Tom Brady, su récord de victorias y su paternidad ante los Jets

Tom Brady / Foto: NFL

La competencia de los New England Patriots y los New York Jets es de las más antiguas dentro de la NFL. Ambas franquicias nacieron en 1960 como parte de la extensión de la antigua Liga Americana de Fútbol y desde ese entonces se enfrentan al año mínimo en dos ocasiones.

Se han visto las caras, hasta el domingo pasado, en 117 ocasiones, registrando 62 victorias para los patriotas, por 54 de los neoyorquinos, además de un solo empate en toda la historia de sus enfrentamientos.

En cuanto a puntos se refiere, New England ha conseguido 2392 en temporada regular, mientras que en playoffs han logrado 84, haciendo un total de 2476; mientras que New York ha logrado más puntos con un total de 2525, producto de 2467 en temporada regular y 58 en postemporada.

Además, el quarterback de New England, Tom Brady, alcanzó 187 victorias en temporada regular de la NFL, superando a los mariscales Brett Favre y Peyton Manning, quienes se retiraron de los emparrillados con 186 juegos ganados en su carrera.

La paternidad que tiene Tom Brady ante New York es más que sabida: 24 triunfos por siete derrotas es su registro, aunque los Jets no son el equipo al que más les ha ganado el número 12 de New England, ya que esta distinción corresponde a los Buffalo Bills con una marca de 26 juegos ganados por tres derrotas en su carrera. Cabe recordar que TB12 llegó a 200 triunfos y 60 mil yardas aéreas en su carrera también frente a New York. En los últimos 4 enfrentamientos, los Patriots han salido vencedores en tres ocasiones, mientras que los Jets solamente en una, siendo el 27 de diciembre de 2015 la última derrota que New York le propinó a New England, llevándose a cabo en el Metlife Stadium.

El 9 de septiembre de 1979 Steve Grogan estableció un récord a favor de los Patriots con cinco envíos de touchdown en una masacre de los Jets por 56-3 Patriots en el Schaefer Stadium; su marca se mantuvo hasta que Tom Brady la rompió contra los Dolphins en 2007.