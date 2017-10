Justin Timberlake será el artista en el descanso de la Superbowl

Google Plus

El logo de la Superbowl LII luce en el US Bank Stadium. Fuente: NFL

La decisión de la NFL ha sido la esperada después de varios meses de especulación sobre quién sería el encargado del espectáculo musical más importante del año. Justin Timberlake sucederá a Lady Gaga quién tuvo una enorme actuación el año pasado en Houston con un increíble salto desde lo alto del estadio hacia el interior.

Debido a la importancia de este show otros cantantes fueron considerados como candidatos. Britney Spears fue descartada por la propia PepsiCo, principal promotora del evento y Pink descartó varias veces en años anteriores participar en la Superbowl, acallando así la mayoría de rumores que la consideraban como la persona indicada.

Estrellas como Justin Bieber y Taylor Swift también sonaron para mantener el espíritu pop de los últimos años mientras que Foo Fighters podrían haber devuelto el estilo rock que tanto se llevó a finales de la anterior década cuando tocaron grupos como The Rolling Stones o The Who. En las últimas semanas se llegó a hablar de Rihanna debido al conflicto entre Trump y la NFL, pero parece que esto era más un deseo por parte de un sector de la población norteamericana que una candidatura sería.

La decisión de Timberlake, aunque conocida, ha causado comentarios negativos debido a su actuación de 2004. En la Superbowl XXXVIII celebrada en Houston, el cantante levantó sin querer una parte del atuendo de su acompañante Janet Jackson, dejando un pecho al aire y provocando una de las mayores polémicas de la historia de estos eventos. Aún con esto es evidente que los últimos éxitos del cantante han logrado convencer a la NFL de concederle una segunda oportunidad al ex miembro de NSYNC.

Por otro lado es más que probable que Minnesota tenga en su memoria al recientemente fallecido Prince. El cantante originario del estado del norte es muy recordado por su maravillosa actuación en el año 2007 bajo un diluvio pero además es tremendamente querido por el estado que le vio nacer. Por lo tanto no es descartable que durante algún momento del encuentro se escuche la canción más conocida del cantante afroamericano, Purple Rain.