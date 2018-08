49ers dan la voltereta ante los Cowboys en el Levi's Stadium

Google Plus

Por fin regresó la NFL y con ello uno de los encuentros más atractivos de la primera semana de la pretemporada, ya que dos de los equipos más ganadores se enfrentaron en el Levi's Stadium. Como es costumbre, las escuadras en el primer partido no acostumbran a colocar a los jugadores titulares, y si lo hacen, solamente actúan durante una serie ofensiva. Tal fue el caso para Prescott y Garappolo que sólo vieron acción durante un drive.

El primero de ellos en aparecer en escena fue el quarterback de los Dallas Cowboys y, aunque solamente lanzó tres envíos, lo hizo de forma impecable, pues en el último de ellos encontró al novato Gallup en una conexión de 30 yardas para hacer el touchdown y colocar el marcador siete por cero. La reacción de los locales no se hizo esperar, aunque solamente pudieron llegar al mediocampo, por lo que Garappolo y compañía tuvieron que entregar el ovoide.

Los Cowboys, ya sin Prescott, le dieron los controles al joven Rush que fue incapaz de mover las cadenas en su primera aparición, por lo que tuvieron que patear.

Para el segundo cuarto, San Francisco por fin carburó a la ofensiva y cuando se aproximaba a la red zone, Beathard fue interceptado debido a la presión defensiva que fue aprovechada por Thomas para interceptar el balón. Minutos después, Dallas realizó una magnifica conducción que la culminó en la zona prometida gracias al acarreo de Scarbrough de una yarda para ampliar la ventaja 14-0.

Después de la pausa de los dos minutos, los 49ers contaron con ayuda debido al pase de interferencia que los colocó en zona de gol, cuestión que no fue desaprovechada con la corrida de una yarda de Williams para acortar el marcador a tan sólo siete puntos.

Llegaron más puntos

En el tercer cuarto, San Francisco tomó la primera posesión de la segunda mitad y rápidamente Beathard mandó un largo pase para instalarse en zona de gol, sin embargo, no lograron concretar en tres oportunidades y terminaron haciendo un gol de campo de 26 yardas a cargo de Gould. Lamentablemente Dallas no corrió con la misma suerte y solamente duraron tres jugadas en el campo, por lo que tuvieron que despejar para entregar el ovoide.

Minutos antes de que acabase el tercer periodo, Rush y Scarbrough condujeron a los Cowboys hasta territorio enemigo aunado a una rudeza innecesaria que los colocó a unas yardas de conseguir más puntos, por lo que Rush con la reversible conectó con Lance Lenoir en un pase de dos yardas para poner la pizarra 21-10.

Los errores de los 49ers

De nueva cuenta cuando los San Francisco 49ers se acercaban a territorio rival para marcar puntos, llegó el fumble por parte de Mostert que tras un forcejeo con varios elementos, perdió el ovoide que fue recuperado por Tapper.

Y por si fuera poco en el último cuarto, después de haber hilvanado dos first downs consecutivos, llegó una intecepción más, aunque esta vez fue a Mullens que equivocó su envío y encontró las manos del defensivo Thomas, quien la retornó 10 yardas para colocar en una mejor situación de campo a su equipo. En dicha serie, los Cowboys no fueron capaces de avanzar mucho, aunque si lo suficiente para intentar su primer gol de campo del partido de 52 yardas, pero Maher no tuvo la puntería fina y la patada salió ligeramente desviada.

Sin embargo, en la recta final del juego establecieron un sólida ofensiva para acercarse en la pizarra derivado del touchdown de 1 yarda de McNichols, aunque la conversión de dos puntos no la lograrían, dejando el marcador 21-16.

Milagrosa voltereta

Cuando parecía que no iba a haber más puntos, dentro de la serie de los dos minutos y sin tiempos fuera, los San Francisco 49ers lograron recorrer todo el campo para hacer la voltereta gracias al pase de Mullens a James de 7 yardas aunado a la conversión exitosa.

Para la semana dos de la pretemporada de la NFL, los Cowboys después de meses regresarán a casa para medirse ante los Cincinnati Bengals; mientras que los 49ers tendrán su primera visita del año ante los Houston Texans.