El tridente veterano de los Cardinals

Adrian Peterson y Larry Fitzgerald celebran un 'touchdown'. | Foto: Arizona Cardinals

Tras la llegada hace unas semanas de Adrian Peterson, Arizona ha reunido a un buen quarterback, un buen corredor y un buen receptor. Todos ellos ya veteranos, pero de renombre y con la sensación de que todavía pueden dar de sí. Ellos son Carson Palmer, Adrian Peterson y Larry Fitzgerald.

Carson Palmer se cae del tridente

Toca empezar con Carson Palmer, el quarterback hasta ahora titular de estos Cardinals. En el último partido jugado contra los Rams, Palmer se retiró a vestuarios en el segundo cuarto tras romperse su brazo izquierdo. Quién sabe si ya no se le volverá a ver esta temporada. Después de ser operado, se espera que esté ocho semanas de baja. Un golpe muy duro para un jugador con casi 38 años. Se podría decir que este tridente de grandes jugadores veteranos ha quedado roto, pero también se podría afirmar que de los tres, Palmer es la estrella que menos ha brillado.

Palmer jugó ocho temporadas en Cincinnati (seleccionado en el draft de 2003) y dos en Oakland antes de aterrizar en Arizona en 2013. Con sus altos y bajos, ha alcanzado los playoffs en tres temporadas. Dos fueron con Cincinnati, y fue incapaz de ganar un encuentro de postemporada (aunque en su primera aparición se lesionó y apenas participó). En Arizona sí venció en una ocasión (hace dos temporadas en un memorable partido ante los Packers), pero luego cayó contra Carolina. Fue la única presencia en playoff de Palmer con Arizona.

En la temporada 2014 también cayó lesionado de forma grave jugando con los Cardinals. Descontando ese año, estos son los números de Palmer con Arizona: en 2013, 24 touchdowns, 22 intercepciones y un rating de 83.9; en 2015, 35 touchdowns, 11 intercepciones y un rating de 104.6; en 2016, 26 touchdowns, 14 intercepciones y un rating de 87.2.

Son números buenos pero no espectaculares, exceptuando la temporada 2015 que sin duda, ha sido la mejor de su carrera. En general, los números con Oakland y Cincinnati son igual de irregulares que en 2013 o 2016. Este año seguía el mismo camino. Con todo, Palmer se sitúa en el puesto 12 del ranking de yardas de pase de toda la historia con más de 46 mil, con opciones de alcanzar el top ten.

Puesto todo sobre la mesa, Palmer nos ha mostrado que es capaz de jugar un gran football, pero hay partidos que ha decepcionado. Irregular es una palabra que ya ha aparecido en este texto y que de forma obligada tiene que volver a aparecer. La primera punta del tridente, sea como sea, nos ha abandonado esta temporada y lamentablemente, no podremos ver qué Palmer se nos hubiera presentado teniendo un corredor como Peterson que le liberara de tanta responsabilidad en el juego aéreo y consecuentemente, de hacer dudar más a la defensa si se jugaba al pase o a la carrera.

La llegada de Adrian Peterson

Porque tras ver un pésimo juego terrestre (con David Johnson lesionado), los ‘Cards’ decidieron incorporar al segundo puntal del tridente: Adrian Peterson. Qué decir de él… Por ejemplo, que ha sido el mejor corredor de la liga hasta en tres ocasiones distintas. O que ya acumula casi 12 mil yardas y así, ocupa el puesto 16 del ranking histórico de corredores (y no tardará en alcanzar el top ten). Ha completado siete temporadas con 1000 yardas o más, incluyendo 2097 en el 2012. Por ejemplo.

Como a Palmer, al runningback también le falta el anillo. Como tantos otros grandes jugadores. Ahora, con 32 años, ha recalado en un equipo que, al menos por ahora, no parece aspirar a lo más alto. ¿Pero a Peterson le queda football todavía? Si bien es verdad que sus números fueron pobres en el último partido, no hay que olvidar que Arizona perdió 33-0… En la semana anterior, Peterson corrió para 134 yardas y anotó dos touchdowns. Todo ello, recordemos, tras iniciar la temporada con los Saints, no adaptarse al sistema de Sean Payton y sufrir unas molestias que le frenaron el ritmo. Habrá que ver cómo juega con los Cardinals y cuanta responsabilidad asume, sobre todo con la lesión de Palmer. También habrá que estar atento como se comporta la línea ofensiva, aunque sabemos lo capaz que es Peterson de ganar yardas él solo. Ya no es joven, pero seguro que Peterson nos puede ofrecer mucho espectáculo.

El inmortal Larry Fitzgerald

Y si hablamos de espectáculo y de grandes jugadores, ¿quién no se rinde a los pies de Larry Fitzgerald? Una leyenda viva de este deporte. Ha sido seleccionado 10 veces para la Pro-Bowl en sus 13 temporadas (Peterson siete y Palmer tres). Ha quedado todo dicho.

En el ranking de líderes de yardas de recepción de toda la historia de la NFL, solamente nombres como Jerry Rice, Terrell Owens, Randy Moss, Isaac Bruce, Tony Gonzalez y Tim Brown están, actualmente, por delante de Fitzgerald. Pero los cuatro últimos ya tiemblan. Si no pasa nada raro, Fitzgerald se colocará tercero.

De los tres puntales del tridente, el receptor es el único que ha disputado una Superbowl, aunque no la ganó. Pero siempre fiel a los Cardinals, disputa, a sus 34 años, la decimocuarta temporada de su carrera y la decimocuarta con Arizona. Acumula 107 touchdowns, ocho temporadas de más de mil yardas, y un largo etcétera de números de crack.

Decir que este gran jugador merece ser rodeado de un mejor equipo no sería injusto tras ver como de ejemplar es Fitzgerald. A su edad ya no es tan explosivo como de joven, pero su inteligencia y gran habilidad para coger balones comprometidos demuestran la enorme capacidad para adaptarse a lo necesario. Y por eso sigue siendo espectacular.

Al fin y al cabo, veteranos

Tres jugadores con unos números grandiosos se han juntado, pero ya con edad avanzada (en términos deportivos, claro). El sentimiento generalizado de que los Cardinals deben, más pronto que tarde, renovarse, es cada vez más intenso. De momento, vivamos el presente. Un tridente de veteranos que iban a liderar la ofensiva del conjunto de Bruce Arians. Palmer se ha caído del tridente. Veamos hasta qué punto era imprescindible y como responden los otros dos puntales.