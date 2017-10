Top cinco RB en lo que va de la NFL 2017/18

Google Plus

Kareem Hunt, uno de los mejores RBs y más explosivos Fuente: NFL

Es una de las posiciones más relevantes de la ofensiva del futbol americano por no decir la que más. Después del quarterback las superestrellas de los equipos suelen ser los propios runningbacks. Emmit Smith, Deion Sanders, Adrian Peterson...

Dicha fama es normal. La ofensiva puede ser tanto aérea como terrestre y ambas son una buena opción para conseguir yardas y touchdowns que se traducen en victorias.

Existen muchos tipos de runningbacks y también muchas jugadores optando por conseguir la fama- o extender- en sus equipos. Con más de un cuarto de temporada de la NFL, ya hemos visto los mejores TE de la liga de momento, los mejores quarterbacks. Ahora ha llegado el momento de ver quiénes son los que más probables a llevar a sus equipos a playoffs con sus piernas.

LeGarrette Blount

(Philadelphia Eagles) 390 Yardas 2 TD 1 Rec. TD

Tras su prolífica temporada con los New England Patriots, LeGarrete Blount tiene nuevo hogar: los Philadelphia Eagles. Este equipo, famoso por su ataque terrestre, apenas ha contado con un corredor de su calibre las pasadas temporadas (sin contar a DeMarco Murray que apenas se contó con él). Ahora los Eagles cuentan con una baza importante para su ataque.

Tras la lesión de su principal corredor, Darren Sproles, Blount ha visto como su número de posesiones ha aumentado, algo que también han de tener en cuenta la defensa. Su presencia es capaz de imponer como cualquier Bestia, ya que cada vez que lleva el balón tanto su potencia como agilidad obliga a un sobresfuerzo de la defensa para pararle. Algo de lo que se han beneficiado los Eagles, y el resto del ataque de Philadelphia ya que abre un abanico de posibilidades para Carson Wentz.

No es casualidad que los Eagles posean uno de los mejores records de la liga y que tanto su runningback como quarterback y tight end estén en los ranking de mejores jugadores.

Todd Gurley III

(L.A. Rams) 521 Yardas 4TD

Todd Gurley es un corredor bastante dinámico. Eso fue lo que vieron los Rams cuando lo seleccionaron en el draft. Sin embargo, el año pasado Gurley no pudo continuar la magnífica campaña que tuvo como rookie. Su ofensive lineman no era muy experimentada y sobre todo las tácticas ofensivas del entrenador Jeff Fisher no ayudaban demasiado.

Este año es distinto, con Shaun McVay, los días de gloria para Gurley han vuelto. El runningback ha vuelto a ser una pieza clave para Los Ángeles Rams y para Goff quien gracias a su presencia puede añadir una baza más a su ofensiva. Y es que además de correr, también tiene buenas manos.

LeVeon Bell

(Pittsburgh Steelers) 550 Yardas 4TD

Tras un incio algo tardío, todos esperábamos que LeVeon Bell volviera a ser el de antes. El corredor más paciente de la NFL, capaz de esperar desde la línea de scrimmage hasta ver un hueco por el que escapar hasta el final. Sin embargo, la ofensiva de Pittsburgh ha estado poco sincronizada, ausente a veces, contando tan solo con Antonio Brown.

Aún así, y con algunos buenos partidos, Bell ha vuelto a sumar yardas a su marcador personal posicionándose como uno de los líderes en carrera. Demostrando a la NFL que siempre hay que contar con él.

Es uno de los mejores runningbacks de la liga sin duda, y quizás esta temporada Bell ofrezca su mejor versión dando así un golpe encima de la mesa de la directiva de Pittsburgh, que tras su última renovación no es secreto que el jugador se ha sentido poco querido.

Leonard Fournette

(Jacksonville Jaguars) 596 Yardas 6TD

Fournette probablemente sea el jugador más explosivo de la NFL. Su juego rápido y ágil permite distanciarse rápidamente de cualquier defensor. Con casi 600 yardas en un equipo que está dando unas cuantas sorpresas no es de esperar que se atribuya a Fournette esta hazaña. También es cierto que los Jacksonville Jaguars de momento no son un calibre para playoff pero mientras Fournette siga así las esperanzas para este equipo se mantendrán.

Una de las ventajas que posee este jugador es que es bastante impredecible lo que obliga a la defensa a experimentar estrategias para conseguir anularlo. Mientras tanto, puede que con sus esquivos Fournette haya conseguido llegar hasta la zona de anotación que con 6 touchdowns es el líder de la NFL de todos los corredores.

Kareem Hunt

(Kansas City Chiefs) 630 Yardas 4TD

Kareem Hunt es la revelación de esta temporada. Empezando con un fumble en el partido ante los Patriots, es la única connotación negativa que se puede decir de este jugador cuya chispa parece no acabarse. Kareem Hunt aparece en todas las apuestas para figurar como jugador rookie ofensivo del año. Con más de 600 yardas y 4 touchdowns Hunt a liderado con sus piernas a unos Kansas City Chiefs que parecían, hasta encontrarse con Pittsburgh, imparables.

De un modo u otro, así tambien lo es Hunt en el campo. Convertido en un fajador, en un powerback e incluso capaz de hacer hurdles a sus defensas, es el jugador más difícil de detener en campo abierto. Mientras la ofensiva de Kansas City siga yendo por este camino, Hunt se mostrará como la mejor opción de este equipo.

Jugadores a tener en cuenta:

D.Freeman (ATL 5TD), J.Howard (CHI 4TD) ,C.Hyde (SF 4) ,M.Gillislee (NE 4TD).