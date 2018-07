Los 10 mejores jugadores de NFL para temporada 2018

El canal oficial de la NFL, NFL Network, realizó un análisis de quienes serían los mejores 100 jugadores de la temporada 2018. Esta análisis fue realizado sobre la base de las actuaciones de estos jugadores en años anteriores, sus estadísticas realizadas, y lo que prevé que va realizar el jugador y el equipo del jugador elegido.

Los diez mejores jugadores del año 2018 son los siguientes

1-Tom Brady

El mariscal de campo de los New England Patriots se proyecta como el mejor jugador de la próxima temporada. Tom Brady es sinónimo de excelencia. Con 40 años de edad y 19 en la NFL su carrera parece no decaer nunca. El año anterior terminó como el jugador más valioso de la temporada llevando nuevamente a los Patriotas a un Súper Bowl. Culminó con 4577 yardas aéreas, 32 anotaciones y solamente 8 intercepciones. Un rating de mariscal 102.8 y el 66% de los pases completados. En el 2018 New England no tiene grandes armas ofensivas que complementen a Brady pero este siempre se las ingenia para brillar en el emparrillado. Por algo está clasificado como uno de los mejores tres mariscales de la historia de la NFL.

2-Antonio Brown

El receptor estrella de los Pittsburgh Steelers se encuentra en la posición número dos con respecto a los 100 mejores jugadores de la temporada 2018. Brown hace varios años viene siendo el mejor receptor de la NFL y se prevé que nuevamente en el 2018 lo sea. En sus últimos cinco años en la NFL Brown obtuvo un promedio de más 1400 yardas en recepción de pase y diez anotaciones por temporada. Excelentes números que demuestran el porqué de esta posición.

3-Carson Wentz

En la tercera posición con respecto a los mejores jugadores de la temporada 2018, se encuentra el mariscal de campo de los campeones reinantes Philadelphia Eagles, Carson Wentz. El jugador de tercer año venía realizando una excelente temporada 2017 y era el principal candidato para ser el jugador más valioso de esa temporada hasta que una lesión de la rodilla lo dejo fuera del campo de juego. Con 13 partidos disputados en ese año, Wentz finalizó con 3296 yardas aéreas, 33 anotaciones y solo siete intercepciones. Si en el 2018, se encuentra en plenitud física, se podría suponer que Wentz tendrá una temporada similar o aún mejor que en el 2017.

4-Julio Jones

El receptor de Atlanta Falcons, Julio Jones se encuentra en la cuarta posición. Jones viene de una buena temporada 2017 donde finalizó 1444 yardas aéreas y pero solamente tres anotaciones. El receptor junto a Antonio Brown son los mejores en su posición. Por momentos Jones parece indetenible. Sus últimas temporadas lo demuestran. Tiene un promedio de 1580 yardas aéreas por año (sus últimas cuatro temporadas). En 2018 se prevé que tenga una similar actuación en cuanto a yardas aéreas recibidas pero con un mayor número de anotaciones que en el 2017. Igualmente el principal problema de las pocas anotaciones es que su mariscal de campo Matt Ryan lo utilizó en pocas oportunidades en la zona roja.

5-Le`veon Bell

El corredor de Pittsburg Steelers, Le`veon Bell está proyectado como el quinto mejor jugador de la temporada siguiente. Bell es mejor corredor de la actualidad y por eso es el primer jugador de esta posición en el ranking 2018. Bell es muy peligroso tanto el juego terrestre como el juego aéreo. Esta virtud lo hace prácticamente indetenible para el defensor que lo intente marcar. Sus números en 2017 fueron las siguientes: 1291 yardas terrestres y nueve anotaciones con un promedio de cuatro yardas por acarreo y con respecto al juego aéreo culminó con 655 yardas aéreas recibidas y dos anotaciones.

