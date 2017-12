Anuario VAVEL Música 2017: personajes del año musical

Fotomontaje: María Rodríguez (VAVEL)

A las puertas del infierno arden las letras de AC/DC, suena la guitarra de Malcolm Young mientras que a las puertas del cielo suena la maravillosa Johnny B. Goode, con la que Chuck Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, para crear las bases del rock and roll. No muy lejos de allí, en ese más allá de la música, Johnny Hallyday, el “Elvis francés” y padre galo del citado sonido, deja una grandiosa psicofonía de Viens danser le twist. Y en aquel túnel hacia la luz del que poco o nada se sabe hacia dónde va Tom Petty, uno de los grandes del rock norteamericano hace realidad con su música aquello que prometían sus canciones, esa sensación eterna de vida instantánea. Pues el aquí y el ahora es lo que vale, no en vano The Promise está pero no está, como su autor Chris Cornell, que como el año 2017 se marchó con doce acordes.

Porque señores, en este mundo, también en el de la música, todo es efímero -muy especialmente el éxito- y todo resumen con los personajes de la música del año 2017 no puede comenzar de otra manera que con estos señores músicos que están pero no están, pero que en realidad de alguna manera jamás dejarán de estar.

Bruno Mars

Sin duda uno de los grandes personajes del año fue Bruno Mars, el artista multidisciplinar estadounidense que ha llegado a vender más de 170 millones de grabaciones a nivel mundial a lo largo de su carrera arrasó en los premios AMA -American Music Awards- 2017 con siete galardones. En concreto este extraterrestre de la música se hizo con el premio por vídeo del año con That's What I Like, artista masculino favorito, álbum favorito 24K Magic, artista favorito de Soul/R&B y álbum favorito de Soul/R&B. Además, por si todo ello no fuera ya suficiente se encuentra en lo más alto de las nominaciones para los Grammy de 2018 por: Grabación del año con 24K Magic, Álbum del año con 24K Magic y Canción del año con That's What I Like. Y se encuentra como cabeza de cartel del Rock in Rio 2018 que tendrá lugar en Lisboa (Portugal) el 24 de junio en el Bela Vista Park.

Definitivamente el hawaiano es un tipo nacido con el don de la música, todo lo que hace Peter Gene Hernández comienza a sonar a realeza en la línea sucesoria de los grandes de la historia de la música. Su carisma es brutal, su talento excepcional y tiene tan interiorizadas influencias como la de Elvis y la de Michael Jackson, que solo puede crear partiendo de la genialidad. De la genialidad de un artista que toca, baila, canta, compone y encima de todo es capaz de convertirse en James Brown y sonar como Sting. Bruno Mars tiene el poso de todos esos grandes y tanto su álbum 24K Magic, como todos y cada uno de sus conciertos, constituyen un esplendoroso despliegue de todas las facetas que domina. Es difícil saber hasta dónde llegará porque su talento no tiene techo, pero de lo que no cabe duda es que 2017 comenzó con Bruno Mars y acabará con él como rey absoluto de estos 365 días.

Luis Fonsi

Lo de Luis Fonsi ha ido tan rápido que parece una auténtica broma que el tema que le ha catapultado a la historia de la música se titule Despacito. Puede que a priori pueda parecer una canción simple, puede incluso que el público ya esté cansado de escucharla, pero tiene ese punto diferencial de que quizás lo más sencillo acaba atrapando a la gente. Pues lo que no tiene absolutamente discusión alguna es que hace años que en el mundo de la música no se concebía un tema tan pegadizo y adictivo, capaz de ‘levantar de sus tumbas’ incluso a los cinco grandes caballeros de la música con los que comenzó este texto para ponerlos literalmente a bailar.

