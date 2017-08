Los Patriots empiezan lento la pretemporada

Google Plus

Brissett le da el balón tras un TD a Belichick Fuente: NFL.com

La pretemporada es un momento para probar cosas y en el caso de los Patriots no es distinto, pero es sorprendente ver al equipo iniciar con un 0-2 la pretemporada, el peor arranque en esta década del equipo de Belichick. No obstante no son resultados preocupantes, con dos derrotas por la mínima, una defensa suplente y sin Brady, Cooks, Edelman y Gronkowski en la primera jornada.

Aún así hay cosas que si son revisables y que deberían preocupar a la afición de New England. En su primer encuentro frente a los Jacksonville Jaguars se vio que la defensa suplente de los Patriots tiene graves problemas. Cyrus Jones, un cornerback de segunda ronda del año pasado, fue aplastado por el novato Dede Westbrook sin ningún tipo de problema. La defensa además no pudo parar el juego de carrera de los Jaguars, demostrando que esa parte del equipo estaba muy verde.

Las buenas noticias vinieron de la mano de sus Quarterbacks, tanto Garoppolo (que hizo un partido digno de un titular en muchos equipos, habrá que estar atento a equipos como los Jacksonville Jaguars, desesperados por encontrar a un buen pasador) como Brissett dieron un gran nivel, moviendo el ataque de forma espectacular. Aún con ello Brissett no fue capaz de completar un último drive que diese la vuelta al partido para lograr la primera victoria.

En el partido frente a los Texans debutó Brady y también Gronkowski después de su lesión del año pasado. En tan solo dos drives se demostró que el quarterback sigue igual de potente que el año pasado, mientras que Gronkowski, Edelman y Cooks tomaron sus primeros snaps sin mucho éxito. La defensa una vez más fue el punto débil, siendo incapaz de controlar tanto a Savage como a Watson, los cuales manejaron el tiempo del partido y lograron muchas yardas en pases cortos como el que recibió Foreman para 63 yardas de ganancia. Además de ello, Garoppolo recibió la primera intercepción tras otro buen partido, siendo finalmente definitivo para la derrota final.

Todo esto no sirve ni mucho menos para descartar a los Patriots para pelear por el anillo, pero si para ver que parece que hay un problema en cuanto a la profundidad del banquillo en defensa. Como siempre en estos casos Bill Belichick encontrará una solución para mejorar este conflicto pero de momento parece que en la posición de cornerback los New England Patriots van a necesitar nuevos jugadores u hombres que se aclimaten al sistema defensivo del actual campeón de la NFL.

Mientras tanto y como se ha mencionado anteriormente, cada vez parece más evidente que el puesto de QB en el equipo está más que resuelto, con un Tom Brady que a pesar de su edad parece tener varios años más para jugar, un Garoppolo que cada vez tiene más nivel de titular y un Brissett que se defiende. El ataque además se ha reforzado con un hombre como Cooks mientras que otro como Burkhead parece que puede tener mayor importancia tras su marcha de Cinncinati para recalar en los Patriots.