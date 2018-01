Entrevista. Rufus T. Firefly: "Rememoramos épocas pasadas y olvidamos la increíble escena que estamos viviendo ahora"

Google Plus

Entrevista a Rufus T. Firefly | Fotomontaje: Javier Jábega (VAVEL)

Los sentimientos son arte y la música también. Así, Rufus T. Firefly consigue reunir en cada uno de sus conciertos ambas expresiones por iguales para cautivar a sus fieles en lo que ellos definen un viaje musical que no deja a nadie indiferente. Cuando vas a ver a la banda de Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, como por ejemplo este viernes en la Sala 16 Toneladas de Valencia junto con The Noises, no sabes que te vas a encontrar.

Sin embargo, sí que eres consciente que no faltará improvisación, honestidad y una conexión mágica con el público. Para ellos, visitar Valencia es la mejor manera de celebrar un año del lanzamiento de Magnolia un disco que les ha supuesto el salto definitivo a la primera división del indie patrio y que por ello tocan entero en cada uno de los conciertos.

Pregunta. ¿Cómo es volver a Valencia para celebrar el aniversario de un disco tan especial para la banda?

Respuesta. Volver a esta ciudad o a la zona para nosotros siempre es un placer porque nos encanta su gente. Fuimos en la primera parte de la gira y tenemos un recuerdo increíble de aquel concierto. Pero en este todavía esperamos más porque seguimos avanzando y además vamos de la mano de nuestros amigos de The Noises.

"Para el concierto en Valencia tendremos luces y una puesta en escena que nos entusiasma"

P. ¿Qué se encontrará el público general cuando vaya a ver el concierto el viernes?

R. Se encontrará un espectáculo honesto de música. En cuanto a las canciones, estamos siguiendo la línea de darle más importancia al último disco porque nos gusta tocarlo entero. Pero también rescataremos temas quizá más olvidados en discos anteriores que nos apetece tocar en esta segunda parte de la gira. Y lo que más ilusión nos hace es pensar en la puesta en escena. Hemos hablado con un técnico amigo en Valencia que nos va a preparar unas luces increíbles para que todo esté muy medido, estudiado y espero que la gente pueda tener un pequeño viaje musical como tendremos nosotros.

P. ¿En el concierto también se defiende el amor y la naturaleza al igual que en el disco?

R. Hay poca gente que se preocupa de ello e incluso de las personas que tenemos al lado. En la música pasa lo mismo, nadie escribe sobre estos temas. Quizá es algo tan obvio que se nos olvida y si no lo tenemos en cuenta para cuidarlo, quedará dañado para siempre. Entonces, pensamos que es un buen momento para defender esto en el disco que va acompañado con el ritmo setentero y temática hippie.

La banda de Aranjuez tocará este viernes en Valencia con últimas entradas a la venta | Foto: Rufus T. Firefly

P. ¿Es necesaria la educación a través de la música?

R. Mucho más de lo que la gente se cree. A mí me gusta que venga gente joven o niños pequeños y entren en este mundo porque no es competitivo ni es preciso que tengas que dar todo, absolutamente todo, de ti para valer algo. Defendemos la expresión de sentimientos a través de una manera artística. A mí me han educado en ese mundo y lo agradezco mucho. Entonces, yo tengo la inquietud, y quizá responsabilidad, de por lo menos intentar transmitir lo mismo.

P. La banda ha ido creciendo en este último año gracias al disco y a estar presente en prácticamente toda España. ¿Se nota en los conciertos que el público ya sabe a lo que va?

R. Sí y somos unos afortunados porque no es un público que venga a escuchar una sola canción que le ha gustado al oírla de casualidad. Son personas que vienen y saben que van a estar en un viaje donde van a pasar cosas que ni tan siquiera nosotros mismos podemos controlar. Muchas veces nos da por improvisar y ver lo que sale. Pero depende de si notamos al público dispuesto, que siempre suele ser así, para conectar de una manera especial.

"Somos muy de improvisar en el escenario y tirarnos al público"

P. ¿Qué le ha llegado a ocurrir a Rufus T. Firefly mientras improvisaba?

R. Cada vez nos pasa algo sobre el escenario. Echando la vista atrás nos ha pasado de todo, desde que uno está en un lado de la improvisación y no se entienda nada a que de repente todos hemos conectado de una manera increíble para crear un momento mágico. También somos muy de tirarnos al público y nunca lo descartamos (risas).

P. ¿Parte del éxito es gracias a los festivales y que la gente consume ahora más música?

R. Yo prefiero no hablar de los festivales en términos de negocio y empresa, porque de esas movidas y burbujas no entiendo. Pero sí que puedo decir que a nivel musical estamos en un momento muy guay. Creo que hay muchísima calidad. El otro día lo hablaba con los chicos y es que en este último año han salido discos de primer nivel, son increíbles. Esto nos da que pensar porque estamos todo el día con Cachitos y rememorando la Movida, que es maravilloso disfrutar de ello, pero creo que ahora también es momento de ser conscientes de lo que está pasando ahora mismo porque hay una nueva escena a la que estoy encantado de pertenecer.

P. ¿Qué grupo destacaría en este año y por qué?

R. Hay muchísimos grupos y el primero que me viene a la cabeza ahora mismo es Cala Vento, me encantan. Son jóvenes, pero tocan de verdad. Los he visto tres veces este año y las tres han sido tres lecciones de así hay que tocar, así hay que hacer la música y así hay mostrarse honesto sobre el escenario.