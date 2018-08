Tiemblan varios récords del mundo en la primera jornada en Glasgow

Google Plus

Buen comienzo del europeo Absoluto que ya ha dejado algún que otro registro asombroso en las rondas clasificatorias. Las finales y semifinales que se han nadado esta tarde han sido las siguientes:

Semifinal 800 libres femenino

Primera prueba con presencia española por parte de Jimena Pérez Blanco, que nadará mañana la final a la que ha accedió durante el día de hoy en sexto lugar con un tiempo de 8:32.46.

La gran candidata al oro es Simona Quadarella, bronce en 1500 en los pasados mundiales celebrados en Budapest, la Italiana parte como favorita tras clasificarse en primera posición para la final con 8:23.93.

Por otra parte las preseas de plata y bronce tendrán una lucha más disputada para sus respectivas dueñas, cabe destacar que las demás integrantes de esta final están en un pañuelo de únicamente cinco segundos.

Final 800 libres femenino País Nadadora Tiempo Italia 1. Simona Quadarella 8:23.93 Hungría 2. Ajna Kesely 8:27.96 Rusia 3. Anna Egorova 8:29.27 Alemania 4. Sarah Koehler 8:31.96 Hungría 5. Boglarka Kapas 8:32.32 España 6. Jimena Pérez Blanco 8:32.46 Eslovenia 7. Tjasa Oder 8:33.12 Liechtenstein 8. Julia Hassler 8:33.40

Final 400 estilos femenino

Segunda prueba con representación española por parte de Catalina Corró, nadadora que durante marzo de 2017 se vio sometida a una intervención para extirparle un tumor cerebral. Consiguió hacerse con la convocatoria para este europeo in extremis durante los Campeonatos de España de verano, donde realizó la mejor marca de su vida 4:38.16.

Podio 400 estilos femenino. / Foto: LEN

Fue valiente y apostó por imponer un ritmo infernal durante el comienzo de la prueba, lo que le ha acabado jugando una mala pasada en el tramo de braza, donde gran cantidades de sus rivales la han sobrepasado. Finalmente Catalina ha logrado un meritorio sexto puesto con un registro de 4:38.83, en una final en la que la nadadora francesa Fantine Lesaffre se ha adjudicado el oro con 4:34.17.

La plata y el bronce han recalado en manos de Ilaria Cusinato y Hannah Miley con unos registros muy ajustados entre sí, 4:35.05 y 4:35.34 respectivamente.

Podio 400 estilos femenino País Nadadora Tiempo Francia 1. Fantine Lesaffre 4:34.17 Italia 2. Ilaria Cucinato 4:35.05 Gran Bretaña 3. Hannah Miley 4:35.34

Final 400 libres masculino

Impecable exhibición de manos del ucraniano Mykhaylo Romanchuk, que le ha servido para hacerse con el título de campeón continental con una marca de 3:45.18, aventajando en casi dos segundos a sus perseguidores más próximos.

Podio 400 libres masculino. / Foto: LEN

La joven promesa noruega Henrik Christiansen, se ha hecho con la plata con 3:47.07 tras un final muy ajustado con el alemán Henning Muehlleitner que finalmente se ha tenido que conformar con el bronce tras tocar la pared en 3:47.18.

Podio 400 libres masculino País Nadador Tiempo Ucrania 1. Mykhaylo Romanchuk 3:45.18 Noruega 2. Henrik Christiansen 3:47.07 Alemania 3. Henning Muehlleitner 3:47.18

Semifinal 50 libres femenino

Tercera prueba con presencia española por parte de Lidón Muñoz, a la que se le ha escapado el pase a la final por únicamente doce centésimas, pero logra consolidarse como una de las diez mujeres más rápidas de Europa con un tiempo de 25.15.

Las dos semifinales dejaron prever que en la final peligrará la actual plusmarca mundial de la distancia, la nadadora danesa Pernille Blume se ha sobrepuesto a la potente sueca Sarah Sjöström con un registro de 23.58, que le ha valido para rebajar el récord de los campeonatos. Sin alguna duda este será el duelo esperado por el oro y la plata, solo quedará esperar si la final nos deja con el primer récord del mundo de este europeo.

