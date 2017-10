El comentario del dueño de los Texans que ha indignado a los jugadores

Google Plus

Foto: NFL

La agitada situación que se está viviendo en la NFL con motivo de las protestas durante el himno ha tenido este viernes un nuevo episodio. Varios jugadores de los Houston Texans abandonaron por unas horas las instalaciones del equipo y se negaron a entrenar, aunque finalmente el único que se ausentó por completo fue el wide receiver y estrella del equipo DeAndre Hopkins, alegando "motivos personales".

Todo esto viene motivado por un comentario de Bob McNair, presidente y director ejecutivo del equipo, en la última reunión de dueños de la NFL. Textualmente lo que dijo fue que "no podemos dejar que los presos manejen la prisión".

Este comentario ha sido acusado de racista y ha sentado muy mal en el seno del equipo. El entrenador, Bill O´Brien, organizó una reunión de aproximadamente una hora y media en la que los jugadores pudieron expresarse sobre lo que pensaban acerca de las palabras de McNair. A pesar del revuelo causado, se espera que todos los jugadores viajen a Seattle para enfrentarse a los Seahawks, y que todo esto quede en una anécdota.

No obstante, también ha habido jugadores de otros equipos que han reaccionado al comentario del de los Texans. El más mediático de todos, y conocido por no morderse la lengua a la hora de expresar su opinión, es Richard Sherman, quien dijo que "hay dueños de la liga que son progresistas, pero también los hay conservadores con la bandera de la Confederación colgada en casa y que creen que no hay nada malo en esa ideología".

Mientras tanto, TJ Watt…

El mismo viernes, en el Minute Maid Park de Houston se jugaba el tercer partido de las World Series de la MLB, y tuvo un invitado especial antes de iniciar el encuentro.

El defensive end de los Texans, lesionado para toda la temporada por una fractura de tibia, fue el encargado de lanzar la primera bola. Se llevó así la ovación de la grada, en una ciudad, Houston, en la que es adorado por los casi 40 millones de dólares que donó a los afectados del huracán Harvey.