Ni Luis Fonsi, ni la panameña Erika Ender, jamás imaginaron hasta dónde llegaría esa canción que nació humildemente en el sofá de la residencia de Fonsi. Aquella versión original que sirvió junto a la que hizo con Justin Bieber, para auparse a lo más alto en las listas de éxitos de canciones de Billboard. De hecho, Despacito logró desbancar a la mítica Macarena, de Los del Río, veinte años después, e hizo morder el polvo a sus compañeros de lista en la Hot 100 de Billboard: Bruno Mars y DJ Khaled.

El fenómeno musical del año ha sido un reggaetón con aire de balada que hizo cantar y bailar al mundo en español. Un año mágico para el puertorriqueño, en el que pulverizó todo tipo de records. Despacito se convirtió en el vídeo más visto en la historia de YouTube, con más de 4.400 millones de reproducciones, superando al tema See You Again, de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que logró 3,200 millones en 28 meses.

Además fue número uno en 37 países, logró 85 discos de platino y otros 43 de diamante. La colaboración entre Fonsi y su compatriota Daddy Yankee logró una docena de premios, cuatro de ellos Grammy Latino, entre ellos el de mejor grabación y canción del año. Fonsi ha marcado un hito sin parangón en los 59 años de historia de esta selecta clasificación de popularidad musical en EEUU. Definitivamente ha conseguido abrir una brecha para que los artistas latinos triunfen en EEUU y por ella se empiezan a colar nombres como los de J Balvin, Demi Lovato, Maluma…

Kendrick Lamar

Kendrick Lamar, MC Californiano, arrasó con su álbum Damn convirtiéndose en el rey del hip hop de este año 2017. Su single Humble, el octavo tema del tracklist, batió todos los registros en todas las plataformas posibles y contando con colaboraciones tan destacadas como las de Rihanna, Zacari y hasta de los mismísimos U2. Pero lo que es más complicado, plantándole batalla a la deslumbrante estrella de este año como lo fue Bruno Mars.

DJ Khaled

Otro de los grandes personajes del año fue Dj Khaled, el rapero y productor más solicitado se puso en órbita sobre todo tras lanzar su noveno disco Grateful, con 22 canciones, entre ellas Wild Thoughts, hit en colaboración con Rihanna. Un tema que ha llegado a codearse en Estados Unidos con That's What I Like de Bruno Mars y Despacito de Luis Fonsi. La ecuación del éxito tuvo en su caso dos componentes tan complejos como sencillos: talento y trabajo. Aquel que le ha llevado a conseguir que un gran número de artistas consagrados quieran trabajar con él, como se puede comprobar en este álbum. En el que suenan artistas top como Beyoncé y Jay Z, Justin Bieber, Alicia Keys, Nicki Minaj, Calvin Harris, Chance The Rapper, Future…

J Balvin

J Balvin merece otro lugar en esta lista de personajes del año en el mundo de la música. No en vano le quiso echar un pulso al inalcanzable Despacito con Mi Gente, un tema que pegó con enorme fuerza durante el verano y demostró el talento de este reguetonero colombiano. Un artista que aprovechó la brecha abierta para la música latina por Luis Fonsi en el mercado musical mundial.

La versión original de Mi Gente fue lanzada el 29 de junio y en el videoclip realizado entre Miami (Estados Unidos) y Medellín (Colombia) aparecen Balvin, William y el italiano estrella de las redes sociales Gianluca Vacchi. Posteriormente elevó el tema a un nivel superior al ofrecer una nueva versión junto a Beyoncé. José Álvaro Osorio Balvin se convirtió en el primer artista latino con mil millones de vistas en YouTube. Ahora ya sobrepasa los seis mil millones y 11 millones de suscriptores en la plataforma de vídeos.

Maluma

El caso de Maluma quizás merezca un estudio aparte pues sin duda es un provocador profesional con mucho talento y carisma. Rodeado de un equipo que lo tiene todo absolutamente estudiado al milímetro, con una campaña de marketing brutal que le está reportando un éxito sin precedentes en la red y el mundo de la música. Maluma canta lo que se mueve cada día, no solo por las calles sino por las redes sociales, el narcisismo como moneda común, las adicciones, la violencia. Si ha decidido hacer la mezcla perfecta entre el marketing y la polémica para que le lluevan los dividendos, pero nadie lo baila y nadie lo escucha, la pregunta inmediata que surge de todo esto es: ¿cómo demonios acumula millones de reproducciones?

