Aaron Rodgers: “Me encantaría jugar hasta los 40 años”

Mucho se ha especulado entorno a la renovación de Aaron Rodgers con los Green Bay Packers en el receso de la NFL, ya que su contrato está próximo a vencer, sin embargo, el quarterback ha tomado con calma esta situación, debido a una entrevista que concedió a NBC Sports, en el que espera que dicho acuerdo satisfaga a ambas partes: "Ha habido muchas conversaciones al respecto. Creo que tendría algún mérito investigar dónde ha habido un acuerdo contractual no tradicional. Si alguien en este punto va a poder hacer algo así. Simplemente creo que hay formas de hacer contratos en los que se puede ser competitivo".

El ‘numero 12’ reconoció que la humildad es la clave de todo, puesto que las decisiones que se toman serán en beneficio de la institución y no a nivel personal: "Creo que en lo que he estado aquí, me doy cuenta de que nadie está por encima del equipo. Pueden cambiar a Brett Favre, a Jordy Nelson. No pueden volver a firmar a Charles Woodson o Julius Peppers. Ellos toman decisiones que son lo mejor para el equipo. Podría ser yo en algún momento. Tienes que ser lo suficientemente humilde., darte cuenta de eso y lo hago”.

Asimismo, comentó que su deseo es retirarse con los Packers: "¿Cuántos chicos realmente escogen el camino y el equipo que quieren? Casi nadie. Pero sí, la situación de mis sueños sería quedarme en Green Bay”.

Por último, afirmó que pese a que cumplirá 35 años en esta temporada, espera que su nivel se mantenga por lo menos cinco años más: "Me encantaría jugar hasta los 40, creo que ese número significa mucho. Obviamente Tom Brady está reescribiendo el libro, Brett Favre tuvo una buena temporada cuando cumplió 40 años. Mi objetivo es poder moverme como lo hago o acercarme a cómo lo hago y aún puedo seguir haciéndolo bien a los 40. Así que poder moverme de la misma manera a los 38, 39 o 40 sería genial. Ese es mi objetivo", culminó Aaron Rodgers.