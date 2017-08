Ezekiel Elliot, sancionado 6 partidos por violencia doméstica

Google Plus

Ezekiel Elliott llevando el balón en un partido para los Cowboys. Fuente: NFL.com

Ezekiel Elliott, el running back estrella de los Cowboys, ha sido finalmente sancionado por la NFL después de un año de investigación sobre la acusación que hizo su ex novia, Tiffany Thompson, de que el jugador la había golpeado 5 veces en un periodo de 6 días durante Julio de 2016 en Columbus, Ohio.

El jugador de los Cowboys no fue arrestado o juzgado por parte de la justicia debido a que la acusación de Tiffany era rebatida tanto por el jugador como por testigos. No obstante la NFL siguió manteniendo la causa abierta, añadiendo además un incidente en San Patricio, donde el running back levantó la camiseta de una mujer, dejando sus pechos al descubierto. En la carta enviada por la NFL esto era una falta de respeto a las mujeres e insinuaban que el jugador podría estar dando señales de tener poco juicio y mal comportamiento.

La sanción ha sido confirmada durante la jornada del jueves y el jugador tendrá la oportunidad de reclamar durante los próximos 3 días la sanción, lo cual ya ha sido confirmado que será realizado, debido a que tanto el jugador como sus abogados están muy decepcionados con la decisión.

La NFL para este caso formo una especie de juzgado con: Peter Harvey (antiguo fiscal general de Nueva Jersey), Tonya Lovelace (presidenta de la asociación de las mujeres de color), Mary Jo White (antigua fiscal) y el Hall of Famer Ken Houston. Para el juicio fueron llamados a testificar una docena de testigos y se investigaron tanto fotografías como mensajes. La decisión final es que hay las suficientes evidencias para asegurar que Elliott sí golpeo a su pareja.

Algunas de las hipótesis descartadas de la NFL y presentadas por los abogados de Elliott fueron que Thompson se había caído por las escaleras o que se hubiese pegado con otra mujer. Además de los abogados, Jerry Jones, dueño de los Cowboys, ha defendido que su jugador no había cometido tal delito y por tanto confían en que esta sanción sea revertida. Recordemos que durante el partido del Hall of Fame, Jerry Jones llegó incluso a decir que los Cowboys estaban casi convencidos de que no habría sanción por parte del comisionado.

Para algunos la motivación que hace que Goodell, el comisionado de la Liga, actúe en este caso es de tratar de darse un poder que no tiene y de buscar endurecer el enfrentamiento para el convenio que se debe negociar el año que viene entre patronal y jugadores. Pero al margen de estas acusaciones, la NFL también había sido acusada por ser demasiado permisiva con la violencia doméstica tras sancionar solo con dos partidos a Ray Rice después de ver como pegaba a su prometida en un ascensor en Atlantic City.

Pero dedicándonos únicamente al fútbol parece que los Cowboys tienen una red de RB lo suficientemente grande para no sufrir por la baja de Elliott. Actualmente el equipo de Dallas tiene en nómina a McFadden, Morris y Ronnie Hillman, tres jugadores que pueden correr detrás de la espectacular línea ofensiva que tiene el equipo de la estrella solitaria.