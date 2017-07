Subcampeonas del mundo

Google Plus

Las guerreras demuestran su potencial ante una brillante selección estadounidense. Pese a que España perdió por goleada (13-6), han realizado una gran trayectoria en este Mundial de Budapest. Recuperando buenas sensaciones que hacía tiempo no veíamos en las waterpolistas. Demostraron que se puede creer en este equipo con la incorporación de jovencísimas jugadoras que apuntan alto. Como lo son Paula Leitón, Paula Crespí que pese a tener poca experiencia en jugar partidos de esta categoría, han sabido plantar cara a las mejores boyas del mundo marcando goles espectaculares y provocando expulsiones que las favorecían.

Fue un partido con ausencia de pilares como Maica García, Roser Tarragó y Laura López pero con fichajes nuevos de Anna Gual y Helena Lloret que han demostrado su poderío en el agua y el porqué Miki Oca las ha elegido.

"Quieres el oro pero en cuanto ha acabado el partido te subes al podio y ves que tienes una plata en un Mundial. Entonces te das cuenta del esfuerzo que hemos hecho todo el verano y el gran equipo que hemos construido"- dice Paula Leitón nombrada la mejor boya del Campeonato.

Era un partido difícil ante una selección que desde 2013 no ha perdido ningún partido. Tras lo ocurrido en el partido jugado contra las mismas en octavos, el objetivo era evitar a toda costa un primer parcial de 6-1 a favor de las americanas. Al comienzo del partido las españolas plantearon serios problemas manteniendo el partido 5-3. Destacando los goles de Bea Ortiz y Anni Espar. Pero EEUU no terminó como empezó, sino que exprimió todas las superioridades para subir el marcador en nueve de once jugadas. Unos goles rápidos mayoritariamente lanzados desde los extremos sobrepasando la defensa del primer palo y la portera. Protagonizados por jugadoras como Makenzie Fischer, Madeline Musselman, Maggie Steffens, Kylie Neushul y Rachel Fattal.

Gran parte de los ataques de España acababan con lanzamientos potentes pero lejanos que no acababan de entrar y terminaban en el larguero, se estrellaban en la escuadra o quedaban a escasos milímetros de la línea de gol.

Estados Unidos continuaba dando un espectáculo moviendo el esférico con una rapidez escandalosa. No daba tiempo a el mas mínimo despiste y giraron el marcador a 10-5. Su sistema defensivo parecía impenetrable suponiendo una muralla a los lanzamientos exteriores de las españolas y la imposibilidad de meterlos en la boya.

“Siempre quieres más, pero debemos estar muy satisfechos. Rendimos muy bien, así que quiero felicitar a las chicas porque fueron unas auténticas guerreras”, manifestó Miki Oca, el seleccionador.

El partido terminó con la aplastante victoria americana 13-6 imponiéndose ante todas las selecciones con las que se ha enfrentado. La selección pisa fuerte pese a la renovación de mas de media plantilla de jugadoras. Gracias a la fuerte liga universitaria que posee y tremendo nivel de equipos, salen jugadoras extraordinariamente competitivas para integrar su selección.

La medalla de plata conseguida en estos mundiales, demuestra que la segunda mejor selección del mundo es la española. Los resultados conseguidos no son ni el principio, esto acaba de comenzar y España dará de que hablar en próximos partidos. Se concluye un campeonato con buenas sensaciones donde todas las jugadoras dieron el cien por cien y aportaron su granito de arena a este equipo de plata.