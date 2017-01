Novatos con chances de ganar la Super Bowl

Google Plus

Artie Burns anticipando a Coleman

Pocos son los que tienen chances de conseguir un anillo en su primer año. Algunos tomando el puesto de titular, otros abriéndose paso, y otros, con participaciones esporádicas. Éste año, algunos novatos conseguirán iniciar una carrera en la liga sin más ni menos que un Super Bowl en su poder. ¿Quiénes serán?

Atlanta Falcons

Los Falcons han tenido buena producción a la ofensiva. Es fácil decir esto cuando se tiene a Matt Ryan y Julio Jones en el mismo esquema, mientras que Freeman y Coleman se ocupan del ataque terrestre. Aun así, el enfoque es el juego aéreo. No es Jones el único encargado de ganar yardas asociándose con Ryan, ya que los novatos Justin Hooper y Josh Perkins le dan a Ryan una segura válvula de escape y la chance de generar yardas a las espaldas de los linebackers. Si bien Perkins no fue factor durante la temporada, se está ganando sus minutos en los playoffs y tiene capacidad para bloquear a los defensivos. En estos últimos años, la universidad de Stanford tiene como estructura principal a las alas cerradas. Ellos son quienes apoyan al QB y se mantienen siempre visibles para él. Esa es la clave para Hooper, uno de los alas cerradas más prometedores de la liga, que aportó 3 Touchdowns y casi 300 yardas en la temporada regular.

A la defensiva, los novatos de Atlanta no se quedan atrás. El safety Keanu Neal es uno de los mejores en su posición y es extremadamente agresivo contra el juego aéreo. Desde la formación Nickel, Brian Poole se ocupa de cuidar la zona corta y de cerrar los espacios contra los acarreos por fuera. Lo bueno viene con el cuerpo de Linebackers: De’Vondre Campbell se acopló a la rotación y luego ganó el puesto de OLB con un gran olfato contra el juego terrestre, aunque sin dudas, no lo hubiera logrado de no tener un linebacker medio que le cuide las espaldas. Deion James está dentro del Top10 en cualquier nominación de novato defensivo del año. Tiene la capacidad atlética para cubrir a corredores y alas cerradas que salen en ruta y además posee una cualidad única para saber cuándo y dónde atacar el balón. Sin duda, los Falcons tienen un pilar desde el cual construir una defensiva temible.

Green Bay Packers

Si los Falcons con Ryan tenían un buen ataque aéreo, los Packers con Aaron Rodgers no pueden ser menos. Cobb y Nelson se encargan de recibir el ovoide campo abajo pero no son los únicos. Los novatos Gerónimo Allison y Trevor Davis. Si bien no lograron contribuir mucho éste año, lo más probable es que vayan adquiriendo mayor tiempo de juego, más experiencia y puedan beneficiarse de la presencia de Rodgers. Si bien cuentan con características similares, el tamaño de Allison lo convierte en un blanco fácil dentro de la zona roja. Tiene que pulir un poco más su trayectoria de rutas, pero por lo demás, todo parece ir bajo control. Davies, por el contrario, es un buen corredor de rutas y lo más probable es que lo veamos regresando patadas, quizás alternando con Randall Cobb.

La reciente idea de mover a Clay Matthews hacia el interior no rindió frutos. Ni el año anterior, ni éste, por eso funcionó tan bien el novato Blake Martinez. Procedente de Stanford, sumó casi 70 tackleadas en la temporada regular y se ve que puede cubrir en zona como atacar al corredor. Su dificultad para seguir la velocidad en las jugadas se asemeja un poco a Vontaze Burfict. Por fuera, Kyler Fackrell da un poco de aire en la rotación y aunque le cueste un poco cerrar los huecos en los acarreos en zona, tiene mucho potencial como caza-mariscales. Kentrell Brice. Anoten ese nombre para el año que viene. Brice no es el mejor esquinero hombre a hombre, pero tiene buen ritmo cubriendo en zona. Es un jugador similar a Mycah Hyde, por lo que es normal que sea su principal reemplazo en la formación Nickel. Los Packers han encontrado además algo no muy común en ésta generación: un Nose Tackle. Kenny Clark vino desde UCLA ocupando esa posición y, si bién muchos lo proyectábamos como un ala defensiva, el primer pick de GreenBay se ganó el puesto en el centro de la línea. Presiona, colapsa el bolsillo y tiene una facilidad para cerrar el gap antes que nadie.

