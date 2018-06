Le'Veon Bell, tras una nueva discusión con los Steelers, se pasa al boxeo

Bell que fue nombrado con la etiqueta de jugador franquicia de los Steelers, no ha llegado a un acuerdo con su equipo y se encuentra más fuera que dentro de la franquicia del oeste de Pennsilvania. Bell confirmó que jugará la próxima temporada con la etiqueta de jugador franquicia, lo que le asegura un sueldo 12.12 millones de dólares, pero dejó ver que es muy probable que no se presente al campo de entrenamiento el 27 de julio que es cuando inician los Steelers sus entrenamientos. “Entiendo que esto es un negocio, pero es realmente frustrante. Siento que valgo mucho más de lo que me están ofreciendo, no tengo prisa por firmar si no soy valorado”, comentó Bell.

Tanto es que está más fuera del equipo, el jugador para mantenerse en forma mientras se regulariza su situación sea cual sea el final se encuentra practicando boxeo. "Intento encontrar la mejor manera posible para mantenerme sano. Quiero que mi cuerpo esté en una gran forma para que cuando se acerque la temporada, empiece a ver que estoy en forma. El boxeo simplemente me ayuda con el cardio y mi aguante. El boxeo es un poco diferente al futbol americano, intento no sobrecargar mis articulaciones en la pretemporada. En lugar de cortar y hacer muchos ejercicios, he estado haciendo mucho entrenamiento de boxeo", dijo Le’Veon en una entrevista a una TV americana.

LeSean McCoy, de los Bills, es actualmente el corredor mejor pagado de la liga con un sueldo de ocho millones por año, seguido por Doug Martin, de los Rayders con casi dos millones al año. A pesar de sus múltiples lesiones en las rodillas y de perderse 13 encuentros, Bell tiene 4,791 yardas en las últimas tres temporadas, la segunda mayor cantidad por un corredor en ese lapso de tiempo.