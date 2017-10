El regreso de Adrian Peterson

Google Plus

Foto: Arizona Cardinals

El 2016 fue el fin de la etapa de Adrian Peterson con los Minessota Vikings, equipo con el cual consiguió fantásticos números: en 10 temporadas, acarreó el ovoide 2,418 ocasiones para conseguir 11,747 yardas con 97 touchdowns; además en 7 de ellas, logró correr para más de 1,000 yardas y estableció récords que lo llevarán a un sitio en el hall of famer: el 2012 fue MVP al jugador más valioso de la liga; mientras que también logró conseguir en un solo partido 296 yardas por la vía terrestre, 2,097 yardas en una sola temporada, 34 partidos con más de 100 yardas y 75 anotaciones con el equipo, sólo por mencionar las más relevantes con Minnesota.

Con estos incomparables números para esta temporada, Peterson fue uno de los jugadores más codiciados en la agencia libre y el equipo ganador fueron los New Orleans Saints para reforzar su ataque; la temporada inició en juego de revancha contra los propios Vikings, pero Peterson en 4 semanas no fue utilizado como se hubiese pensado y apenas consiguió 81 yardas (72 acumuló en su última temporada en Minneapolis) y sin anotación, por lo que no trascendió ni un sólo juego y en plena temporada fue traspasado.

Llegada a Arizona

Cabe abrir un paréntesis y señalar que el corredor Chris Johnson tras dejar a los Titans y Jets, se fue al equipo emplumado en el 2015, con el que tuvo su segundo aire y fue uno de los mejores corredores la temporada pasada. Sin duda, esto es un buen precedente para ilusionarse con la llegada de Peterson; añadiendo que, antes de su incorporación, Arizona tenía récord perdedor, era la peor ofensiva terrestre y Carson Palmer había tenido muchas equivocaciones; pese a ello, Peterson el pasado domingo demostró que está a la altura de las circunstancias y tuvo su mejor juego en años: corrió en 26 veces, produciendo 134 yardas con dos touchdowns y tan sólo tardó 3 minutos con 8 segundos en el partido para realizar la primera de dos anotaciones, y así darle a los Cards la victoria 38-33 frente a los Tampa Bay Buccaneers.

Es cierto que, aunque fue el primer juego con Arizona, Peterson comprobó que sigue teniendo un gran poder en las piernas y brazos para poder acarrear el ovoide a diestra y siniestra. Por lo pronto, habrá que esperar el desarrollo de los juegos para ver si fue un espejismo o realmente Peterson está para llevar a los Cardinals a los playoffs; la siguiente semana tendrá una dura prueba, ya que estará enfrentando a Los Angeles Rams en juego a disputarse en Londres.