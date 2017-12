Anuario VAVEL Música 2017: la música sigue sonando

Google Plus

Fotomontaje: Martín Velarde (VAVEL)

Alguien dijo una vez: "La música habla cuando las palabras fallan", y no hay forma más acertada de expresarlo. La música es el sonido del alma y la música está en todos lados. Es poca la gente que pasa todo un día sin escuchar música en algún momento, porque aunque en algunas ocasiones no nos demos cuenta, la música está en todos lados, ya sea como un sonido de fondo o completamente metida en nuestra cabeza con esa canción que por algún motivo completamente desconocido se te pega y no puedes parar de tararear. Y si echamos la vista atrás, cada uno podría elegir una canción que este año nos ha marcado, que supone la banda sonora de nuestro 2017 y que nos va a recordar a este año para el resto de nuestra vida.

Un año con grandes novedades musicales

Cada año está la oportunidad de disfrutar de nuevos discos, nuevos vídeos musicales y grandes giras mundiales que pasan por España y este 2017 no iba a ser menos. La música ayuda a dar rienda suelta a la imaginación, a disfrutar la melodía o a entender las letras de las canciones. En estos últimos doce meses se ha publicado el tercer disco de Ed Sheeran, "Divide"; el sexto álbum de estudio de Taylor Swift, "Reputation", el lanzamiento de las carreras en solitario de los cuatro componentes de One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne.

Además, como todos los años se han otorgado grandes premios musicales alrededor del mundo, empezando por los BRITS 2017 en febrero donde los grandes triunfadores de la noche fueron Little Mix y David Bowie.

Y por supuesto, sin olvidarnos de la clásica actuación del intermedio de la Superbowl que este año estuvo a cargo del gran Justin Timberlake por tercera vez en su carrera.

En profundidad: personajes y vídeos musicales del 2017