Final 50 libres femenino País Nadadora Tiempo Dinamarca 1. Pernille Blume 23.85 RC Suecia 2. Sarah Sjöström 23.92 Rusia 3. Marita Kameneva 24.21 Holanda 4. Ranomi Kromowidjojo 24.58 Holanda 5. Tamara Mariska Van Vliet 24.70 Rusia 6. Rozaliya Nasretdinova 24.86 Grecia 7. Theodora Drakou 24.96 Lituania 8. Ruta Meilutyte 25.04

Semifinal 50 espalda masculino

Dominio absoluto de los rusos en ambas semifinales. La promesa rusa de 18 años Kliment Kolesnikov, ha rebajado el récord del mundo júnior con un tiempo de 24.25. Entre tanto el rumano Robert Glinta, que logró pasar con el mejor registro a la final con 24.12, ha quedado solamente a ocho centésimas del actual récord del mundo absoluto.

En tercera posición ha llegado el espléndido y experimentado velocista Eugeny Morozov, que ha parado el crono a solo 4 centésimas de Kolesnikov con 24:29, lo que deparará una final de infarto por la lucha del título continental y una posible plusmarca mundial.

Final 50 espalda masculino País Nadador Tiempo Rumanía 1. Robert-Andrei Glinta 24.12 Rusia 2. Kliment Kolesnikov 24.25 WRJ Rusia 3. Vladimir Morozov 24.29 Irlanda 4. Shane Ryan 24.57 Biolorusia 5. Mikita Tsmyh 24.66 Francia 6. Jeremy Stravius 24.88 Israel 7. Jonatan Kopelev 24.92 Grecia 8. Apostolos Christou 24.96

Semifinal 100 mariposa femenino

Sarah Sjöström, logró imponerse con notoria superioridad en la distancia con un registro de 56.66, la sueca ha mostrado su futura candidatura al oro en la final que se disputará en la tarde de mañana.

Tras ella y bastante rezagadas han llegado sus rivales más próximas, como es el caso de Svetlana Chimrova que ha terminado con 57.54 segundos en las semifinales y con Ilaria Bianchi en 57.79.

Final 100 mariposa femenino País Nadadora Tiempo Suecia 1. Sarah Sjöström 56.66 Rusia 2. Svetlana Chimrova 57.54 Italia 3. Ilaria Bianchi 57.79 Italia 4. Elena Di Liddo 57.82 Suecia 5. Louise Hansson 57.99 Grecia 6. Anna Ntountounaki 58.34 Dinamarca 7. Emilie Beckmann 58.40 Alemania 8. Aliena Schmidtke 58.42

Semifinal 100 braza masculino

Adam Peaty no ha podido volver a nadar por debajo de los 58 segundos las semifinales vespertinas en los 100 braza, pero sigue demostrando no tener rival que le haga frente en esta distancia. Con un registro de 58.04 y tras ver que ha nadado cerca de su actual plusmarca mundial, no extrañaría que seamos partícipes de una proeza nunca vista, bajar de los 57 segundos.

Tras Peaty llegaron nadadores como su propio compañero de selección James Wilby 59.23 y Anton Chupkov 59.43. El pase a la final estuvo tan reñido que Kirill Prigoda, ganó un desempate 59.39 por la octava plaza al irlandés Darragh Greene después de que ambos marcaran un registro de 59.92 en las semifinales.

Final 100 braza masculino País Nadador Tiempo Gran Bretaña 1. Adam Peaty 58.04 Gran Bretaña 2. James Wilby 59.23 Rusia 3. Kirill Prigoda 59.39 Rusia 4. Anton Chuokov 59.43 Italia 5. Fabio Scozzoli 59.65 Holanda 6. Arno Kamminga 59.74 Lituania 7. Andrius Sidlauskas 59.76 Serbia 8. Caba Siladji 59,91

Final 4X100 libres femenino

El magnífico cuarteto francés ha logrado derrotar con 3:34.65 a las reinas de la distancia en el continente y por tanto alzarse con el oro, el cuarteto holandés se ha tenido que conformar con la medalla de plata con un registro de 3:34.77. En tercera posición ha acabado el cuarteto danés que ha completado el podio con un meritorio bronce y un registro de 3:37.03.

Cuarteto francés posando con el título continental. / Foto: LEN

Podio 4X100 libres femenino País Equipo Tiempo Francia Francés 3:34.65 Holanda Holandés 3:34.77 Dinamarca Danés 3:37.03

Final 4x100 libres masculino

El cuarteto ruso ha vuelto a revalidar el título continental logrado hace dos ediciones con 3:12.23 que le han valido el oro, seguidos a pocas décimas del cuarteto italiano que se ha colgado la plata con 3:12.90. Mientras que el cuarteto polaco ha sorprendido y se ha alzado con el último bronce de la jornada con 3:14.20.

Cuarteto ruso posando con el título continental. / Foto: LEN