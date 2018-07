El posible adiós de Kam Chancellor

Google Plus

Kam Chancellor, el safety de los Seahawks, ha anunciado a través de Twitter sus sensaciones y pensamientos ante las pruebas médicas que se le están realizando, debido a las lesiones que sufre, y a la situación en la que está viviendo. El post son tres capturas de una nota escrita por él, en la que dice como es la situación que esta atravesando y las posibles consecuencias.

Todo comenzó en noviembre cuando sufrió una lesión grave en el cuello que lo mantendría apartado del terreno de juego lo que quedaba de temporada. De esta manera solo pudo jugar nueve partidos, la menor cantidad de partidos que ha jugado en una temporada. Y comenzó así su particular infierno de pruebas medicas y tratamientos para tratar de volver a los terrenos de juego.

Debido a las lesiones y a los resultados de las pruebas, en las que se muestran pocos avances positivos, Kam esta bastante seguro de que su carrera como jugador se ha terminado, dado que el riesgo de que pueda sufrir una parálisis es muy elevado.

Elegido en la quinta ronda del draft de 2010, enseguida se convirtió en un jugador clave, no solo para la defensa, si no para todo el equipo. Chancellor junto con Richard Sherman y Earl Thomas formó la conocida “Legion of Boom”, gracias a la cual ganaron una Super Bowl y llegaron a otra de manera consecutiva. Elegido cuatro veces para la Pro Bowl, elegido como el numero 78 del top 100 de jugadores de la temporada 2018, es considerado uno de los mejores safeties actualmente.

Si la retirada de Kam se hace oficial, se sumaria a la mas que posible salida de Thomas (declarado en rebeldía) y a la ya salida de Richard Sherman a los San Francisco 49ers, con lo cual ya no quedaría ningún miembro de la original “Legion of Boom”. Solamente dos linebackers, Bobby Wagner y KJ Wright, serían los únicos defensas que se mantendrían de la defensa que gano esa Super Bowl en 2014.

De todas maneras, la retirada aun no es oficial, y esperamos sinceramente que se pueda recuperar y volver a jugar. Desde aquí le deseamos lo mejor.