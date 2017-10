Los Rams se llevan la victoria en Jacksonville

Google Plus

Jacksonville Jaguars: B. Bortles: 23/35, 241 yds, TD, INT / L. Fournette: 21 carr, 130 yds, TD / C. Ivory: 9 rec, 74 yds, TD; M. Lee: 5 rec, 83 yds.

Los Angeles Rams: J. Goff: 11/21, 124 yds, TD / T. Gurley: 23 carr, 116 yds / R. Woods: 5 rec, 70 yds; C. Kupp: 2 rec, 35 yds.

El partido se presentaba como uno de los más atractivos de la jornada. Tanto Rams como Jaguars son dos conjuntos que vienen en línea ascendente en esta temporada. Los Jaguars llegaban al encuentro con la inercia positiva resultante de la espectacular actuación de su defensa ante los Steelers. Los Rams venían de perder ante los Seahawks, pero las sensaciones eran muy buenas tras haberse enfrentado poder a poder con un contendiente al campeonato. La perspectiva de presenciar el duelo entre el ataque de Los Ángeles y la defensa de Jacksonville añadía un aliciente más al evento.

Primero la tormenta, después la calma

Nada más empezar el partido, los Rams retornaron el kickoff para touchdown, poniéndose por delante. Poco les duraría la alegría, pues un par de jugadas después, Leonard Fournette rompió la defensa visitante y se recorrió, balón en mano, las setenta y cinco yardas que le separaban de la zona de anotación. Con apenas tiempo para ponernos cómodos en los asientos ya teníamos catorce puntos en el marcador y dos jugadas para mostrar en los informativos de mañana.

El partido se calmó con el paso del tiempo. Los Rams no consiguieron establecer un juego de pase constante, y la línea defensiva de los Jaguars se encargaba de añadir más leña al fuego calentando a Goff en cada oportunidad que tenían. Quien se encargó de marcar el ritmo ofensivo de la franquicia angelina fue Todd Gurley, que encontraba huecos por todas partes y mantenía a los rivales con las manos en las rodillas. Por el otro lado, el ataque de los Jaguars se atascó. Fournette consiguió noventa y ocho yardas en sus primeros cuatro intentos de carrera, pero solo once en los siguientes diez. El frente defensivo de los Rams ajustó y no dejó respirar a los locales.

El primer cuarto acabó con tres anotaciones más. Los Jaguars se pondrían por delante con un pase de Bortles a Ivory de veintidós yardas, pero los Rams acortaron la distancia poco después con una patada de Zuerlein. Terminarían de darle la vuelta a la tortilla con un pase de touchdown Goff a Everett de cuatro yardas. Antes del descanso un punt bloqueado por los equipos especiales de los angelinos abrió brecha en el marcador, dejándolo en 24-14 al descanso.

La seguridad del balón, clave

A pesar de haber dejado unos números muy bajos en comparación con sus promedios en la temporada —11/21, 124 yds, TD—, el mayor éxito de Goff fue cuidar el balón. La secundaria de Jacksonville no fue capaz de interceptar ningún balón, y Goff mantuvo el balón en los tres sacks que encajó. No se puede decir lo mismo de Robert Woods, que al recibir un placaje en el centro del campo perdió la posesión de la pelota y los Jaguars se hicieron con ella.

Los Jaguars jugaron con fuego y salieron ilesos cuando Bortles perdió dos balones y sus compañeros fueron capaces de recuperarlos. A la tercera fue la vencida y Robey-Coleman se hizo con un balón que quedó suelto tras no conectar Bortles con su receptor. La intercepción fue el último clavo en el ataúd de los Jaguars, que con 27-17 fueron incapaces de inquietar a una más que seria defensa de los Rams.

Objetivo: playoffs

No es descabellado pensar que ambas franquicias tienen la postemporada en el punto de mira. La victoria coloca a los Rams como líderes provisionales de su división, con una victoria más que los Seahawks, que descansaron esta semana. Los Jaguars, por su parte, empatan en cabeza de la AFC Sur con los Houston Texans, pero la victoria en su enfrentamiento cara a cara da la primera posición a los de Jacksonville.

Los Rams salen muy reforzados del encuentro. Su defensa y equipos especiales rindieron a muy buen nivel, y se mostraron capaces de tirar del carro en el caso de que el ataque no esté fino. Los Jaguars continúan con la fórmula de ganar partidos sin depender de su quarterback, sino apoyándose en el potentísimo juego de carrera de Fournette y la habilidad de su fantástica defensa.

La semana que viene ambos equipos se las verán con rivales divisionales, lo que añade más importancia si cabe a los encuentros. Los Rams viajarán a Londres para enfrentarse con los Cardinals, mientras que los Jaguars se desplazarán al Lucas Oil de Indianapolis, donde se batirán con los Colts. Con el regreso de Andrew Luck cada vez más cerca es vital para los de Jacksonville abrir la mayor brecha posible para evitar disgustos a final de temporada.