6-Todd Gurley

Todd Gurley, corredor de Los Ángeles Rams se encuentra en la posición número seis. Gurley fue el motor de la ofensiva carnera y el principal responsable por la cual los Rams hayan sido la mejor ofensiva de la NFL en la temporada anterior. Luego de un 2016 muy malo, el año 2017 para Hurley fue un año de explosión. Sus estadísticas así lo reflejan. Acabó con 1305 yardas terrestres, nueve anotaciones y un promedio de 4,7 yardas por corrida. Además realizó un excelente juego aéreo donde concluyó con 788 yardas recibidas y seis anotaciones. Todo esto le valió ser nombrado como el mejor jugador ofensivo de la NFL en ese año. Con lo anteriormente dicho y sin ninguna baja significativa en el roster ofensivo de los Rams, es muy posible que Gurley juegue de igual forma en la próxima temporada.

7-Aaron Donald

Así como Todd Gurley fue el motor de la ofensiva carnera en el año 2017, el tacle defensivo Aarón Donald fue el motor de la defensiva de esta franquicia. Por esa razón se encuentra en la séptima posición en este ranking. El año pasado finalizó con 42 tacles, once embolsadas y forzó cinco balones perdidos, razones por la cual fue nombrado como el mejor tacle defensivo de la liga. En año con incorporaciones defensivas (Suh, Peters y Talib) en la franquicia hacen presagiar que nuevamente Donald tendrá un año excelente.

8-Drew Brees

El experimentado mariscal de campo los New Orleans Saints, Drew Brees se proyecta como el octavo mejor jugador de la temporada 2018. Año tras año, Brees demuestra que es uno de los mejores de la posición con una precisión increíble. El torneo anterior completo el 72% de sus pases. Además obtuvó 4334 yardas aereas con 23 anotaciones y un rating de mariscal de 103.9 que lo ubico en el segundo lugar en esta estadística (solo superado por el mariscal de campo ex Chiefs Alex Smith). En año 2018 Brees tiene grandes armas ofensivas entre los que destacan los receptores Michael Thomas, Cameron Meredith (proveniente de Chicago Bears) y el corredor Alvin Kamara que pueden vaticinar que sea un gran año para Brees y por la tanto encontrarse en esta merecida posición.

9-Von Miller

El apoyador externo de los Denver Broncos, Von Miller, es noveno jugador de este ranking. Miller es el mejor pass rusher de la toda liga y ese es el motivo por la cual se encuentra tan arriba en este ranking. El año 2017 no fue un gran año, (solo realizo 57 tacles y 10 embolsadas). Uno de los motivos de la ineficaz temporada fue que en la mayoría de las jugadas Miller estaba doble o tiple marcado o simplemente los rivales desarrollaban la jugada por el lado opuesto a donde se encontrase. En este año y con la selección de Denver Broncos en el Draft 2018 del mejor defensive end de la NCAA como lo era Bradley Chubb, Miller tendrá muchos más espacios realizar su jugada sea embolsadas al mariscal de campo o frenar el ataque.

10-Aaron Rodgers

En última posición de este Top 10 de los mejores jugadores en el 2018 se encuentra el talentoso mariscal de campo de Green Bay Packers, Aarón Rodgers. Rodgers es el mariscal de campo más completo de la liga en la actualidad y posiblemente debería estar más arriba en este rankings. Es el mariscal que mejor saber extender las jugadas. En el 2017, una lesión el hombro lo dejo sin jugar nueve partidos. Obviamente esto provocó que los empacadores queden afuera de los playoff. A pensar que en esta nueva temporada Rodgers no tendrá a su receptor favorito como era Jordy Nelson, se vislumbra que tendrá una excelente temporada como lo viene demostrando año tras año. También, después de muchos años, Green Bay tendrá un ataque terrestre poderoso. Este ataque generará que los defensivos rivales estén pendientes de las corridas. Y al estar pendientes de las corridas, se abrirán muchos espacios en los sectores detrás de los apoyadores que serán posiblemente atacados de manera efectivo por en este excelente mariscal.

Estos jugadores son la elite de la NFL Posteriormente y basados en gustos personales uno puede creer que un jugador merece estar por encima de otro. Pero no hay dudas que estos jugadores merecen estar catalogados como los mejores en la actualidad en el futbol americano