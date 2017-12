Morgan, la banda del momento

Foto: mugalari.info

Parafraseando la frase que dijo el matemático Ian Malcom en Parque Jurásico: “La vida siempre se abre camino”, este análisis crítico sobre una de las más destacadas bandas emergentes españolas solo puede comenzar con este paralelismo, esta otra frase: “La buena música siempre se abre camino”. Muy especialmente si de Morgan se trata, una banda creada en Madrid en 2012 por Paco, Ekain y Nina con la idea de montar unas canciones para tocar juntos e instrumentar la maravillosa voz de su vocalista. Unos muy buenos músicos y grandes sueños, grandes ideas a las que integraron a Ove para entrar a grabar.

Hay que agradecer especialmente a Quique González -que en su momento quedó impactado con la voz de Nina y la eligió para acompañarle en la canción Charo de su disco Me mata si me necesitas- el hecho de que la música española no se perdiera a esta impresionante intérprete. De hecho cuando la escuchó por primera vez creyó estar escuchando Lucinda Williams, no daba crédito cómo aquella joven cantaba con tanta profundidad de voz, como si hubiera vivido ya mil vidas. Aquella chica que estudió empresariales estaba perdiendo fuerzas, la esperanza, pero este pequeño impulso le sirvió para seguir creyendo y soñando. Su voz era sencillamente imposible de parar, de hecho aunque al verles tocar en directo Nina se parapeta a un lado tras un piano, semejante magia no se puede ocultar.

North, primer disco

Se abrieron camino con su primer disco grabado de la mano de José Nortes en sus estudios La Cabaña, proceso creativo en el que conocieron y sumaron al quinto integrante del grupo: David Schulthess. José Nortes ejerció de ingeniero en las mezclas, culminando el trabajo con el apoyo de Black Betty y Denis Blackham en Escocia, que se encargaron de la masterización en Skye Mastering.

Con la formación básica funcionando a pleno rendimiento creativo publicaron en febrero de 2016 el álbum North, que fue presentado en la sala Sol de Madrid, aquel con el que desde entonces vienen tocando en directo pero fundamentalmente creciendo y sonando cada vez mejor. Ekain Elorza a la batería, Alejandro Ovejero al bajo y los coros, Paco López con la guitarra y los coros, David Schulthess al teclado y los coros y Carolina de Juan ‘Nina’, al piano pero fundamentalmente a la voz, a su sinuoso, hipnótico, dulce y poderoso instrumento vocal. La prodigiosa voz de Nina pone el broche de oro al poderío instrumental de una banda que está causando sensación en el pop/rock nacional. De hecho desde sus comienzos en la sala Costello, se le están quedando pequeños todos los locales en los que van a hacer su buena música. La Joy Eslava y el Ocho y Medio se han quedado pequeños para escucharlos, es un hecho que Morgan ha dejado de ser una promesa para la música española.

Con una base de música norteamericana, el rock, R&B, funk, jazz y soul, que hacen suena muy bien, posee esa llamarada, esa calidad que marca la diferencia. En estos tiempos en los que la tecnología quizás interviene en exceso en la producción de la música, el estilo clásico que destila Morga y su trabajo North se agradece de forma muy especial. Por ello cada vez tienen más seguidores y se puede considerar que están al frente de la música que se hace en Madrid y no tardará en saltar a los escenarios de toda España y el resto del mundo.

Quizás el secreto radica porque Morgan hace la música de siempre, aquella que llega y puede escuchar todo el mundo. Morgan pega fuerte y tienen mucha carretera, muchos kilómetros, mucho de The Band, por eso aunque empiecen a despegar, jamás han dejado de pisar tierra firme. North posee un componente melancólico y a medida que van dejando caer las canciones se posan sobre la gente creando una atmósfera mágica, íntima y ciertamente especial.

North se compone de trece canciones, doce de ellas en inglés, Cold, Attempting, Cheesecake, Roar, Home, Work, Weather, Goodbye, Praying, Sargento de hierro, Volver… constituyen el mayor ejemplo de que se han unido cinco grandes músicos con mucho talento para tocar y componer, más una voz tremendamente especial que brilla de una manera prodigiosa en el tema Home. Un tema que aborda la incesante búsqueda de aquel que corre de un lado para otro sin llegar a encontrar su lugar en el mundo, sin recordar el camino a casa, tropezando una y otra vez, alejándose cada vez más de todo.

Afortunadamente tanto Nina como Morgan ya encontraron el camino a casa, que es la música, pero fundamentalmente no fueron ellos los que lo encontraron sino que la gente fue la que les fue a buscar. Sencillamente porque es una banda para escuchar en directo, para disfrutar, para invertir en ella todos esos momentos en los que la música llena de sueños la vida de la gente y para seguirles al fin del mundo.