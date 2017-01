Previa de la Superbowl LI: Un duelo sin precedentes

Google Plus

Brady y Julio Jones en imagen. Adrián Cobo García

Ya se ha hablado todo lo necesario sobre este partido, una temporada entera nos basta para conocer a ambos equipos, el partido sobrepasa los límites posibles de la expectación, y no quedan uñas para morderse. Sin embargo, no he podido llegar a una conclusión tajante sobre lo que nos deparará de este partido, es una de las finales más igualadas que recuerdo en mucho tiempo y creo que podéis entenderme a la perfección, voy a poneros en situación:

Según las estadísticas:

Se enfrentan el ataque que genera más puntos (Falcons) contra el tercero (Patriots).

El segundo ataque en yardas generadas (Falcons) contra el quinto (Patriots).

Ambos equipos empatan en la decimoquinta posición en el número de sacks.

Los Patriots son la defensiva número 15 en cuanto a número de intercepciones, los Falcons la decimoctava.

¿Todo muy igualado verdad?

Sin embargo, los Patriots son la defensa que menos puntos encaja, y los Falcons la número 27.

Según las estadísticas, el equipo de Nueva Inglaterra sería favorito.

Plantillas:

Tom Brady vs Matt Ryan: Dos de los tres mejores QB en la NFL, a día de hoy. Brady ha promediado 112.2 de QB Rating a lo largo de la temporada, durante los playoffs 99.5. 7 veces ha llegado a la Super Bowl (contando esta), 4 veces campeón, 2 veces MVP de la liga y 3 veces MVP de la final, además de un sinfín de premios y estadísticas asombrosas. Añadimos a ello unas ganas tremendas de demostrar a Roger Goodell que ninguna sanción va a alejarle de la lucha por el título. Ryan es 8 años más joven, ha promediado 117.1 de ratio en la temporada regular, 132.6 en playoffs. Por primera vez ha entrado en el equipo All-Pro y carece de experiencia en grandes finales, y los Falcons en toda su historia solo han estado una vez en la gran final, y la perdieron.

En cuanto a juego, Matt Ryan está siendo el mejor pasador de la liga, ejecuta a la perfección el magistral plan de Shanahan (quien también es más joven que Brady) y no parece que se vaya a amedrentar en esta ocasión por su inexperiencia en estos lares. Brady es uno de los mejores de la historia, una leyenda, posiblemente el más inteligente de todos los tiempos y que ha sabido tapar cualquier carencia de su ofensiva para mantener al equipo más de una década en la élite. Se enfrenta a su penúltima gran prueba en el mejor estado de forma posible.

La historia apoya a Brady, el juego va con Ryan, es imposible decantarse.

Los duelos en el backfield:

LeGarrette Blount: 182 cm y 113 kg. Dion Lewis: 172 cm y 88 kg. se enfrentan a Telvin Coleman: 185 cm y 95 kg y Devonta Freeman 172 cm y 93 kg. Hasta en esto son ambos equipos parecidos.Los dos tienen una pareja de runningbacks que se complementan por sus características. Los dos tienen a un corredor norte-sur y a otro más orientado al juego horizontal. Los dos tienen un potencial parecido, no hay una gran diferencia en cuanto talento en las dos unidades, sino en cuanto a uso. Los Falcons han convertido en el uso de los corredores como objetivos de pase en un arte.

En contraposición, los Patriots solo usan a Dion Lewis o James White cuando es inesperado y sorprendente, y con muy buenos resultados. Para ambos equipos el juego de carrera es esencial, Blount es un martillo percutor, desgasta a los linebackers y necesita al menos dos jugadores para pararlo. Coleman es más atlético, ágil, rápido y con buena lectura de los huecos, los ataca con fiereza. Freeman es un maestro en los cambios de dirección, aceleraciones y cortes, útil en el pase y las carreras exteriores o con apoyos de la línea (pulls, traps). Lewis tiene unas excelentes manos y una habilidad extraordinaria para esquivar placajes y buscar la banda. Los Falcons usan a los corredores aprovechando todas sus facetas, le dan profundidad a su playbook y los hace imprevisibles. Los Patriots los usan de manera circunstancial, entendiendo el momento del partido y si necesitan o no consumir tiempo.

