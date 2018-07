Bell, Lawrence, Joyner y Ansah serán jugadores franquicia en el 2018

Google Plus

Bell, Lawrence, Joyner y Ansah, todos ellos tenían una característica en común y esa era que para la siguiente campaña serían jugadores franquicia, sin embargo en todos los casos, los jugadores exigían un mejor salario y un contrato más largo, el cual nunca llegó con Steelers, Cowboys, Rams y Lions.

Continúa la novela entre Bell y los Steelers

Le'Veon Bell por segunda temporada consecutiva solicitó a la directiva de los Steelers que se reestructurara su contrato, ya que en palabras del propio corredor, él asegura que vale más que lo que le pagan a los mejores corredores de la NFL. En el 2017 fue etiquetado como jugador franquicia, por lo que no se presentó con Pittsburgh en pretemporada y lo hizo una semana antes del arranque de temporada regular, en la que tuvo un óptimo rendimiento con 1,291 yardas en 321 acarreos y nueve touchdowns. Para el 2018 la historia se repitió y el 16 de julio era la fecha límite para poder negociar, no obstante, otra vez no llegaron a un acuerdo, por lo que el running back de los Steelers recibirá 14.5 millones de dólares y se estará presentando unos días antes del primer partido contra los Browns. Al término de la plática, el gerente general Kevin Colbert comentó: "Después de que se complete la temporada 2018, nuevamente intentaremos elaborar un contrato a largo plazo con Le'Veon, con la esperanza de que continúe su carrera con los Pittsburgh Steelers", finalizó.

Sin llegar a ningún arreglo

Por otro lado, Lawrence fue nombrado jugador franquicia, aunque su perspectiva es jugar con Dallas en 2018 para que, en el 2019, pueda lograr la ampliación de contrato.

Caso diferente de los últimos dos fue con Joyner y Los Angeles Rams, así como con Ansah y los Detroit Lions, quienes no entablaron pláticas el último día, por lo que ambos elementos también jugarán con la etiqueta de jugador franquicia, sin embargo, un posible cambio pudiera ser posible para el 2019.