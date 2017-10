Decepciones en la Semana 7

Google Plus

Foto: NFL

Sumando los 15 minutos de cada cuarto, un partido de NFL dura una hora exacta. Obviamente, al ser un juego pausado, donde se tiene que decidir cada paso que se da en la cancha, este tiempo se extiende a un poco más de dos horas. Los equipos varían su posición de ovoide dependiendo del partido, pero generalmente las ofensivas están entre 25 y 30 minutos dentro del juego.

Y, con todo este tiempo, hay equipos que se las arreglan para no anotar puntos. La Semana 7 de la NFL tuvo un par de resultados sorpresivos y también partidos para enmarcar. Sin embargo, se hará foco en aquellos partidos en que las buenas defensivas –o las inertes ofensivas- no dejaron anotar más de 7 puntos a sus rivales., haciendo una mención especial a un partido sin TDs: el que los Titans se llevaron 12-9 en el suplementario en el FirstEnergy Stadium ante los Browns.

A 7 puntos: Giants y Falcons

Los Seahawks, quienes parecen haber recuperado esa defensiva que tanto miedo daba enfrentar, no se anduvieron con vueltas contra los Giants: fue victoria 24-7. New York va a tener una temporada larga, donde veremos más tiempo dentro del terreno de juego a la defensiva que al lado del juego dirigido por Eli Manning. La lesión de Beckham, Marshall y Shepard pego de lleno los Giants, y a pesar de que encontraron un arma fuerte en el novato Evan Engram (quien ya tiene 3 TDs, incluido el que anoto ante Seattle), no han podido establecer el ataque terrestre, por ende se han convertido en una ofensiva con un solo punto fuerte que los equipos explotan a la hora de defender.

Parece raro mencionarlos en este punto, pero los Falcons jugaron peor ofensivamente que en ese último cuarto del Super Bowl LI en su derrota 23-7 ante los campeones reinantes. La diferencia en este caso es la defensiva de los Patriots: mientras que al momento de la gran final del fútbol americano New England tenía una de las mejores defensivas, este año los dirigidos por Bill Belichick son la defensiva que más yardas permite en la NFL. Este dato habla peor de Atlanta, que solo pudo encontrar la endzone una vez gracias al poderío atlético de Julio Jones. O tal vez, de una vez por todas en esta campaña, estamos viendo a la defensiva que ayudará a Brady y compañía a llegar al Super Bowl.

A 3 puntos: Panthers

Un equipo anoto solo un field goal esta semana: Carolina Panthers en su derrota 17-3 ante los Bears. La poca efectividad de Carolina no es sorpresa en esta campaña, más allá de que sus armas ofensivas por aire son para respetar. El problema de los Panthers es que la defensiva contraria estuvo muchísimo más tiempo dentro del terreno (casi 40 minutos). Chicago es un equipo serio del lado defensivo, pero aun así Carolina tendría que haber anotado más puntos, y haber evitado darle el ovoide a Eddie Jackson.

Shutdowns

¡A cero! Tres equipos no pudieron hacer carburar las ofensivas con puntos este fin de semana, todos blanqueados por un rival divisional: los Colts de Indianápolis, los Broncos de Denver y los Cardinals de Arizona. Situación preocupante para estos equipos que, teniendo sus divisiones, deben apuntar a algo más que mantenerse arriba del .500.

En el caso de los Colts, parece que fue Jacksonville quien se subió al caballo en la victoria 27 a 0: 188 yardas por tierra tuvieron los Jaguars, anotando dos TDs por esta vía. Indianápolis no tiene defensiva, y eso debe preocupar y mucho a su coach Chuck Pagano, más allá de haber enfrentado una de las mejores ofensivas de esta temporada. Solo los Patriots permiten más yardas que este equipo que no lleva rumbo alguno.

La situación de los Broncos tal vez sorprenda más. Denver es el equipo que menos yardas defensivas permite en toda la liga, pero en el lado ofensivo no logran encontrar resultados sobre la confianza depositada en Trevor Siemian. No hay juego terrestre, su QB parece solo poder conectarse con Demaryius Thomas y dejan todo a una defensiva que es claramente la mejor en los últimos años en la NFL, pero que no puede hacer todo. Estos Broncos en etapa de transición ofensiva tendrán que buscar nuevos huevos, o tal vez simplemente cambiar de QB. Denver perdió 21-0 ante unos Chargers en formación.

Para finalizar, más que decir que fue un mal partido de Arizona, fue un muy buen partido de los Rams, que se impusieron 33 a 0. Es una gran temporada de Los Ángeles en su vuelta a una de las grandes ciudades californianas. En cuanto a los Cardinals, les ha faltado una cuota de suerte a un equipo que tiene grandes armas, pero que simplemente le cuesta producir en la ofensiva. Los sueños de playoffs tal vez estén lejos con Seattle y Los Ángeles jugando así en la NFC Oeste, así que los dirigidos por Bruce Arians deberán pensar en cómo mejorar una muy floja defensiva.