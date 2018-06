Nick Foles: “Carson Wentz es un gran jugador”

Tras llevar a Philadelphia a la primera obtención de un anillo en la NFL, todo parecía indicar que Nick Foles saldría del equipo para llegar a otro y posicionarse como titular indiscutible, no obstante, Foles prefirió quedarse en la organización y seguir apoyando desde la banca a sus compañeros para la siguiente temporada.

En entrevista para Fox Sports destacó la actitud de Carson Wentz dentro y fuera del vestuario: "Carson es un gran jugador y lo será en esta liga por mucho tiempo; comenzando por esas platicas abiertas en el vestuario, su amistad y luego cómo se preocupa por los compañeros de equipo es genuinamente increíble. Él sabe que estaré allí afuera por si se lastima o algo sucede”.

Asimismo, le deseó mucho éxito al quarterback titular en su carrera en la NFL: "Quiero que tenga éxito, quiero que se mantenga saludable toda la temporada, quiero que tenga una gran carrera, incluso a expensas de que yo no juegue. Pero ahí es donde tengo que dejar de lado mi ego y decir: esto es lo mejor para el equipo”.

El surgido de la Universidad de Arizona admitió que le encantaría permanecer con los Eagles, aunque una vez terminada la campaña del 2018 analizará su situación: "Me encantaría jugar en Filadelfia el resto de mi carrera. Amo la ciudad, pero sé que esa no es la situación. Quiero que Carson tenga una carrera increíble aquí; quiero encontrar la selección correcta, estar con el plantel adecuado, un equipo como la organización de los Philadelphia Eagles, quienes lo hacen de la manera correcta, ya que es un vestuario increíble con líderes y entrenadores magníficos. He sido bendecido de ser parte de todo esto. Es por eso que no me estoy yendo, tengo contrato este año, reestructuraron mi trato, me quieren aquí. Ya veremos qué sucede después de esta temporada, pero estoy entusiasmado con la campaña de Philadelphia en el 2018, por lo que me pondré esta camiseta al menos una más año", culminó Foles.