El backfield de los Falcons es un buen arma siempre, el de los Patriots lo es la mayoría de las veces.

El cuerpo de receptores

Edelman y Hogan han demostrado su valía. Edelman es el mejor receptor desde el slot de la liga, Hogan ha explotado en los playoffs y es el arma favorita de Brady. Mitchell ha estado desaparecido en la postemporada, lo mismo que el recién llegado Michael Floyd o el especialista Amendola. Con la lesión de Gronkowski, Bennet es el único TE fiable, lo cual es un buen seguro. El problema es que de esta lista de 6, hasta 4 jugadores están tocados: Mitchell, Bennet, Hogan y Amendola.

Frente a ellos nada más y nada menos que el mejor receptor de la liga: Julio Jones, que viene de hacerle 180 yardas y 2 TD a los Packers en la final de conferencia. Acompañado de Sanu, que no está mal y Gabriel, que está demostrando una gran utilidad desde el slot además de como retornador. Podríamos añadir aquí a D.Freeman, por la cantidad de flujo aéreo que recibe en cada partido.

No hay color en lo que a juego de pases se refiere, Brady va con una pistola atascada y Ryan lleva un bazooka. Ahora bien, nadie va a obligar a los Patriots que el partido se convierta en un tiroteo, y en un duelo a distancias cortas, con un buen tiro basta. La efectividad primará en los momentos claves. Ryan lleva un mejor armamento, pero Brady lleva un gran antibalas (su defensa) y muchos duelos a muerte ganados.

El duelo en las trincheras

La llegada de A.Mack a Atlanta supuso un salto de calidad para esa línea ofensiva. El ex de los Browns es uno de los mejores centers de la liga. Ryan ha recibido 37 sacks en la temporada regular (2 por partido), sin embargo en la final conferencial, la defensa de los Packers no llegó ni una sola vez hasta el QB. Han logrado que se avancen 120 yardas por tierra de promedio por partido, 20 más de promedio que el año anterior. Lo más destacable es que ahora, las carreras interiores son también un arma para la ofensiva de los Falcons.

Los Patriots solo han necesitado que sus mejores hombres se mantuvieran sanos para tener una línea ofensiva decente, buena para bloqueos simples que permitan correr a Blount, y destacando en la protección en el pocket. Y es que, el veterano QB ha sufrido solo 15 sacks en toda la temporada, cierto es que jugando 4 partidos menos. Además promedian 117 yardas por tirra, 3 menos que sus oponentes.

Los Patriots tienen como conjunto mejor línea ofensiva que los Falcons, a priori, pero cierto es que los Falcons suelen alargar las jugadas de pases, y Brady juega mucho más en corto, por lo que la presión llega más a Ryan que al QB de Nueva Inglaterra, más, pero también más tarde. La línea de los Falcons aguanta más segundos de promedio que la de los Patriots, será otro de esos duelos que acaban en empate.

La línea defensiva

El punto débil de los Patriots es el passrush, sin embargo, aún con eso han conseguido estar en la mitad de la clasificación de sacks totales, y líderes en puntos permitidos. Y es que, aunque ninguno de los jugadores destaque de manera individual, el engranaje de Bellichick permite que la presión llegue aún acumulando a más de hombres en la cobertura de pase. Aunque eso, teniendo enfrente a los Falcons puede que no sea muy buena idea. Tienen la labor más difícil y son el elemento más débil, dura papeleta.

Vic Beasley, es el nombre más destacado de los Falcons. Líder de la liga en sacks con 15.5, sin embargo, lleva desde el 18 de diciembre sin hacer uno, y fue a los 49ers. Ni a los Panthers, ni a los Seahawks, ni a los Packers ha podido hacerles una captura a su QB en sus últimos 3 partidos. Y es que en playoffs, las dobles coberturas son más habituales de lo habitual. El edge russher será una amenaza, pero en principio controlada. El resto de la línea defensiva de Atlanta es bastante asequible, la defensa en general lo es, son una de las peores unidades de la liga.

