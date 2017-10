Una nueva era de contratos

Odell Beckham podría ser el mejor jugador pagado de la NFL Fuente: NFL

En los últimos años hemos visto como los contratos de los jugadores de la NFL iba aumentando con respecto a otras épocas. A pesar de ser el deporte número uno en américa los contratos de los jugadores distan mucho de los de las otras ligas, NBA o la MLB. Los motivos ya los hemos tratado con anterioridad. Lo que concierne ahora es saber a qué se deben estos nuevos contratos y por qué los números se están inflando tanto. Andrew Luck, Derek Carr y ahora el jugador más pagado de la historia es Matthew Stafford. Y sinceramente, de los tres, Stafford es el que más se lo merece.

Esta nueva tendencia no se va a quedar aquí. En el próximo año, y puede que antes, no tardaremos en ver otros jugadores cobrar más que cualquier otro en su posición. Los contratos se acaban y muchos equipos quieren asegurar que sus jugadores no vayan al mercado libre. Y es justamente por eso que los contratos son cada vez más altos.

Pocos buenos demasiados malos

Esta temporada 2017/18 la calidad de los quarterbacks, sin contar los lesionados Derek Carr, Tannehill, Aaron Rodgers… ha sido bastante pésima. Y es que hoy en día, encontrar un quarterback joven es muy difícil. Por eso, con los Lucks, Carrs y Staffords es un seguro para los equipos. Pero aún faltan más. Entre ellos el quarterback que mejor lo tiene para renovar un nuevo contrato multimillonario es el de los Washington Redskins Kirk Cousins. Es algo que todo el mundo en la NFL espera y a no ser que la actuación del propio Cousins no esté a la altura, todo apunta a que esto será así.

Sin embargo hay un rumor entre los aficionados y distintos jugadores de la NFL al respecto. Rumor que puede que se convierta en noticia, pero mientras tanto ha abierto un debate.

Odell Beckham Jr.

El rumor al respecto trata sobre Odell Beckham Jr. el niño mimado de la NFL, uno de las mayores estrellas del deporte y uno de los mejores receptores de la liga debería convertirse en el jugador mejor pagado. De ser así supondría un cambio radical para el juego y para el pensamiento que reina hoy en día en el fútbol americano.

De ser así el jugador mejor pagado no sería un quarterback, la posición más importante del juego sería la del wide receiver. Mensaje que no gusta a muchos ya que la posición del receptor no es tan impactante y no trasciende tanto en el juego como parece. Pongamos el ejemplo de Julio Jones. Ya que su actuación en la Super Bowl LI fue una de las mejores y sin embargo todo se redujo en última instancia a Matt Ryan.

No obstante, Odell Beckham Jr. tiene mucho que decir sobre esto. Si existe una imagen ligada a la NFL esa es la del número 13 de los Giants. La liga le adora pero más importante, los aficionados le adoran. Desde que dejara a todos con la boca abierta con su espectacular recepción, probablemente la mejor de la historia, los años le han sonreído a Beckham que no ha dejado de demostrar su gran habilidad y explosividad.

Aún queda tiempo hasta que sepamos en que va a quedar el contrato de Beckham. Odell lejos de estar en su mejor nivel, que ni tan siquiera ha aparecido en el ranking de los mejores receptores abiertos de la liga, actualmente se encuentra combatiendo una de las mayores lesiones de su carrera. Por lo que puede que los Giants decidan abordar el contrato de la estrella desde otra perspectiva.