. La gente fue descubriéndola poco a poco y sus covers de artistas consagrados poseían tanta personalidad propia, que no tardó en acumular una legión de fieles seguidores. Además los artistas que tenían la oportunidad de escuchar sus canciones en la voz de Marta quedaban impresionados con su talento –Alejandro Sanz no dudó en felicitarla y reconocer cuánto había disfrutado con ella-.

Precisamente Alejandro Sanz marcó un antes un después en su carrera pues el artista madrileño aconsejó a su seguidores que no se perdieran la actuación de Marta, la versión de su A que no me dejas en el conocido programa de Pablo Motos, El Hormiguero. En concreto Alejandro dejó la siguiente misiva sobre Marta: “Quería haceros un regalo. Hace unos días en internet escuché una versión de A que no me dejas hecha por una niña que se llama Marta Soto. Sinceramente, el mejor regalo que os puedo hacer es presentárosla y que escuchéis su voz.”

Marta sorprendió y dejó encandilada a la audiencia, cubrió ampliamente las expectativas creadas, que viniendo de un artista y músico como Alejandro es mucho que decir. Además Vanessa Martín, a la que conoció entre las mágicas bambalinas del Gran Teatro Falla de Cádiz ya le vaticinó que no tardarían en volverse ver, pero ya en los escenarios…

Su primer concierto, su primer trabajo profesional

En 2015 a Marta le llegó la oportunidad de grabar junto al cantante de Santa Coloma de Gramenet, Raúl Rojas. Soto acompañó al catalán en la canción Dos idiotas, un single que formó parte de una edición especial del disco Los dueños del mundo. Esta fue la primera experiencia profesional de la artista onubense, que en abril de ese mismo año ofreció su primer concierto en directo, en su Punta Umbría natal ofreciendo versiones de canciones como 90 minutos de India Martínez, Saltan chispas de María Rozalén, Tan solo tú de Manuel Carrasco o Por fin de Pablo Alborán. Con respecto a las sensaciones que le produjo la diferencia de trabajar en un estudio de grabación a cantar para la gente en vivo declaró: "Fue en ese momento donde llegué a la conclusión de que la música me apasionaba y me hacía feliz".

En el siguiente paso Marta logró cerrar conciertos incluyendo ya sus propias composiciones, tiempos para mostrar al mundo su creatividad a través de temas como Te encuentro -la primera que hizo-, Página 77, Disparos, La Función o Entre otros 100. Con respecto a sus influencias Marta reconoce una especial predilección por Rozalén o Carmen Boza, de la que aprendió a hacer uso de pequeños matices diferenciadores, pues siendo una cantante por su base musical es el flamenco y esos maravillosos giros que enamoran.

Warner Music, ‘Ya lo sabes’

Con estos antecedentes las grandes productoras pusieron su objetivo en el ‘fichaje’ del incipiente talento que crecía en Punta Umbría y brillaba con luz propia tanto en la red como en sus primeros escenarios. De esta forma Warner Music cerró un acuerdo con Marta Soto para impulsar su carrera, con un primer trabajo compuesto por dos canciones: Ya lo sabes, como su primer single –una canción que le produjo la sensación de que se convertiría en algo especial para ella-, y una versión acústica de Tantos bailes.

Marta ha seguido trabajando en su evolución prometiendo algún tema más rapidito, pero sin perder ese sello que la ha llevado a esa plataforma de despegue hacia el éxito. La cantante onubense lleva haciendo una gira por toda España desde el pasado seis de octubre, sus próximos conciertos serán en Barcelona (17 de noviembre), Valencia (18 de noviembre) y Granada (25 de noviembre).

'Quiero verte', segundo EP

Con Quiero verte sigue dando pasos adelante en su carrera en un segundo EP en el que además del tema citado se puede disfrutar con otros como Qué curiosidad, Entre otros cien y Bis de ti. Cada actuación en directo de Marta Soto –como ya se intuía en cada uno de su covers- constituye una demostración de que la magia existe y del lugar del que proviene por la forma y el alma tan especial que posee para defender su alma musical.

No es de extrañar, porque todo aquel que haya seguido su evolución, que haya disfrutado con su éxito, conoce que Marta se deja el alma componiendo canciones que le nacen de forma natural, que la arañan por dentro y le dejan marca tanto a ella como a los que la escuchan. Por tanto ‘Ya lo sabes’, ya lo saben no la dejen de seguir, no la dejen de escuchar y, muy especialmente no pierdan la ocasión de disfrutarla, pues a partir de ese momento no querrán dejar de verla.