Las defensas dominan el partido en Minnesota

Cuando un partido arranca con 3 and out y una intercepción es cuando te planteas que es lo que vas a ver. Y lo que iba a arrancar era el festival defensivo de la NFL, con dos grupos de guerreros rompiendo por completo el ritmo de los ataques y transformándolo todo en un enfrentamiento directo entre Justin Tucker y Kai Forbath.

Como ya ha sido comentado, el partido arrancó con una gran jugada defensiva de los Vikings con un perfecto retorno que dejó al equipo en una gran posición de campo. Pero un intento demasiado arriesgado por parte de Treadwell de mantener un balón vivo provocó que el pase de Keenum fuese interceptado por parte de Carr, jugador de los Baltimore Ravens.

El equipo de la AFC aún así solo conseguía anotar un FG lejano que ponía el 3-0 en el marcador tras un brutal golpe de Sendejo sobre Wallace, el cual provoco que un fumble se transformase en una falta de quince yardas en contra de Minnesota. La nota negativa fue para Wallace, sufriendo una conmoción cerebral que le impidió volver al encuentro a pesar de su enfado tratando de poder volver a ponerse el casco para jugar.

Minnesota devolvió el golpe con otro Field Goal de Forbath y a partir de ahí el partido se convirtió en una sucesión constante de defensas parando ataques para como mucho permitir al equipo anotar tres puntos. Sin que Forbath o Tucker fallasen se llegó al descanso con un 9-6 en el cual Minnesota conseguía más yardas pero era incapaz de terminar la jugada.

Minnesota corre y destruye

La segunda parte arrancó con una sensacional carrera de Murray que acabó provocando otro FG de Forbath para poner el 12-6 en el marcador. La defensa de los Vikings volvió a frenar al ataque de los Ravens, permitiendo a Murray tener una espectacular carrera de más de veinticinco yardas para anotar el primer touchdown de la temporada. Como es habitual Forbath falló el extra point para impedir confirmar su gran partido.

Murray celebra su primer TD como jugador de los VIkings. Fuente: Minnesota Vikings

Un buen drive de carrera de los Ravens permitió a Tucker anotar un FG que puso el encuentro en 9-18. Ambas defensas lograron parar a la defensa solo para que Forbath volviese a anotar un nuevo FG que puso el encuentro en un 21-9 ya definitivo. Para redondear el partido Forbath anotó un FG y Flacco consiguió un td ya sin tiempo en el reloj para dejar el marcador en un 24-16 a favor de los Minnesota Vikings.

Murray ha demostrado el porqué de su alto contrato con Minnesota, alcanzando por primera vez las 100 yardas. El ex jugador de los Raiders demostró que su nivel está a la altura de lo que cobra, lo cual es una verdadera alegría para la afición de Minnesota desesperada después de la lesión de Cook. Por otro lado McKinnon a pesar de no tener un gran partido sigue siendo un peligro constante en cuanto a las screens, permitiendo a Keenum una facilidad en pase corto que hacía tiempo no se veía en Minnesota.

El juego de pase de los Vikings fue complicado debido a la intercepción de la primera jugada, pero se volvió a ver a un Keenum seguro de si mismo y con una gran afinidad tanto con Thielen como con Wright. Pero la joya de la corona sigue siendo la extraordinaria defensa que ha creado un entrenador defensivo como Mike Zimmer.

Con Griffin, Joseph, Kendricks y Barr es muy difícil sobrevivir a la presión absolutamente asfixiante que provocan en el pocket para el QB. Pero es que lo que generan esos cuatro jugadores viene acompañada por Andrew Sendejo, el veterano jugador a veces se pasa en cuanto a dureza pero es innegable que la fuerza con la que va provoca que ni una sola yarda sea fácil de conseguir. Y detrás suya (y a pesar de Waynes) tenemos a Rhodes y Smith, posiblemente dos de los mejores jugadores de secundaria de la liga, haciendo que ni un solo balón sea fácil de recibir.

Por otro lado los Ravens tienen grandes problemas en cuanto a su ataque. Mientras que su defensa sigue generando muchas dificultades a los rivales, Joe Flacco parece que cada partido va a peor y el juego de carrera sigue teniendo múltiples fallos. Muy probablemente el año que viene el equipo de Baltimore acabará firmando a un QB para equilibrarse con una de las mejores defensas de la Liga.

Si los Vikings habían perdido por completo la esperanza ahora es el momento de recuperarla. Con o sin lesiones era imposible creer que el equipo llegaría al bye con un 6-2, pero de momento este equipo de Minnesota sigue haciendo un enorme trabajo y haciendo que la afición pueda seguir soñando con la NFC North.