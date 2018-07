Lista de los Mejores de la NFL, del 11 al 20

Google Plus

En las posiciones del 11 al 20 hay alguna sorpresa, desde positiva a alguna sorpresa inesperada por los bajo del jugador.

Posición 11

El undécimo jugador es el QB de Seattle Seahawks, Russell Wilson.

La campaña de Wilson no fue tan espectacular como en años anteriores, pero sin duda fue el líder de un equipo roto y como está acostumbrado tuvo que temer por su vida casi en cada jugada de pase. Con los 34 TD que consiguió, es el líder de la Liga en ese aspecto.

Pro Bowl y posición algo alta, para hacer valer sus ganas.

Posición 12

El puesto 12 es para el LB de los Panthers, y el líder de la defensiva de los de Carolina, Luke Kuechly. Sus compañeros le reconocen sus buenos números (1,5 sacks, 74 tacleos, un fumble forzado y tres intercepciones) colocándolo ocho puestos más arriba en el NFL Top 100, de manera merecida, además de su obvia invitación al Pro Bowl y su inclusión en el ALL PRO. Uno de los mejores LB de la Liga sin ninguna duda.

Posición 13

En esta posición han colocado al receptor de los Houston Texans, DeAndre Hopkins y sus 96 recepciones 1,378 yardas y 13 TD sin haber contado la mayor parte de la temporada con un QB titular, lo que muestra su enorme calidad.

Ello le valió su invitación al Pro Bowl, ser incluido al NFL Top 100 y estar en el ALL PRO.

Posición 14

En la posición 14 está uno de los integrantes de una de las mejores defensivas de la Liga, si no la mejor. El jugador es el DE de los Jaguars Calais Campbell quien fue la pieza que terminó de conformar a Sacksonville y con estelares partidos con múltiples sacks, el veterano se erigió como el referente de la unidad defensiva de Jacksonville.

Posición 15

El espectacular Rob Gronkowski es el que ocupa esta posición. Lo único que detiene a este espectacular TE de la grandeza son las lesiones, pero en 2017 estuvo presente casi todo el tiempo y cuando está sano sus números son estelares. 69 recepciones para 1,084 yardas, ocho anotaciones y un impresionante promedio de casi 16 yardas por recepción para un TE. Su lugar sin duda es adecuado en el NFL Top 100, subiendo ocho puestos desde el anterior listado, consiguió además su invitación al Pro Bowl y su inclusión en el ALL PRO.

Posición 16

En esta posición está ubicado otro DE, esta vez es integrante de la defensiva de los Oakland Raiders y no es otro que Khalil Mack. El mejor línea defensivo del equipo. Con más talento a su lado, todo iría mejor para él y para su equipo. 10,5 sacks, 61 tacleos, un fumble forzado y tres pases palmeados hablan de su enorme calidad. A pesar de ser invitado al Pro Bowl este año no fue seleccionado al ALL PRO por primera vez después de dos años consecutivos. Su lugar en el NFL Top 100 está más que merecida.

Posición 17

Aquí sus compañeros han ubicado a otro jugador defensivo de los Jacksonville Jaguars. Jalen Ramsey y sus cuatro pases interceptados no parecen algo espectacular, pero sí sus 52 tackles que reafirman su seguridad y su inclusión tan alta en el NFL Top 100, algo que lo incluye entre los mejores CB de la liga.

Posición 18

El puesto número 18 es propiedad del quarterback de los Steelers Ben Roethlisberger. El veterano QB coqueteó con el retiro antes del arranque de la campaña 2017, sin embargo, no lo hizo y así comandó una de las ofensivas más explosivas de la liga y si bien sus números fueron parecidos a los del 2016, consiguió 400 yardas más que la campaña anterior.

Posición 19

Everson Griffen, DE de los Vikings es el dueño de esta posición. Sus 13 sacks, 31 tackles y tres fumbles forzados lo ponen entre la élite de la Liga en su posición. El mejor DE de su equipo y de una de las mejores defensivas de la NFL.

Posición 20

No se puede entender la gran campaña que han cuajado los Saints sin Kamara, que es quien ocupa la posición número 20. Para él ha sido también el premio a rookie ofensivo del año. En su primera campaña como profesional consiguió 728 yardas con ocho anotaciones en uno de los mejores tándem de la Liga al lado de Ingram.

Si bien esos números no parecen tan espectaculares, su promedio de seis yardas por carrera sí lo son. No obstante, con sus 81 recepciones, 826 yardas por aire y cinco anotaciones, terminó con un acumulado de 1,554 yardas. Lo que le dio su puesto en el Pro Bowl y su alto lugar en el NFL Top 100.