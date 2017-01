Lambeau Field congela a los Giants

El ataque de los Giants lleva un largo tiempo cerando muchas dudas en torno a su capacidad para generar puntos. La defensa de los Packers viene concediendo muchas yardas jornada tras jornada. Pero la clave de este partido se reducía a si la defensa de los Giants sería capaz de amarrar a Rodgers y frenar al ataque que lidera. No lo consiguieron.

Pese a recibir 5 sacks y estar acompañado por un juego terrestre que alcanzó solo las 75 yardas, Rodgers completó un partido extraordinario: 362 yardas, cuatro TD y 125.2 de ratio. Frente a él, Eli Manning se quedó en 299 yardas, un TD, un Int y un ratio de 72.1.

Comentada la abismal diferencia entre ambos QBs, vamos a exponer un par de pinceladas que os van a ayudar a comprender el desarrollo del partido. La helada que cayó en Winsconsin no paeció afectar a Odell Beckham Jr, grabó un vídeo paseandose sin camiseta por el frío cesped de Lambeau Field. No os preocupéis,no es un temerario, llevaba un gorrito para que no se le congelara la materia gris. Además ¿Cómo iba a tener frío? Si hace unos días estaba con sus compañeros sobre un yate en Miami, viene acumulando calor desde entonces.

Los Giants no han preparado como debieran este partido. No han comprendido la trascendencia que supone jugar los playoffs en la NFL, ante uno de los rivales más fuertes histórica, y actualmente, de la liga, en un templo del football. En este deporte los jugadores de siempre dicen que se habla sobre el campo, y ayer hablaron los Packers.

Volviendo al partido, vamos a comentar las claves:

1. La presión sobre Rodgers fue demasiado irregular. Se llevó cinco sacks, cierto, pero pudo moverse con soltura en el pocket y tener el tiempo suficiente como para esperar a que sus receptores se quedaran libres. La defensa de los Giants que se había convertido en una de las mejores unidades de la liga concedió 38 puntos.

2. Los receptores de los Giants hicieron muchos drops. Teniendo en cuenta que toda la segunda parte fueron por detrás en el marcador, desaprovechar oportunidades condenó su partido. ODB completó cuatro recepciones de 11 lanzamientos en los que fue el objetivo.

3. Un pobre juego terrestre de ambos bandos favoreció al que iba por delante. Si los Packers no pueden correr no tiene un gran problema, les hubiera convenido para que el reloj corriera más, pero con Rodgers a los mandos, no correr no es un problema. Sin embargo, confiarle todas las posesiones a Eli Manning cuando sus receptores no están entonados no es la mejor opción para ganar un partido.

4. La línea ofensiva de los Packers dió mucho tiempo a Rodgers. Las rutas post y corner funcionaron de maravilla para ellos ante una defensa neoyorquina poco poblada por el centro (manteniendo a varios jugadores en cobertura individual contra el receptor y al resto presionando la línea)

5. La defensa de los Packers hizo un buen partido, supo parar la carrera y cubrir a los receptores, hicieron lo necesario para ganar.

6. Aaron "Hail Mary" Rodgers. Rodgers, faltando segundos para el descanso envió un balón profundo que entre 5 defensores de los Giants y 3 receptores de los Packers fue a caer a las manos de Randall Cobb. Con esa ventaja de 8 puntos al descanso, la segunda parte fue mucho más comoda para ellos.

Sobre el desarrollo del partido:

Rodgers no salió especialmente conectado, los Giants aprovecharon la situación para ponerse por delante 6-0 en el segundo cuarto. Un pase de 31 yardas del QB de los de Green Bay a Davante Adams metió a los Packers en la endzone, un par de pases más completaron el TD. La pelota volvió a mano de Rodgers faltando menos de 2 minutos para el descanso y consiguieron el ya citado TD del Hail Mary.

Tras el descanso, los Giants redujeron distancias con un TD de 41 yardas en un pase de E.Manning a Tavarres King. En el siguiente drive, los locales respondieron con un par de buenos pases de Rodgers, 30 yardas para Cobb (acabó en TD) y 20 para D.Adams. La pelota volvió a ellos y con un FG de 32 yardas, y posteriormente otro TD de Rodgers para Cobb sentenciaron el partido al ponerse 13-31. Todavía les quedaba otro por anotar, tras un largo drive dominado por la carrera, cerraría el marcador 13-38. El partido acabó con la intercepción de Randall a Eli Manning.

Actuaciones individuales:

Rodgers y Manning ya han sido comentados con anterioridad.

C.Michael fue el mejor el en backfield de los Packers con 47 yardas en diez acarreos. T.Montgomery se quedó en 27 yardas en 11 intentos.

D.Adams y R.Cobb tuvieron una actuación sensacional. El primero con ocho recepciones para 125 yardas y 1 TD, el segundo completó cinco recepciones para 116 yardas y tres TD.

Por parte de los Giants, Perkins y Jennings se quedaron en 30 y 29 yardas de carrera cada uno.

Tavarres King fue el mejor receptor (no me preguntéis quien és) con tres recepciones para 73 yardas y 1 TD. W.Tye y Shepard superaron las 60 yardas. ODB se quedó en 28 yardas, Victori Cruz en 30. No se me ocurre mejor resumen para definir el partido.