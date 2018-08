Baker Mayfield y Saquon Barkley han firmado su primer contrato en la NFL

Google Plus

La semana que empezó el día 23 de Julio comenzaron los campos de entrenamiento de las franquicias fue una semana muy intensa para la mayoría de las gerencias de los todos los equipos. En esa semana firmaron contrato la mayoría de jugadores seleccionados en el Draft 2018. Vale recordar que para los novatos los entrenamientos comiezan el dia 23 de Julio y para los veteranos el dia 26 del mismo mes.

Tal fue el caso del Gerente General de Cleveland Browns, John Dorsey, que en esa semana firmó los contratos de su elección número uno del Draft 2018, el mariscal de campo Baker Mayfield y su elección número dos (cuarto pick del draft), el esquinero Denzel Ward.

Baker Mayfield, proveniente de la Universidad de Oklahoma, acordó con los Browns un contrato de cuatro años y 32 millones de dólares totalmente garantizados. Este contrato incluye un bono de 22 millones para el mariscal de campo con solo poner la firma del contrato. Mayfield es uno de los jugadores más populares y polémicos del fútbol americano universitario. En su año de novato no se prevé que sea el mariscal titular dado que los Browns adquirieron a Tyrod Taylor en un canje con Bills y prevén utilizarlo hasta que Mayfield demuestre que está listo para titularizar.

Mayfield ganó el Trofeo Heisman la campaña anterior con Oklahoma después de pasar para 4.627 yardas y 43 touchdowns. Los Browns lo eligieron por encima de varios otros pasadores prometedores en el reclutamiento de abril pasado.

Cleveland ha pasado casi todas las últimas dos temporadas en busca de un quarterback franquicia y esperan que Mayfield ponga fin a esa búsqueda. Los Browns tuvieron marca de 0-16 en 2017.

Como dije anteriormente además de Mayfield, los Browns acordaron el contrato con el esquinero proveniente de la Universidad de Ohio State, Denzel Ward. Ward firmó un acuerdo garantizado de 29 millones de dólares por cuatro años. Además, el contrato incluye un bono de 19 millones al momento de la firma de contrato. También este contrato contiene una cláusula de desplazamiento, es decir, si Ward fuese cortado y firmado con otro equipo antes del final del contrato, Cleveland restaría el monto de cualquier nuevo acuerdo, por lo que no puede duplicar. Con Denzel Ward, Cleveland espera poder llenar el vacío que dejó el esquinero estrella, Joe Haden con su ida a Pittsburgh Steelers, rival de división de Cleveland

Con estas dos firmas, Cleveland Browns tienen todos sus jugadores con contrato, eso significa que los jugadores debe focalizarse solamente en entrenar para llegar de la mejor manera al primer partido de la temporada.

También en esa semana, Saquon Barkley, la selección número 2 global en el Draft del 2018, firmó su contrato con los New York Giants. Barkley obtuvo un muy jugoso contrato de cuatro años de duración y 31 millones de dólares completamente garantizados.

El acuerdo para el corredor de apenas 21 años de edad, egresado de la Universidad de Penn State, incluye un bono por firmar de 20.76 millones con 15 de ellos pagados de inmediato.

Saquon Barkley llegará a la NFL con altas expectativas puestas en él, debido a lo que mostró durante su paso como jugador universitario, con números impresionantes, entre los que sobresalen sus 3843 yardas por tierra y 43 anotaciones en tres temporadas con los Nittany Lions (se le denomina así a la Universidad de Penn State), por lo que se espera que Barkley se convierta en uno de los jugadores de mayor impacto en la NFL en un futuro inmediato y el futuro de los New York Giants.

Por último, los Buffalo Bills empezaron su campo de entrenamiento con una noticia muy positiva para ellos. Ya que su primer pick del Draft 2018 y séptimo pick global Josh Allen, firmó su contrato, y por ende podrá participar de los entrenamientos

El mariscal de campo proveniente de la Universidad de Wyoming, firmó un contrato de 4 de duración y 21 millones de dólares totalmente garantizados con una opción para un quinto año. Además como los contratos anteriormente nombrados este acuerdo incluye un bono de 13,5 millones de dólares pagados al momento de la firma del contrato.

Al igual que en Cleveland con Baker Mayfield , en Buffalo es muy posible que Allen comience en la banca de suplentes hasta que este listo y que el AJ McCarron proveniente de Cincinnati Bengals sea el mariscal abridor pero durante la temporada baja se lo vio muy efectivo a Allen por lo que no se le puede descartar.

A esta altura de la temporada, restando solo 40 días para que comience la temporada regular solo el mariscal de la Universidad de South California, Sam Darnold y el apoyador de la Universidad de Georgia, Roquan Smith no han firmado sus contratos con New York Jets y Chicago Bears respectivamente y por lo tanto no estarán en los campos de entrenamiento hasta que acuerden el contrato.