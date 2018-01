Las giras internacionales más esperadas para el 2018

Metallica 2015: Página web oficial Metallica

Los fans españoles de muchos de los grandes grupos internacionales cerraron el año con la alegría de saber que llegaba un 2018 cargado de nuevas fechas para las giras de sus ídolos en nuestro país. Pues si 2017 se coronó trayendo a artistas como Sting en marzo, como Guns N' Roses en mayo, como Linkin Park en junio, con el que sería el último concierto del vocalista Chester Bennington en España; o como los Rolling Stones en septiembre en su concierto número 23 en nuestro país; 2018 promete ser una año estelar empapado de la mejor música.

El próximo grupo que visitará nuestro país es Metallica. James Hetfield y sus chicos actuarán los días 3 y 5 de febrero en el Wizink Center en Madrid y el día 7 de febrero en el Palau Sant Jordi en Barcelona. Los americanos han tocado en España nada más y nada menos que en 25 ocasiones a lo largo de los 35 años que llevan sobre los escenarios y sus actuaciones siguen siendo tan explosivas y tan esperadas como la primera.

Otra de las visitas más esperadas y más sorprendentes de este año va a ser la de Bob Dylan en marzo. El que fuera ganador del Premio Nobel de literatura en 2016 llega a nuestro país en esta ocasión con una gira más íntima con la que se sumergirá en el cancionero estadounidense. Una actuación irrepetible que tendrá lugar en Salamanca en el Pabellón Sánchez Paraíso el 24 de marzo, en el Auditorio Nacional de Madrid los días 26,27 y 28 y en el Grand Teatre del Liceu de Barcelona el 30 y 31 de marzo. Serán unos conciertos muy personales, sin ningún tipo de pantalla y donde se prohibirán las grabaciones, en los que los espectadores podrán poner sus sentidos a la completa disposición de Dylan.

Los días 6 de Abril (en el Palau Sant Jordi de Barcelona) y 7 de abril (en el Wizink Center en Madrid), quedan reservados para acudir a la cita con Imagine Dragons que volverán a España para presentar su último disco Evolve.

Y en abril también y en los mismos espacios que actuará Imagine Dragons unos días antes, Thirty Seconds To Mars regresa tras su última actuación en los premios 40 principales a finales del año pasado. Concretamente los días 12 de abril en Madrid y 13 de abril en Barcelona. Pero además, el grupo de Jared Leto tocará el 14 de abril en la sala CUBEC! de Bilbao.

Y Sam Smith debutará por primera vez en España este 2018. El 15 de mayo en el Palau Sant Jordi y el 16 en el antiguo Palacio de Deportes de Madrid el británico alzará la voz con sus preciosas letras como Stay With Me para enamorar a a todos sus seguidores un poco más si cabe.

A Sam Smith le seguirá Bruno Mars el día 20 de junio en el Olímpic Lluís Companys de la ciudad condal y el día 22 será el encargado de inaugurar el estadio Wanda Metropolitano como sede de conciertos en Madrid. Y con muy pocos días de referencia Ringo Starr pisará nuestro país. Es la primera vez que el ex-Beatle visita España como cabeza de su propia banda y lo hace con su último disco en solitario Give Me Love. Pero como "compensación" a los años de espera de sus fans, serán varias las citas del artista. Concretamente el 26 de junio en el Sant Jordi Club en Barcelona, el 28 en el WiZink Center, el 29 en el Coliseum de La Coruña y el 1 de julio en el Bizakia Arena de Bilbao.

El 14 de julio Iron Maiden dará su único show en España en el Wanda Metropolitano. El estadio del Atlético de Madrid será el escenario en el que presentaran su tour europeo "Legacy of the beast".

Y trece años después de su último concierto debutado en España, en 2018 será el momento en el que todos los enamorados de U2 podrán volver a verles subidos a un escenario. Será el día 20 de septiembre en el Wizink Center en Madrid cuando todos ellos puedan escuchar en primera persona a Bono cantar algunos de sus clásicos temas como With or Without You o Sunday Bloody Sunday.

Confirmaciones de los festivales

Y este año, como ya lleva ocurriendo afortunadamente durante un tiempo, no habrá parón de "conciertazos" durante el verano. Estos son algunos de los artistas que harán arder los festivales de nuestro país y en las fechas que tendrán lugar:

Del 28 al 30 de junio, Download Festival (Madrid): Guns N'Roses, Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Judas Priest y Marilyn Manson.

Del 4 al 7 de julio, Weekend Beach Festival (Torre del Mar, Málaga): David Guetta, The Offspring, Alboroise.

Del 5 al 7 de julio, Cabo de Plata (Barbate, Cádiz): Steve Aoki.

Del 12 al 14 de julio, Bilbao BBK Live: Gorillaz, The XX, Noel Gallagher, The Chemical Brothers, David Byrne.

Del 19 al 22 de julio, Festival Internacional de Benicàssim (FIB): The Killers.