¿Dónde terminará Dez Bryant?

De los grandes dramas que ha habido en la presente temporada baja de la NFL ha sido saber dónde terminará jugando este año el receptor con gran talento. Tras anunciarse que no continuaría con los Dallas Cowboys, un sinfín de equipos se han reportado que quieren sus servicios. Pero es tiempo que no tiene aún un arreglo contractual y puede que se complique conseguir un equipo para iniciar desde la semana uno.

El receptor Dez Bryant manifestó días después que fue cortado por el equipo de la estrella solitaria que él tendría el deseo de quedarse en la división este de la Conferencia Nacional. Ya que conocía a la perfección a Washington, New York y Philadelphia, pero el problema recayó en su alto sueldo. Además que el cuerpo de receptores estaba prácticamente completo y la posibilidad de mantenerse jugando en dicha división, se fue esfumando.

Después los rumores tomaron rumbo para otros equipos, uno de la Conferencia Americana (Oakland Raiders) y otro que siempre es candidato a los playoffs: Green Bay Packers. Pero al igual que en el primer caso, se descartó la opción de Dez, porque los equipos estaban casi completos en esta posición y las últimas temporadas del jugador no eran lo mejor para pagar el sueldo.

Ahora lo más destacado y seguro, será que terminará firmando con un equipo del Norte de la Conferencia Americana. El primer contacto fue hecho por los Cleveland Browns, que buscan redondear a sus receptores donde ya se encuentra Jarvis Landry. Sin embargo, Antonio Brown en sus redes sociales detonó una posible bomba del mercado. Ya que, el jugador que será portada del Madden 18, invitó a Dez a unirse a los Steelers en sus redes sociales.

Come play with me @DezBryant let’s get the chip..........Eat Greedy......Big plates.......