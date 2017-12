Anuario VAVEL Música 2017: mejores vídeos musicales

Google Plus

Cada año que pasa son más los artistas que se atreven a lanzar grandes producciones audiovisuales junto con sus canciones. Son muy pocos los vídeos reconocidos en el mundo de la música y, sin embargo, son auténticas obras de arte las que se crean para representar estas canciones.

En esta recopilación queremos agrupar, no sólo los videoclips más vistos o más premiados durante el año, sino también aquellos que no se han destacado lo suficiente en los medios pero deberían haber tenido mayor difusión.

Videocplis más vistos en 2017

Anualmente, YouTube elabora su vídeo Rewind en el que agrupa los vídeos más visualizados dentro de la plataforma a lo largo del año y destaca tanto las mayores tendencias, como los personajes más importantes, los memes o las canciones más reproducidas. Y por supuesto, dan a conocer los diez vídeos musicales más vistos.

Este año, seis de esos diez vídeos corren de la mano de artistas latinos y por primera vez en cinco años, Psy y su 'Gangnam Style' han perdido el puesto de vídeo más reproducido de YouTube. Y aunque a estas alturas no parezca una sorpresa, sí hay que reconocer la hazaña de Luis Fonsi y su "Despacito" que han alcanzado los más de 4.500 millones de visitas en 2017 y se han ganado el primer puesto absoluto de la lista. Le siguen en la lista 'Shape of You' de Ed Sheeran y Mi Gente de J. Balvin, Willy William y otros artistas como Bruno Mars, Nicky Jam o el español Enrique Iglesias en último lugar con su "Súbeme la radio".

Videocplis premiados en 2017

Como es sabido, son menos los premios que destacan la labor realizada por los equipos que crean los vídeos musicales de cada canción. Aunque esto no significa que no reciban ningún reconocimiento y es que, por suerte, dentro de las grandes galas internacionales aún quedan espacios para los videoclips.

Un ejemplo de esto son los VMAs (MTV Video Music Awards) los premios exclusivamente dedicados a los mejores vídeos musicales del año, donde la gran estrella fue Kendrick Lamar que recibió el galardón a mejor vídeo del año con 'Humble', un tema que le ha valido múltiples nominaciones a los mayores premios de la música.

Pero también destacó en estos premios Ed Sheeran que recibió el galardón a Artista del año y que en 2017 ha recibido varios premios gracias a su álbum Divide. Y también hay que señalar el premio que recibió Kanye West a la Mejor Coreografía por el vídeo 'Fade', puesto que si hace unos años nos quedamos con la cara de Maddie Ziegler, la entonces niña bailarina de 'Chandelier' de Sia, este año merece la pena destacar el duro trabajo de la actuación de la actriz, bailarina y coreógrafa Teyana Taylor para el vídeo de West.

Además, se puede hacer referencia a los 40 Music Awards al hablar de esta categoría puesto que los premios más internacionales de España también dedicaron un espacio para reconocer estas producciones. En este caso, el premio a Mejor Vídeo Internacional lo recibió el tema 'It ain't me' Kygo ft. Selena Gomez y el premio a Mejor Vídeo Nacional quedó para Leiva por "La lluvia en los zapatos".

Además, el mundo de la música se encuentra a la espera de los Grammy 2018 la edición número 60 en la que, otra vez, se premiará entre otras muchas categorías al mejor vídeo del año.

Los mejores videocplis de 2017

Finalmente, vamos a salir un poco de los vídeos que han podido ser más populares durante el año. Aquí aparecerán algunos de los videoclips (tanto nacionales como internacionales) que si bien no han sido tan reconocidos a lo largo de este 2017, por su originalidad y su contenido merecen ser destacados.

Thunder - Imagine Dragons

Run - Foo Fighters

Saturnz Barz - Gorillaz

Back In The USA - Green Day

Te lo Digo a Ti - Vetusta Morla​



Y como no, siempre más significa mejor. Para el final dos vídeos que sin ser especialmente grandes producciones, recogen en si mismos la esencia de la palabra videoclip. El primero, es 'Lift' de los veteranos Radiohead, una recreación sencilla pero muy significativa que no sólo hace referencia a la historia del propio grupo, sino que es una obra de arte en su sencillez.

Y el segundo, es Héroes del Sábado de La MODA que, con tan sólo unas imágenes grabadas en la ciudad de Madrid, abarca la totalidad del significado de la canción.