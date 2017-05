Google Plus

Marc Sánchez, nuevo rey del 200 libres español en piscina corta

Como un torpedo ha pasado el joven nadador balear Marc Sánchez por la piscina de 25 metros de Adarraga que ha acogido este sábado el II Trofeo Fiora de Logroño. El pupilo del veterano Xavi Torres, nadador con 16 medallas en Juegos Paralímpicos, ha finalizado la prueba de los 200 libres en 1:43.99 que supone una mejor marca personal y un nuevo récord de España que hasta ese momento era del granadino Victor Martin con 1.44.42. Este nuevo registro nacional termina con la sequía de récords en piscina corta que desde 2014 ha tenido la natación española en categoría masculina.

"Nos encanta tocar la campana... y más por un Récord de España en 200 libre de piscina corta", ha publicado Xavi Torres en su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, el campeón español también ha querido compartir su felicidad con todos sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram. "Toca dar un repaso a este fin de semana mágico. Hemos nadado 50, 100 y 200 libre consiguiendo 3 mejores marcas personales y un nuevo récord de España. Super super contento" ha dicho Sánchez. No se ha olvidado de su familia y amigos, patrocinadores y equipo técnico. "Lo único que puedo hacer es agradecer a todo el mundo que me apoya día a día, Palma Tennis, Mallorca Sport Medicine y Speedo que sin toda esa ayuda no sería posible y sobre todo a los que están ahí día a día al pie del cañon: Xavi Torres, Sergi Beltrán y Gabriel Arrom (preparador físico). Y sobra decir que el apoyo psicológico, anímico y en todo lo que necesito de mi familia y amigos es crucial" ha comentado.

Para Sánchez este éxito supone una inyección de moral en un año en el que no ha podido conseguir la clasificación para el próximo Campeonato del Mundo que se celebrará del 14 al 30 de julio en Budapest, Hungría. El nadador balear se vio apartado de esta cita tras no sumar ninguna mínima exigida por la RFEN y la FINA para poder participar en el campeonato.

Este registro en los 200 libres se añade a la lista de marcas personales de Marc Sánchez donde también figuran las de 100 y 400 libres, 200 y 400 estilos en piscina corta y las de 100 libres y 200 estilos con 51.49 y 2.00.57 en piscina de distancia olímpica, 50 metros. Como dice el nadador español, esto no acaba aquí.