New England Patriots

Sólo hay una manera de empezar a hablar del grupo de novatos de New England. O, por lo menos, de su ofensiva. Tom Brady no podía jugar los primeros 4 partidos de la temporada. Garoppolo se encontraba con una lesión. Aquí comienza la historia de Jacoby Brissett. Éste mariscal egresado de NC State no tiene el mejor brazo, ni la mejor puntería, pero es elusivo, ágil y sabe moverse fuera del bolsillo. Tanto así, que su único TD llegó por la vía terrestre. Para proteger a Brissett y, posteriormente a Brady, los Patriots alinearon como guardia un compañero de Brissett, Joe Thuney. Durante su carrera colegial, Thuney se desempeñó en todas las posiciones de la línea. No sería impensado verlo alinear como tackle derecho el año que viene, eso sí, como guardia tuvo una temporada discreta, que es lo que se espera de un liniero ofensivo. Brady tuvo nuevas armas a la ofensiva éste año, y el mejor ejemplo de eso fue quizás el novato Malcolm Mitchell. Con una gran habilidad para recorrer rutas, éste receptor es del tipo preferido de Brady: ni muy rápido, ni muy grande, pero sí muy prolijo. Esto le valió para hacerse de 32 recepciones y cuatro touchdowns, todos ellos, con Brady bajo centro.

A la defensiva la cosa cambia un poco. Podemos encontrar 3 jugadores que tomaron un roll importante en la rotación dentro del esquema defensivo de Belichick: Valentine, Roberts y J. Jones. Vincent Valentine llegó para tomar la posta de Wilfork. El ex jugador de Nebraska no es el mejor frontal para presionar, pero trabaja bien sobre la línea ofensiva, y sabe cómo detener al corredor. Elandon Roberts fue uno de los últimos picks de éste año para los Patriots. Venía de jugar como apoyador interno en el esquema 3-4 de la universidad de Houston y el cambio a apoyador externo de 4-3 de Belichick le sentó bien. Acumuló 45 tackles éste año (la mayoría en solitario) y se volvió una parte importante dentro de la defensiva contra el ataque terrestre. Jonathan Jones llego procedente de Auburn, como agente libre y se ganó, de a poco, un lugar en la secundaria de los Patriots. Colaboró principalmente en equipos especiales, pero nadie descarta verlo alinear cómo Nickel el año entrante. Es bueno en la cobertura hombre a hombre y puede ser de mucha utilidad en jugadas de largo yardaje.

Pittsburgh Steelers

DeMarcus Ayers llegó procedente de Houston a un grupo de receptores de élite. Le vino bien la suspensión de Bryant para poder ganar minutos tras Antonio Brown, Wheaton y Eli Rodgers. Si bien colaboró poco dentro de la temporada regular, su touchdown contra los Browns sirvió para triunfar en la última semana y llegar a post temporada de la mejor manera posible.

Sin duda, lo mejor de los novatos de Pittsburgh está a la defensiva. Desde la posición de Nickel, Artie Burns está siendo vital para su equipo. Ayudó también en post temporada con una intercepción contra Kansas City y sumó otras 3 en temporada regular. Puede cubrir sin problemas hombre a hombre o en zona, no es común verlo alineado sobre los costados pero, por el centro es donde mejor se desempeñó. Tras el retiro de Troy Polamalu varios años atrás, los Steelers perdieron esa voz de mando en la secundaria. Hicieron bien en elegir a Sean Davis en la segunda ronda de éste Draft. El egresado de Maryland sumó 70 tackles este año y fue vital contra el juego terrestre. El nuevo esquema con base Nickel de Pittsburgh le permitió jugar más cerca de la línea, apoyando a Shazier y compañía contra los acarreos por fuera. Se vislumbran buenos años para la secundaria de los Steelers. Con éstos 2 novatos se llenaron los huecos que otrora dejaron Ike Taylor y Polalamu, pero aún quedaba un hueco importante: Casey Hampton. Es aquí donde aparece el novato Javon Hargrave. El egresado de SC State logró 2 capturas ésta temporada y se acopló bien con Tuitt en la línea. Claro que no es el mejor jugador contra el acarreo, sí tiene cualidades presionando desde el centro, además de tener el tamaño como para cerrar huecos. ¿Podrán éstos novatos crear una nueva Steel Curtain?