Los linebackers

Los Patriots pese a desprenderse de Jamie Collins ha conseguido mantener un buen nivel en la zona media de la defensa. La unidad de linebackers de los Patriots es muy sólida en dos aspectos: el juego contra la carrera y la cobertura zonal. La brillantez de Hightower en el centro permite que en muchas ocasiones, con un solo acompañante baste para frenar las carreras. Además de eso, la verstilidad de Ninkovich les otorga un plus. Ahora tienen un gran reto: impedir que los corredores de los Falcons reciban el balón con comodidad, y en eso puede que no destaquen.

Muy discretos son los linebackers de los Falcons, de hecho es muy normal ver a la defensa de Atlanta con formaciones nickel sustituyendo un LB por un CB o un S. Hasta los Packers marchando siempre por detrás en el marcador les hicieron 99 yardas de carrera, otras 101 yardas completaron los Seahawks con una línea ofensiva más barata de la liga, y eso que son equipos que no han podido correr con regularidad todo este año. Muy débiles en comparación a los Patriots en este aspecto.

La secundaria

Tras la marcha de Aqib Talib y posteriormente de Darrelle Revis los Patriots tuvieron que rehacer su secundaria. Logan Ryan y Malcolm Butler tomaron inmediatamente el relevo y la pareja de safeties Patrick Chung y McCourty se mantuvo. La fortaleza de esta unidad, en contra de lo que muchos piensan, reside en su capacidad para impedir las carreras, Ryan es un gran placador, tiene buena lectura de las jugadas y esto le convierte en el perfecto run support. Con McCourty a su espalda, que es prácticamente un cornerback, puede permitirse demorarse en la lectura, ya que sabe que está cubierto. En el lado opuesto, Butler, es uno de los mejores de la liga en la cobertura al hombre, y a su espalda tiene a Chung leyendo la jugada para apoyarle, o cubrir su hueco en caso de carrera exterior. Se complementan muy bien pero tienen sus debilidades, ese sistema defensivo tan centrado en parar la carrera concede más de 250 yardas de pase por partido. Algo que contra los Falcons puede ser letal.

Keanu Neal mejoró bastante la secundaria de los Falcons, tras su llegada en el draft, que pese a la lesión de Desmond Trufant ha mantenido el nivel. El Strong Safety se ha confirmado como un gran placador, y es el líder de esta joven unidad donde reside el fuerte de la defensa de los Falcons, tienen una gran capacidad para forzar pérdidas, llevan 8 partidos consecutivos haciéndolo y eso les otorga mucha ventaja, teniendo el ataque que tienen. Pese a todo, otro punto más para los Patriots

Equipos especiales

Algo en lo que nadie se fija y que acaba por resolver partidos. La frialdad de Gostowski y su experiencia pueden ser clave para que los Patriots sumen de 3 en 3. En contraposición, la capacidad como retornador de Gabriel, para mí superior a Amendola o a cualquier otro que se ponga frente a él (excepto T.Hill de los Chiefs). Veo un empate en este aspecto, el retorno de los Falcons puede otorgar posiciones de campo ventajosas pero no decisivas, y el kicker de los Patriots solo puede sumar tres puntos al marcador, y desde 48 yardas como mucho,

Por plantilla, los Patriots tienen una defensa infinitamente mejor a la de los Falcons, y los de Atlanta un ataque ligeramente superior al de Nueva Inglaterra. Punto para los Patriots.

La mística; sensaciones, tradición y los intangibles

El dicho por excelencia en este deporte es: Los ataques ganan partidos, las defensas campeonatos. Si nos ceñimos a ellos, el partido es de los Patriots, no hace falta que se juegue.

