Andrew Luck se pierde la preseason

Google Plus

Luck marcando jugada frente a los Titans. Fuente. Indianápolis Colts

Según informó el propio GM de los Indianápolis Colts, Andrew Luck sigue teniendo que trabajar junto con sus médicos y sus entrenadores para recuperarse completamente de la operación que tuvo que realizarse en el hombro en Enero de este mismo año. Además de ello el periodista Jason la Canfora informó en CBS de que el jugador podía no estar preparado para iniciar la temporada con el equipo y formar parte de la lista de la primera jornada.

Las dudas sobre el estado de salud del quarterback nacido en Washington DC surgen después de que el equipo de Indianapolis haya puesto a su estrella en la PUP (lista de lesionados) para la pretemporada. Esta lista, además de impedir al jugador participar en un solo snap durante la pretemporada, sirve para poder poner al jugador en la misma lista al inicio de la temporada regular sin que ocupe un espacio en el roster. En el hipotético caso de que el jugador estuviese incluido en PUP durante la primera jornada esto significaría que el jugador no podría jugar como mínimo los primeros seis partidos de los Colts.

No obstante el jugador ha tratado de calmar a la afición, asegurándole que logrará recuperarse y volverá mejor que nunca a pesar de aún no tener clara la fecha en la que podrá volver. En el caso de que el jugador no pueda recuperarse será Scott Tolzien el quarterback titular, un jugador que actualmente tiene como historial dos touchdows y siete intercepciones, lanzando únicamente 937 en los nueve partidos que ha disputado durante su carrera. Los otros dos jugadores para esa posición en la plantilla del equipo de la herradura son: Stephen Morris y Phillip Walker, dos jugadores que nunca han lanzado en la NFL, siendo el segundo un novato en la liga.

Este año es decisivo para los Colts, los cuales despidieron a su GM a finales de la temporada pasada y llevan dos años sin clasificarse para playoffs en una división como la AFC South.