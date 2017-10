Dallas acogerá el draft de 2018

Uno de los eventos más importantes para la NFL tendrá lugar en el AT&T Stadium de Dallas. Por primera vez en la historia se celebrará dentro de un campo de fútbol americano. Este hito de la NFL se festejará entre el 26 y el 28 de abril

No todo el mundo está a favor de desarrollar el sorteo en Dallas, pero Roger Goodell ha decidido que así sea. Y como el máximo mandatario lo ha llevado a la tierra que controla Jerry Jones, el espectáculo está garantizado.

