La titularidad en Minnesota

El regreso de Bridgewater parece más cerca que nunca / Foto: NFL

El caso que presenta Minnesota esta temporada es algo único para ellos. Por primera vez, en mucho tiempo, la posición de quarterback para los Vikings con Sam Bradford, Case Keenum y Teddy Bridgewater tienen más profundidad que nunca.

Puede que la calidad de ninguno sea calibre hall of famer pero al menos en lo que va de esta temporada, el rendimiento tanto de Sam Bradford y Case Keenum, al menos recientemente, ha sido de primerísimo nivel. Respecto a Bridgewater, este viene de una lesión grave (rodilla) que terminó incluso por amenazar sus posibilidades de volver a jugar. No obstante, y con gran esfuerzo, parece que su regreso puede ser más que posible.

Titularidad en juego

El mariscal titular, de momento, es Case Keenum que tras algunas actuaciones espectaculares y victorias le valieron el puesto que anteriormente era de Bradford, destituido por una nueva lesión de rodilla.

No obstante, Keenum no cuenta con el apoyo de la dirección, al menos no de su entrenador Mike Zimmer, que no olvidan que las capacidades y habilidades del quarterback son limitadas y algo efímeras. Por lo tanto, con Bradford ya recuperado, Keenum deberá ganar a los Colts en Londres para mantener el puesto. Y aún así no tendría todas consigo para jugar.

Por su parte, Sam Bradford, es la apuesta de la directiva de los Vikings. No hay que olvidar que su traspaso de los Eagles, fruto de la lesión de Bridgewater, les costó una primera y cuarta ronda por lo que han apostado mucho por él. Es por esta razón que si los Vikings llegan a Playoffs será él quien juegue y no Keenum.

Sam Bradford

A pesar de ser el ganador del Trofeo Heismann de 2008, su paso por la NFL (Rams,Eagles y ahora Vikings) ha sido algo discreto. Aún así, en su octavo año en la liga parece todavía tener madera de quarterback y teniendo en cuenta la poca calidad que están sufriendo el resto de equipos en la liga se podría decir que Bradford figura en el top 15 de mejores quarterbacks.

No obstante, las lesiones en la rodilla de Bradford no son nada nuevo, de hecho fue la misma rodilla la que le alejó del campo tras empezar como titular de los Vikings.

Case Keenum

La carrera de Keenum parecía prometedora cuando en 2008 destacó en la liga colegial tras ser nombrado en varias listas de la All-American, además de ser el único quarterback de la historia de la División I FBS en tener más de 5.000 yardas tres temporadas seguidas. Pero al igual que le ocurriera a Tim Tebow, su transición a la NFL no fue la esperada.

La temporada pasada, Keenum jugó en los Rams sirviendo como mentor al número uno del draft Jared Goff. Goff como titular, Keenum se vio obligado a buscar un equipo nuevo. Como Viking, las actuaciones de Keenum han sido variadas, desde partidos de alto rendimiento hasta un bajísimo nivel.

Teddy Bridgewater

Bridgewater el es jugador con más potencial de los tres. Seleccionado en la primera ronda por los Vikings, iba destinado a ser jugador el franquicia. Sin embargo la lesión de rodilla sufrida la temporada pasada en el entrenamiento truncó la temporada de los de Minnesota y el futuro del prometedor quarterback.

Es muy difícil volver de una lesión como la que ha sufrido Teddy, pero no imposible, algo que parece que Bridgewater podría hacer esta temporada. No obstante, de hacerlo habría que ver si el juego de este, basado altamente en sus piernas, sigue siendo el mismo que antes.