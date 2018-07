Edelman oficialmente suspendido; Jones castigado dos partidos

Google Plus

Las suspensiones continúan por violación a la política de sustancias que permite la NFL y ahora fue el turno para Julian Edelman y Aaron Jones.

Hace semanas ya se había anunciado el castigo para Edelman por cuatro partidos, sin embargo, el propio jugador y sus representantes afirmaron que iban a apelar la suspensión porque, además de que era la primera vez que se sancionaba al jugador, argumentaron que hubo irregularidades en el procedimiento, no obstante, la liga determinó que no encontró pruebas suficientes para cambiar la decisión, por lo que el ofensivo de los New England Patriots se perderá los primeros cuatro juegos ante los Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Detroit Lions y Miami Dolphins.

Cabe destacar que el jugador se perdió la temporada del 2017 por una lesión que sufrió durante la pretemporada, por lo que será hasta la fecha cinco cuando regrese a la actividad. Agregando que, la suspensión aplica solamente en partidos de campaña regular, por lo tanto, podrá disputar los cuatro enfrentamientos de pretemporada.

El 2016 fue su última temporada, en la que registró 98 recepciones para 1,106 yardas (la mejor cifra en temporada regular) y tres anotaciones.

Jones fuera los primeros dos partidos

De la misma forma, el corredor de los Green Bay Packers fue suspendido por violar la política y el programa de la NFL para sustancias de abuso y no estará disponible en los dos primeros partidos divisionales para Green Bay, en los cuales enfrentará a los Chicago Bears y Minnesota Vikings; de modo que estará retornando hasta la tercera semana cuando su equipo enfrente a los Washington Redskins el 23 de septiembre.

Aaron Jones estará participando en su segundo año con el equipo tras ser drafteado en el 2017, campaña en la que tuvo actividad en 12 partidos para 81 acarreos, 448 yardas y cuatro touchdowns; además, por la vía aérea logró nueve recepciones para 22 yardas.