Maluma está cantando y contando una realidad, quizás es porque lo que escandaliza, lo que atrae del trap , es la forma de contar las cosas, todo de forma muy cruda, muy provocadora, con un vacile constante y tocando una temática social con la que se convive a diario, el sexo, las drogas y el dinero. Se quiera o no, este es un género musical en el que Maluma reinó en 2017, lo hizo con Felices los 4, un tema escrito por el propio artista, Servando Primera, Mario Cáceres y Micky La Sensa. Un tema claramente alusivo irónicamente a la tan exitosa como polémica canción 4 Babys, del que hizo otra versión salsera junto a Marc Anthony.

Galardonado con tres Premios Juventud, su actuación en la gala de los Grammy Latino generó polémica una vez más, recibió muchas críticas pero Maluma siguió a lo suyo junto a su legión de parceros. De hecho es el artista latino más seguido en Instagram y cierra el año con tres puestos en la lista global de VEVO de los videoclips más vistos de 2017. Además lanzó un cortometraje titulado X, arrasando en sus conciertos en vivo y anunciando para el próximo año su regreso a Estados Unidos con su F.A.M.E. USA TOUR. Todo porque sea de un modo u otro, se quiera o no, el ‘Pretty Dirty Boy’ Juan Luis Londoño Arias no paró de sonar a lo que se cuece en la calle y los barrios mundos cada día.

Ed Sheeran

Respecto a la figura emergente del pelirrojo de moda basta con decir que hacía tiempo que no se producía la irrupción en el mundo de la música de un artista con tanto talento. No en vano, el británico Ed Sheeran se convirtió en el artista predilecto para los usuarios de Spotify en el mundo en 2017. Sheeran concluirá el año como el artista más seguido, con más de 6.300 millones de reproducciones, gracias a su extraordinario álbum Divide -3.100 millones de reproducciones- y a la canción Shape of you -canción más popular de la historia de Spotify con 1.400 millones de reproducciones-. Un álbum en el que por otra parte entre otras muchas joyas deleitó al mundo con otra enorme canción titulada Perfect, de la que hizo dos versiones, una primera fantástica junto a Queen B Beyonce, y otra sorprendente junto a Andrea Bocelli.

De lo que no cabe la menor duda es que el año 2017 se marcha con las grandes canciones de Ed Sheeran como uno de sus mejores recuerdos. En su caso el título del álbum con el que ha arrasado en este año mágico para él se ha convertido en una paradoja, pues Divide no ha hecho otra cosa que multiplicar tanto a sus seguidores que se cuentan por millones, como a la valoración que se tiene -y ya se tenía sobre él- como artista.

Harry Styles

Otro de los nombres propios de este 2017 fue el del cantante británico y componente de la boyband One Direction, Harry Styles. No en vano su álbum homónimo Harry Styles lanzado en mayo alcanzó lo más alto de las listas de numerosos países, incluido España, donde fue número 1. Un álbum compuesto por un total de diez canciones de diferentes estilos en los que viajó del pop al rock suave, recibiendo además muy buenas críticas de los medios especializados en Gran Bretaña -algo nada sencillo-.

Destacando por encima de todo su tendencia e influencias de David Bowie y sonidos que recuerdan a Oasis, Coldplay, Pink Floyd e incluso The Beatles. Aunque como siempre lo que marcó su gran aparición, su éxito y la enorme aceptación que logró en este 2017, fue la incondicionalidad de unos seguidores que le han colocado en esta lista de honor de personajes del año. Un año en el que presentó su single debut en solitario, Sign of the Times. Curioso título, gran artista para el Signo de los Tiempos de un año que se va…

