Victoria ante Canadá que concede a España el soñado pase a la final

En una noche de lluvia, la selección española ganó a Canadá dominando el partido en todo momento. Abrió el marcador Clara Espar y siguieron los goles de Anna Gual y Bea Ortiz, cuando la defensa canadiense no estaba ni colocada. Tras un marcador de 3-1 favorable al combinado español, a pocos segundos de comenzar, el entrenador canadiense pidió un tiempo muerto crucial para cambiar la defensa. Las jugadoras pasaron de su característica defensa zonal a una defensa en pressing. Resultado de esta estrategia fue el siguiente gol de Kelly Mckee.

Las guerreras españolas tenían que acelerar el marcador y sacar la máxima ventaja posible que consiguieron tras un segundo en 7-4. El entrenador Miki Oca, lo tuvo claro desde el principio. Manejó el partido y a las jugadoras con tranquilidad, calma que proporcionaba el tener un marcador a tu favor. Tán cómodas se encontraban las españolas en el agua que marcaron Clara Espar y Marta Bach estrenándose en este mundial.

El partido de ayer fue protagonizado por los tiros exteriores de Anna Gual, que demostró a las rivales de lo que es capaz. Realizó un partidazo metiendo la mitad de los goles del marcador de España.

"He escogido bien donde tenía que tirar y estoy muy contenta. Sabía que nos dejarían muchos espacios con esta zona, tendríamos posibilidad de mover el balón y sabíamos donde teníamos que tirar", indica Anna Gual.

Pero no solo el ataque fue excepcional, sino la defensa entre palos también. Laura Ester fue también protagonista de este evento, neutralizando los peligrosos chuts exteriores de las canadienses. Muchos de las brillantes paradas, fueron a dos manos, transmitiendo un poderío increíble desde los palos. Paula Leitón, boya joven del equipo, salvó la vaselina de una jugadora canadiense evitando el séptimo gol de la rival.

La estrategia de Canadá cambió radicalmente a una defensa mucho mas presionante, ya no se veían tantos espacios entre las jugadoras. Lograron recortar la diferencia de goles y a falta de cuatro minutos para el fin del partido el marcador lucía un 10-9. Pero como decía Miki, "Por suerte, tenemos buenas jugadoras en el uno contra uno". Las jugadoras españolas supieron controlar los nervios y mantener el estado de calma, calma que proporcionó el golazo de Bea Ortiz que sentenció un 11-9 y 12-9. Uno de los goles en superioridad y el otro encontrándose sola con una defensora a sus espaldas y la portera. España recuperó el oxígeno que escaseaba en las piscinas. A falta de pocos segundos, Laura Ester volvió a ser protagonista parándose un penalti y un lanzamiento en superioridad.

Ya lo sabían, estaban en la final. No se lo creían y en un despiste, Kyra la jugadora canadiense logra el último gol para su selección cerrando el partido 12-10. Buena actitud que queda demostrada por Canadá porque no se rindió y lo intentó hasta el final, aunque no tuvo tanta suerte.

El partido finalizó estallando en felicitaciones entre las españolas que ya estaban en la final con la que tanto soñaban ante una EEUU. Una selección que viene fuerte arrasando en todos los partidos jugados, llevándose a las demás selecciones por delante. Final que se disputará el próximo Sábado 29 a las 22:00h.