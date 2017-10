Google Plus

Mitchell Trubisky se unió al club de Tim Tebow / Foto: JHowardx24

El pasado domingo los seguidores del futbol americano fueron testigos de una jornada casi inusual, pues en el duelo de Carolina vs. Chicago sucedieron algunos hechos históricos. El principal fue que Bears consiguió la victoria de 3-17 con tan solo cuatro pases logrados de siete intentos que realizó Mitchell Trubisky.

Victoria a cargo de la defensiva

El complicado momento por el que atraviesa la franquicia de los Chicago Bears ha durado más de lo esperado, sin embargo para esta temporada, al parecer, su situación se está componiendo, ya que poseen una de las mejores defensivas de toda la liga.

El juego que recibió el Soldier Field se definió en los dos primeros cuartos. Pero la victoria del local no sucedió cuando su ofensiva estaba en el terreno de juego, sino cuando su defensiva se encargaba de detener a Cam Newton y compañía.

Había comenzado a correr el minuto ocho del Primer Cuarto cuando ocurrió el balón suelto que significó la primera anotación de Chicago. Los siguientes siete puntos cayeron nuevamente cuando la secundaria de Bears estaba en el emparrillado, pero en esta ocasión se trató de una intercepción.

Finalmente, los visitantes contestaron con un gol de campo, los únicos puntos que pudieron conseguir. Por parte de Chicago también realizaron un Field Goal para dejar el marcador 03-17 y así conseguir su tercer juego ganado para dejar su récord en 3-4.

Fue de esta forma que Bears logró su mejor juego en lo que va de la temporada desde que John Fox los dirige, pues sus números quedaron con cinco capturas a quarterback rival, tres robos de balón y las dos anotaciones. Panorama que suena alentador para el conjunto y que puede conseguir que mejoren su temporada.

Histórico Eddie Jackson

La pieza clave para el triunfo de Chicago Bears del pasado domingo fue su safety Eddie Jackson, jugador que fue seleccionado en el Draft de este año hasta la cuarta ronda proveniente de la Universidad de Alabama.

El safety con el número 39 está jugando su primer temporada en la liga, pero esto no lo detuvo para ya convertirse en histórico, ya que en el pasado duelo contra Panthers se convirtió en el primer defensivo de toda la NFL en realizar dos touchdowns en los que corrió al menos 75 yardas.

Con esto no solo logró escribir su nombre en la historia de la liga, sino también del equipo, pues desde 1948 no ocurría un hecho de tal magnitud. El último defensivo en lograr lo que hizo Jackson fue Fred Evans.

Trubisky en el club de Tebow

El extraño suceso de ganar un juego después de solo lograr cuatro de siete pases ya se había presentado con anterioridad. El primero en conseguirlo fue Tim Tebow en 2011 cuando pertenecía a Denver Broncos y tuvo que enfrentar a Kansas City Chiefs.

A diferencia de lo que acaba de suceder el domingo, Tebow en ese entonces solo consiguió concretar dos de ocho pases que hizo para hacer un total de 69 yardas, cifras muy bajas en comparación de lo que normalmente se puede ver en un partido. A pesar de esto, Broncos se llevó la victoria con un marcador de 17-10 gracias a las anotaciones del propio Tim Tebow y Eric Decker.

Sin embargo, este no fue el único elemento que hubo en común entre el Denver vs. Kansas City y el Carolina vs. Chicago, ya que en ambos partidos el Head Coach se trata de John Fox. En 2011 se estrenaba como entrenador de Broncos, equipo del que salió en 2014 para llegar en 2015 a Bears.