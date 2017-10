New Orleans se llevó el cerrado juego en contra de Detroit

Google Plus

New Orleans Saints

Uno de los duelos más esperados era el que se llevaría a cabo entre Detroit y New Orleans. La División Sur en contra de la Norte de la Conferencia Nacional se verían las caras en el Mercedes-Benz Superdome para demostrar quién se encontraba en mejores condiciones.

Supremacía de New Orleans

New Orleans fue quien comenzó el ataque ofensivo, pero en su primera serie no consiguió ningún punto. Sin embargo, lo que sí lograron fue dejar acorralado en su zona de anotación a Matt Stafford, quien no pudo con la presión y terminó capturado por Okafor. El defensivo también lo hizo perder el balón que rápidamente fue atrapado por Kenny Vaccar y fue así como Saint desapareció el cero del marcador.

El error cometido por Detroit fue remendado con rapidez en la siguiente serie con la anotación de Golden Tate. El WR logró llegar a zona efectiva después de deshacerse de tres tackleadas.

La ofensa de New Orleans no cometía ningún error, lo cual les ayudó para concretar su segundo touchdown. Éste comenzó con el gran acarreo de Mark Ingram de 51 yardas y ya con poco terreno por recorrer, Ted Gin Jr. fue el encargado de hacer los seis puntos.

Para los últimos minutos del primer cuarto los Saints solo aumentaron la ventaja con un gol de campo que fue exitoso. Concluyendo así 07-17.

Imparable ofensiva de Saints

Los segundos 15 minutos del partido continuaron llenos de anotaciones por parte de new Orleans. El reloj apenas marcaba los primeros minutos cuando Craig Robertson llegó hasta Stafford para tirarle el balón y darle posesión de éste a su equipo, jugada que terminó en un touchdown de Mark Ingram.

La respuesta de Detroit no resultó con la cantidad de puntos que esperaban, pues después de un gran acarreo de Abdullah, la ofensiva se vio detenida por la defensa de Saints y solo consiguieron un gol de campo de 41 yardas.

Para la conclusión de la primera mitad New Orleans aumentó aún más la ventaja con otro touchdown en pies de Mark Ingram que solo tuvo que hacer un acarreo de dos yardas para irse al descanso 10-31.

Feria de errores y puntos

Los puntos a favor de los locales continuaban, pues al minuto 9:17 Michael Hoomanawanui anotó un touchdown más para el equipo cuando se encontraba totalmente solo en zona de anotación.

Fue así como los errores comenzaron a plagar la participación de Detroit en el Mercedes-Benz, pues en un pase de Stafford que iba hacia Marvin Jones Jr. apareció Marshon Lattimore para hacer su primer Pick Six en su trayectoria. El marcador aumentó a 10-45.

Drew Brees presumía llegar a la Semana 6 sin ninguna intercepción, racha que terminó cuando en una polémica jugada los árbitros concluyeron que Darius Slay había conseguido robarle el balón. Sin embargo, esta posesión terminó en un fallido intento de gol de campo de 56 yardas por parte de Matt Prater.

La magia de Marvin Jones surgió en el momento preciso para hacer una espectacular recepción a una mano en zona de touchdown, lo cual los ponía 17-45. Los siguientes siete puntos para el visitante cayeron después de un balón suelto provocado a Ingram y las esperanzas de empatar el encuentro incrementaban, pues esta jugada concluyó en seis puntos de Darren Fells.

La jugada clave para Detroit llegó cuando Robinson consiguió hacer un Pick Six, segunda intercepción para Brees y siete puntos más para Lions, acortando así la desventaja a tan solo 38-45. Pero los sueños se desmoronaron cuando la ofensa cometió un grave error que acorraló de nuevo a Stafford en su zona de anotación, en donde Cameron Jordan desvió, interceptó y anotó en segunda oportunidad. Fue así como el disputado duelo concluyó 38-52.