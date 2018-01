Entrevista. Yogures de coco: "Nuestro disco 'Puertofé' es un trabajo de honestidad para competir en la liga de los mayores"

Entrevista a Yogures de coco | Fotomontaje: Javier Jábega (VAVEL)

Yogures de coco ya se ha hecho grande y es mayor. Aunque les cueste reconocer entre risas que no son una banda emergente, ya han dado un paso más hacia adelante. Su primer álbum, Puertofé, les supone presentarse artísticamente a todo el país además con una gira de lo más interesante y que promete no dejar indiferente. Su ritmo, humildad, actitud sobre el escenario, así como su nombre tan relacionado con el humor de Goyo Jiménez, les convierten en la apuesta de la música independiente nacional.

P. ¿Qué le supone a Yogures de coco visitar una ciudad con tantos amigos como es Alicante?

R. Regresar a este lugar tan bonito, después de haberlo hecho a finales de 2015 con los amigos de Gimnástica, es un auténtico placer. Aquél día nos lo pasamos genial por lo que ahora vamos a la sala Ocho y Medio en vez de la Stereo, con un formato muy especial y ganas de disfrutar algo inédito que no hemos hecho hasta la fecha donde nos adaptaremos a la sala y su ambiente especial.

"Hasta el propio Goyo Jiménez se sorprendio con nuestro nombre"

P. Desde fuera, ¿qué sensación da la provincia de Alicante en cuanto a la música?

R. La apuesta cultural nos parece muy sana. Hemos compartido conversaciones con periodistas y todo el mundo siente que estamos viviendo una segunda movida o un nuevo período de lo más ilusionante. Hay mucha gente con ganas de hacer música, buenas propuestas, con estudios y que sabe donde se mete. Pero luego consideramos que no está respaldado con una infraestructura adecuada ni tampoco apoyo político, entonces todo ese trabajo a veces se queda en el camino y es una auténtica lástima.

P. ¿Se considera ya Yogures de coco una banda de primera división?

R. Ni de broma (risas). Solo intentamos jugar en la liga de los mayores con este disco, pero ya sería demasiado. Evidentemente somos conscientes que “Puertofé” está generando buen sabor de boca y lo esperábamos así porque nos ha supuesto un salto económico y de madurez. Pero yo sobre todo destacaría un salto de honestidad porque en 2016 sentimos que habíamos llegado ya a ese momento para apostar por una buena obra primera.

P. ¿Cómo ha sido la elaboración del álbum?

R. Para nosotros es tan importante que cuando nos preguntan queremos compartir hasta el más mínimo detalle. Mucha gente no sabe todo el trabajo que puede haber detrás entonces lo decimos y así se puede dimensionar. Con Raúl de Lara hemos trabajado muy bien después de haber tenido la suerte de conocerle en Murcia. La relación ya va a lo personal y no podemos estar más contentos. Hemos compuesto un total de 23 canciones de las cuales solo se han reflejado once en el disco. Con toda nuestra pena hemos tirado fuera la mitad de todo el trabajo que hemos hecho para conseguir once que sean de verdad auténticas perlas.

Yogures de coco actúa el sábado en la Sala Ocho y Medio de Alicante | Foto: Yogures de coco

P. Ha sido un año de muchos viajes a Murcia, ¿puede ser eso lo mejor que se lleva la banda?

R. Se podría decir que sí (risas). Ha sido nuestra segunda casa o la musical porque no han sido viajes relámpagos de ir y venir, más bien hemos pasado fines de semana o más de siete días seguidos. Decidimos alquilar una casa allí para no estar de hostal en hostal. Al final nos hemos enamorado de su ambiente, calidad de vida y lo cómodo que se hace disfrutar de una cerveza en una terraza. Todavía no hemos ido allí a presentar el disco pero nos morimos de ganas por cerrar una fecha dentro de poco.

P. En cuanto a los festivales, ¿se presenta un verano cargado de ellos?

R. Ojalá que sí porque nos gustan mucho. Creemos que han sido un proceso que ha abierto las puertas a todos los estilos musicales a la gente y han convertido a la música en un fenómeno de masas a través de una venta que ha permitido que mucha más gente tenga en su radar un estilo de música o oferta de ocio. Pero creemos que no todo es positivo porque también hay desventajas. En cierta medida no sabemos si existe una burbuja festivalera, muchas veces lo pensamos. Tenemos muchos ejemplos de festivales que nacen un verano y al siguiente mueren, o otros que se cancelan semanas antes porque no ha habido apoyo de entradas o instituciones.

"Nos hemos enamorado de Murcia después de tanto viaje constante a esta ciudad"

P. ¿Es Yogures de coco una banda que se quiere dedicar a esto de por vida?

R. No es tarea fácil, pero es nuestro sueño. La inmensa mayoría de grupos, por desgracia, no se dedican única y exclusivamente a ello porque no es una opción factible económicamente hablando. Muchas bandas, incluso aquellas que tienen un nombre propio, pero no pueden dedicarle todo el tiempo que ellos quieren a componer las mejores canciones que llevan dentro u ofrecer unos conciertos increíbles que serían capaces de hacer. Esta precariedad solo afecta a la calidad final del arte y cultura en España, por ello nos debe preocupar a todos porque cuanto mejor le vaya a tu grupo y más apoyos tenga, dentro de lo que se permita, mejor será su música y más la disfrutarás tú.

P. ¿De dónde viene el nombre del grupo?

R. Es la pregunta que más nos gusta escuchar (risas). Tiene relación con el monólogo de Goyo Jiménez que nosotros, los integrantes del grupo, vimos juntos y hacía alusión a estos yogures que siempre quedan olvidados. En ese entonces estábamos en ese momento donde no te hacen mucho caso como banda y nos parecía increíble. Decidimos que era el mejor nombre posible, nos decantamos por él y parece que ha gustado porque hasta el propio Goyo se quedó impactado con ello.