Pero yo me niego a ello. Los Falcons lucen indestructibles, imparables, enrachados, motivados y dispuestos a reirse de la historia, de las predicciones, de la experiencia y de sus críticos. Vienen de hacer 44 puntos a los Packers y 36 a los Seahawks, concediendo 20 y 21 puntos respectivamente. Si su defensa es tan mala, como yo mismo digo unas pocas líneas más arriba ¿Cómo lo hicieron?. Con el control del reloj. Con un ataque imparable puedes estar todo el tiempo que quieras en el campo, con tu rival helándose la noche de un domingo de febrero en Houston con un gorro de los Patriots y un abrigo y ni un solo segundo más que aguantar sin estar en el campo. Si los Packers que venían de hacer 38 puntos a los Giants y 34 a los Cowboys fueron reducidos a 21 puntos, y consiguieron hacer a Rodgers humano (destaquemos que Nelson tenía dos costillas rotas) ¿Qué no conseguirán ante unos Patriots muy mermados según el informe de lesiones?. Los Falcons agotan mentalmente al rival, cada vez que entran al campo hacen que la defensa se mueva a placer tras ellos, para rematarme después de 8 minutos de agonía. Si tienes suerte fallarán un snap o harán un drop y te conformarás con que te anoten 3 puntos con un field goal. Cuando entras para remontar, sabes que tienes el tiempo el contra, el marcador en contra y que no puedes fallar si quieres seguir vivo en el partido, por que ellos no perdonan.

¿Alguien conoce a un QB ideal para jugar bajo presión, experimentado y capaz de llevar a un equipo hasta los límites de su potencial en situaciones adversas? Bueno, se me ocurre Tom Brady. De acuerdo, a los Patriots no les gusta tener que remontar y de vez en cuando son de complicarse en situaciones aparentemente controladas, pero nadie de aquí se imagina a la defensa de los Falcons parando a un Tom Brady enrachado y con armas aprovechables a su alrededor. Y como os dije antes, los Patriots tienen un salvavidas, una defensa que puede plantar cara y dejar a los Falcons en 24 puntos o al menos en menos de 30. Y Los Patriots pueden llegar a los 36 jugándose el todo por el todo y sin reservas. Además, Dan Quinn y Shanahan han hecho un grandísimo trabajo, pero McDaniels y Bellichick son palabras mayores, grandes astros y no estrellas fugaces (aunque a posteriori se confirmen como grandes estrellas los técnicos de Atlanta).

Los Falcons están en el campo como hemos dicho antes por su gran capacidad ofensiva, los Patriots por dos motivos: son extraordinariamente eficaces y además, su defensa hace que vuelvan pronto al campo por la eficacia de ésta cuando el campo se acorta. Es decir, si los Patriots quieren tener al ataque de los Falcons en la banda, algo que no me parece mala idea, van a tener que cambiar su modus operandi. Alargar el tiempo entre jugadas, correr más, pasar en corto y rapido y además completar jugadas en largo de manera esporádica para dificultar la labor de adaptación de la defensa. Si los Patriots siguen su tendencia natural abriendo con jugadas de media distancia es posible que la fuerte secundaria de los Falcons les intercepte, que completen algún drive sin anotar por una jugada incompleta o que anoten demasiado rápido y Ryan pueda estar mucho tiempo en el campo. Todo este debate se dará si la ofensiva de Shanahan sigue siendo imparable, algo que se me antoja complicado ante la defensa de Nueva Inglaterra.

Tengo la sensación de que los Falcons llegan con toda la ilusión y los Patriots van por inercia, pero no es así. Los Patriots tienen muchas ganas de conseguir este título, de demostrar a la liga que la dinastía sigue en pie más fuerte que nunca y obligar al comisionado a pasar la vergüenza de entregar al trofeo al equipo que trató de una manera cuestionable.

Si alguien puede parar a estos Falcons, esos son los Patriots. Además, a Bellichick y Brady solo un tipo les ha quitado dos campeonatos: Eli Manning. Matt Ryan tiene cara de persona inteligente, y es un extraordinario jugador, un tipo que piensa las cosas antes de hacerlas. Eso le aleja mucho de la apariencia del QB de los Giants, y según la pura estadística, del trofeo Lombardi.

Imposible realizar un pronóstico, no se ve un claro ganador, bueno sí: el espectáculo.