Shawn Mendes

A esta hornada de jóvenes valores que brillaron en 2017 hay que sumar el nombre del canadiense Shawn Mendes, que con tan solo diecinueve años se alzó el con el triunfo en las categorías de Mejor artista y Mejor canción con el tema There’s nothing holdin’ me back de los MTV EMAS 2017. Se da la circunstancia de que la voz arenosa y ronca del canadiense dejó a Taylor Swift sin uno solo de los seis posibles galardones a los que estaba nominada en la 24 edición de los Europe Music Awards (EMAs). Además logró destronar y arrebatar el cetro a su propio compatriota: Justin Bieber. There’s nothing holdin’ me back fue incluida en la reedición de su segundo álbum de estudio Illuminate.

Camila Cabello

La cantante cubano-estadounidense, Camila Cabello, tampoco debe ser omitida de la lista de los personajes del año, pues con su tema Havana desplegó sus alas y voló hacia las alturas. La excomponente de Fifth Harmony dejó sus miedos atrás y brilla absolutamente deslumbrante en solitario. En este 2017 declaró que debía estar bendecida por todo lo que le estaba sucediendo, pero se equivocaba porque en realidad los que están y estuvieron bendecidos fueron todos aquellos que tuvieron la oportunidad y el placer de escucharla.

Karla Camila Cabello Estrabao seguirá dando que hablar durante muchos años, pero fundamentalmente seguirá sonando. Y triunfará porque es una dreamer, representa al talento y el atrevimiento, lo ha demostrado durante todo este año con una llamarada latina llamada Havana, en la que contó con la participación del rapero Young Thug. Un tema perteneciente a su álbum debut titulado Camila, versionado recientemente, cantando espanglish a dúo con Daddy Yankee. Todo ello la permitió triunfar en la categoría Pop en los MTV EMA’s ante toda una constelación de artistas.

Taylor Swift

Se podría considerar que Taylor Swift ha salido vencida de la mayoría de los premios a los que estaba nominada en este año 2017, pero en el decálogo de esta artista no aparece por ningún lado la palabra derrota. De hecho es la artista que más discos ha vendido en este año 2017. Y lo cierto es que se hizo esperar pero la cantante de Pennsylvania, que con solo 28 años acumula un currículum envidiable, ha demostrado que ha llegado el momento de superarse y reinventarse. Fruto de ello es su sexto álbum de estudio llamado Reputation, una experiencia audiovisual con la que ha vuelto a irrumpir con canciones y videoclips que no han hecho otra cosa más que agrandar su leyenda. Sin duda llegó pisando fuerte, con aires renovados, haciendo el espectáculo Tay Tay y marcando su propio destino.

Call It What You Want fue el single elegido como adelanto y como siempre vuelve a estar a su grandísima altura como artista. Look What You Made Me Do, Ready For It. Generando polémica y dejando en sus canciones frases como: "Lo siento, la antigua Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo. ¿Por qué? ¡Oh, porque ella está muerta!". Además no se descarta que cierre el año con el lanzamiento de End Game, con la colaboración que tiene junto a Ed Sheeran y Future. Ella es otro de esos personaje irrenunciables de la música en el panorama internacional de hoy día por la sencilla razón de que es única. Es la actual reina de la música a lo que ventas se refiere y su disco tenía hasta cinco versiones diferentes.

Punto y aparte

A continuación hay que hacer dos puntos y aparte para dos artistas absolutamente distintos, el primero con una dilatada y brillante carrera musical, y la segunda con una corta pero intensísima carrera que no ha hecho más que empezar. Posiblemente junto a ellos se han vivido los momentos más emotivos de este año 2017, por la citada razón no pueden faltar en esta pequeña selección de grandes personajes del año en el mundo de la música.

Alejandro Sanz

Nombrado personaje del año, para Alejandro 2017 no ha sido un año Más, ha sido Más que un año. Se cumplían 25 años del disco Más, aquel que cambió para siempre su vida y catapultó su carrera. Era por tanto indispensable e ineludible que el mundo de la música se volcará con el artista posiblemente más talentoso de España en las dos últimas décadas. Muchos pensarán que esto no es así, de hecho existen otros artistas en el panorama musical español con tanto talento como Alejandro, pero en su estilo y tendencia musical no hay otro como el ‘gadrileño’ o ‘madritano’ de Moratalaz y Alcalá de los Gazules.

