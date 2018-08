Mason Rudolph: “Durante el primer partido siempre estás un poco nervioso”

Google Plus

A pesar de que los Philadelphia Eagles y los Pittsburgh Steelers juegan en el estado de Pensilvania, no se enfrentan de forma seguida, ya que juegan cada cuatro años en temporada regular al no estar en la misma conferencia ni división, sin embargo, la NFL ha colocado en el calendario de pretemporada este partido y, para el 2018 no será la excepción, debido a que el campeón de la última Super Bowl estará enfrentando al seis veces ganador del Vince Lombardi.

De cara al duelo del próximo jueves, Mason Rudolph, quarterback de los Steelers, no negó sentirme emocionado por disputar su primer partido: "Va a ser divertido salir con mis nuevos entrenadores y compañeros de equipo. Es emocionante y va a ser algo muy bueno. Creo que tenemos un buen equipo, por lo que me siento genial y mucho más cómodo. Se está trabajando duro y es un honor estar con el entrenador (Randy) Fichtner, el entrenador (Matt) Symmes y todo el personal ofensivo porque me están ayudando”.

Asimismo, mencionó que el nerviosismo es normal para los jugadores seleccionados en el reciente Draft, aunque les servirá para llegar mejor preparados de cara al inicio de la campaña regular: "La gente siempre le pregunta a los jugadores si todavía te pones nervioso, pero lo que no saben es que soy tan perfeccionista en todos los juegos y en todos los entrenamientos. Obviamente durante el primer partido siempre estás un poco nervioso porque esperas mucho de ti mismo, ya que quieres estar a la altura de las circunstancias. Una vez que llegas allí, es fútbol, ​​el mismo juego que has jugado durante mucho tiempo".

De igual forma, Marcus Allen expresó su felicidad de jugar por primera vez en la NFL: "Es emocionante. Siempre ha sido un gran sueño jugar en la NFL; será emocionante para mí, sin duda tendré mariposas, incluso cuando pase el juego", sentenció el safety de los Steelers.