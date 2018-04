Butler piensa que los Patriots habrían ganado la Super Bowl si él hubiera jugado

No es noticia que Malcolm Butler está resentido con los Patriots por no haber jugado la Super Bowl. Lo ha manifestado ya varias veces en los medios de comunicación. Sin embargo, ahora ha ido un paso más allá y ha hecho unas polémicas declaraciones.

“Nunca me perdí un partido, ni un entrenamiento ni nada por el estilo. ¿Pero hubieran ganado conmigo? Probablemente. Quizás. No estoy seguro”. Butler muestra así su desconcierto con la decisión del head coach de New England. Pero las declaraciones no terminan ahí.

“Nos quedamos cortos por una o dos jugadas. Y vi una par de ellas en las que yo podría haber hecho algo más”. De esta manera Butler no solo critica a su entrenador, sino que también cuestiona la calidad de algunos de sus ex compañeros en la secundaria patriota.

Acerca de por qué no jugó, Butler se justificó argumentando que se puso enfermo y fue al hospital. “Por ello Bill (Belichick) pensó que no me daría tiempo a aprenderme el libro de jugadas. Eso es algo que lleva haciendo muchos años”.

Cierra una buena etapa en New England

No lo tuvo fácil Butler al salir de la universidad, pues jugó en la división II de la NCAA, lo que le llevó a no ser seleccionado en el draft de 2014. No obstante, con trabajo se hizo con un hueco en el roster de los Patriots y acabó convirtiéndose en titular tras su buena actuación en la Super Bowl XLIX, con el ya histórico pase de Russell Wilson en la yarda uno interceptado por Butler.

Tres temporadas como cornerback titular de New England que Butler ha aprovechado. Su bagaje suma 8 intercepciones, 47 pases defendidos y 205 placajes.

Se lleva un gran contrato en Tennessee

Al acabar contrato, y dado el clima tan extraño que rodeaba a su no participación en la Super Bowl, Butler se convirtió en agente libre y firmó por los Tennessee Titans un contrato de 61 millones de dólares, con 30 de ellos garantizados, por 5 años. De esta manera, Mike Vrabel consigue una pieza que puede ser muy importante para su secundaria. Habrá que ver cómo se suceden los acontecimientos y si Malcolm Butler responde con creces a su contrato de cornerback estrella.