2017 fue el año para recordar Más, eligió el Calderón para la conmemoración del mítico disco porque fue precisamente en ese escenario en el que se disparó su carrera en 2001. Con anterioridad Alejandro solo había contemplado el Calderón hasta la bandera en un concierto de música, cuando en 1982 acudió para ver a los Rolling Stones en directo. Aquel de 2001 fue sin duda fue un concierto muy especial, su madre acudió a verle y el artista quiso guardar en vídeo las reacciones de su madre haciéndole un seguimiento con una cámara. María no paraba de mandar callar a la gente “Callarse que está cantando mi niño” decía, algo que recuerda el madrileño con un cariño que tiene forjado a fuego tanto en su memoria como en su corazón.

Era por tanto el momento idóneo para volver al Calderón y recibir el cariño tanto de sus fans como de una gran mayoría de sus compañeros de profesión. Muchos crecieron admirándole, aprendiendo de su sencilla complejidad a la hora de componer. Y todos se volcaron para arroparle, para recordar Corazón Partío, Amiga mía, Y, ¿Si fuera ella?, Si hay Dios, Aquello que me diste, Siempre es de noche o Ese último momento…

Un artista único, diez canciones, un concierto y un año para la historia; para el personaje del año, para un artista que ha vendido más de 25 millones de copias de sus trabajos musicales y ha ganado 18 premios Grammy durante su extensa carrera. Para aquel que cruzaba el puente de la M30, que une ‘Morata’ –como se conoce popularmente al distrito 14 de la capital- con el barrio de La Estrella y desde allá arriba se imaginaba en un escenario cantando ante miles de personas. El que en este mágico 2017 ha recibido la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid "por su talento, su apoyo a las causas solidarias y por su capacidad de superación". Y para el que recibió en los Latin Grammy en Las Vegas, el premio a la Persona del Año, pero fundamentalmente para un marciano de la música.

Ariana Grande

En cambio con Ariana Grande se produce una serie de sentimientos encontrados, puesto que a su dulzura, a su talento y a ese jovencísimo arco generacional de fans que la siguen, la deleznable barbarie de unos indeseables golpeó con dureza. Su figura en el escenario de un terrible atentado ocurrido en Mánchester durante uno de sus conciertos jamás se le olvidará a todo aquel que tenga por ritmo los latidos de un corazón.

Nadie olvidará a los 22 muertos y los más de 59 heridos, muchos de ellos prácticamente niños. Con Dangerous Woman se posicionó en la primera posición de la lista Billboard 100 en el año 2016. Y aquellas orejas de conejo, con las que Ariana Grande tocó su cabeza para la portada del citado disco, se han convertido el símbolo de la cantante de los adolescentes y de aquel terrible suceso. Por tanto el símbolo de la música en este año 2017 son aquellas orejas. Un año en el que el miedo tampoco pudo con uno de las más bellas disciplinas artísticas de la raza humana.

Personajes del año de la música en España

Por último y como medio español que cubre la música que se hace cada día en nuestro país, no podía concluir este anuario sin citar a los que posiblemente hayan sido personajes del año en el panorama musical español.

Joaquín Sabina

Joaquín Sabina, el genio de Úbeda, lanzó al mercado Lo niego todo, su decimoctavo trabajo de estudio con la colaboración poética de Benjamín Prado y el talento musical de Leiva. Las canciones siempre fueron las autobiografías de los demás que los cantautores hicieron propias y viceversa, poemas sonoros de dentro y fuera del alma, del continente y el contenido. Puede existir un lujoso contenido pero nada existe como el continente para testar el talento y el arte de un creativo, un poeta, un artista. Y en el arte de la canción popular, Joaquín Sabina es uno de sus mayores y más valiosos continentes, aquel al que se le esperó durante siete largos años de silencio creador. Por eso no hace falta decir nada más sobre el maestro, pues el año 2017 es simplemente suyo, porque al final de la vida de cada uno de nosotros todos acabaremos cantando Lo niego todo.

