Kendrick Lamar y SZA lanzan 'All the Stars'

Foto: IamSZA.com

Kendrick Lamar y la cantante americana SZA han lanzado en conjunto un nuevo tema titulado All the Stars que ha sorprendido porque al sonido y el estilo característico de ambos, el de SZA, identificado a través de los acústicos y ritmos R&B y, y el del rapero Lamar con lo urbano, el jazz y el soul, han incorporado un ritmo y colorido de matices ochenteros ciertamente peculiar y más cercano al electropop.

All the Stars forma parte de la banda sonora de la película de superhéroes Black Panther. Precisamente Lamar junto a Anthony “Top Dawg” Tiffith ha sido el encargado de producir la banda sonora de la película, que Marvel Comics estrenará en Estados Unidos el próximo 16 de febrero. All the Stars es el primer single de la citada banda sonora en la que el artista se ha volcado para estar a la altura de la producción. De hecho Lamar en un comunicado reproducido por Pitchfork declaró lo siguiente respecto a la responsabilidad de asumir la producción sonora del film: “Black Panther es increíble, desde su elenco a su director. La magnitud de esta película muestra un buen matrimonio de arte y cultura. Es un honor haber aportado mi conocimiento y haber producido y escrito música”.

Black Panther, de Marvel Comics

Foto: Marvel Comics

El director del film Ryan Coogler, destacó que ha sido un privilegio poder contar con Lamar para su trabajo. Un largometraje protagonizado por Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker y Angela Bassett.

La canción fue lanzada en las plataformas digitales y los servicios de streaming el 4 de enero bajo el sello discográfico Aftermath Records. El soundtrack completo de la película verá la luz vía streaming a partir del 9 de febrero y la presencia tanto de SZA como fundamentalmente de Kendrick Lamar garantizan el sello de calidad, pues en ellos se encuentran dos de los artistas del momento en Estados Unidos y sin duda de los más destacados de las listas de los mejores discos del recién despedido año 2017. Lamar con su maravilloso DAMM, y SZA con su no menos sensacional Ctrl, por ello la unión de estos dos grandes artistas en su primer lanzamiento del año ha de ser tenida en cuenta. Casi con toda seguridad All the Stars acabará convirtiéndose en uno de los primero hits de la nueva temporada musical.