Vanesa Martín

En este año 2017 ha quedado demostrado que Vanesa Martín es actualmente la artista por excelencia en la música nacional. La malagueña triunfó por todo el país en la gira presentación de Munay, un disco que desde que salió parecía que estaba bendecido y que de hecho bendijo este año 2017. Haciéndolo con Complicidad y Te has perdido quién soy, canciones para la historia, para el recuerdo, para disfrutar, para hacer carnavales en la esquina de una casa, para dejar que el silencio una vez más se fuera. Todo porque el arte y el talento de Vanesa no es para guardar en cajones porque se merece incendios y, fundamentalmente, por hacer el mejor pop nacional del momento. Y es que sencillamente este ha sido el año Munay, su año.

Pablo López

Curiosamente otro malagueño, en esta ocasión de Fuengirola, llegó a tiempo para entrar en esta lista, pues Pablo López es talento en estado puro y hacía mucho tiempo que no se contemplaba en España a un artista hacer canciones de ese calibre sentado pero volando literalmente sobre un piano. Eso es El Patio, maravilloso preludio a su nuevo álbum, Fuego y Libertad, su tercer disco de estudio con el que pone tierra y mar de por medio.

El mejor broche a este año, tal y como el propio Pablo la define: “Una canción sin techo. Una búsqueda de la libertad genuina y perdida con el disimulo de la madurez. Cuando uno tiene que desnudarse definitivamente sólo puede hacerlo con un desgarro, y eso es está canción. A veces se piensa para escribir y a veces se grita sin pensar".

C.Tangana

Prácticamente sin pensarlo, un graduado en filosofía que hace tan solo dos años trabajaba en un call center de una compañía telefónica, se ha convertido en el gran referente de la música urbana y el trap en nuestro país. Antón Álvarez, conocido artísticamente como C.Tangana no solo ha conseguido eso, sino ganarse un nombre a nivel internacional.

Con su trabajo Ídolo se ha convertido en el fenómeno musical del año que se va, pues ya lo predijo en su canción Tiempo: “Todo lo que predije se ha vuelto realidad”. Y con la construcción de ese Ídolo, de género inclasificable como él mismo lo definió, consiguió actualizar la música popular de España. “Convertí un descampao en un jardín, pa que tos estos raperos puedan por fin vivir aquí”.

Pues eso, larga vida al rap, al trap y a todo aquel que aun cantando Mala Mujer se sienta Caballo ganador, persiga sus sueños a través de la música y tenga tanto talento como atrevimiento ha demostrado poseer Tangana. Aquel que ha abierto las puertas a la música urbana en el mainstream de España.

Pastora Soler

Y como no podía ser de otra manera, la artista más indicada para cerrar la lista es Pastora Soler, pues su regreso a los escenarios supuso una de las más gratas noticias del año de la música en España. Especialmente porque en estas fechas en las que todos siguen el brillo de una Estrella, fue la deslumbrante llegada de otra la que dio la fuerza decisiva a la cantante coriana para regresar con su habitual poder, pero con una ilusión enorme para ser incluso mejor artista de lo que ya era.

Lo hizo con el sencillo La Tormenta, el avance de su nuevo álbum La Calma, con el que pisará con fuerza nuevamente los escenarios y elevará su grandiosa voz a esos lugares a los que solo llegan los elegidos. En ese primer sencillo el mensaje es tremendamente aleccionador, estrofas como Aun podemos cruzar la tormenta, reinventarnos sin darnos ni cuenta... funcionan como un poderoso y positivo mantra que todo el mundo se debería repetir cada día, porque la calma siempre llega y Pastora constituye un tan brillante como maravilloso ejemplo de todo ello.